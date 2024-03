Andrius Vyšniauskas. Taivanas ir Lietuvos užsienio politikos pergalės

Per pastaruosius keletą metų intensyviausias bendradarbiavimas su Australija išsivystė kibernetinio saugumo srityje. Kadangi mes turime kibernetinio saugumo centrus, o jie turi grėsmių kibernetiniam saugumui. Be to, lietuviškos kompanijos ten aktyvios. Pavyzdžiui, „Tesonet“ produktas „Nord VPN“ yra žinomas visiems. Ta pati „Teltonika“ – jie Australijoje jau veikia apie trejus metus, darbuotojų skaičius auga kiekvienais metais dvigubai, pajamos taip pat didėja. Jie pardavinėja GPS įrenginius, kuriuos deda į didžiulius sunkvežimius, primenančius traukinius, kurie kursuoja per visą Australijos žemyną. Taip pat pardavinėja komponentus pramonės robotams, elektromobilių pakrovimo stoteles ir kitą aukštos pridėtinės vertės produkciją. Tai yra Lietuvos ekonomikos ateitis.