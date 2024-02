Andrius Kubilius. Vakarai, Lietuva ir Europos Rytų erdvės: „Transformacijos trikampio“ strateginė svarba Europos likimui

Transformacijos trikampis yra naujas „grand naratyvas“ Europoje, nes tai yra raktas į ilgalaikę taiką Europoje: dabartinės Europos Sąjungos kaimynystė ne su diktatoriais Rusijoje ir Baltarusijoje, o su atgimsiančia ir evoliucionuojančia demokratija šiose šalyse yra vienintelė galimybė Europai įgyvendinti vyresniojo George‘o H. W. Busho formulę „Europe – whole, free and at peace“ (liet. „Europa – vieninga, laisva ir taikoje“). Tai vienintelė formulė, kuri Europoje gali garantuoti ilgalaikę taiką. Tam reikia laisvės Rusijoje ir Baltarusijoje. Tik tada, kai Rusija ir Baltarusija transformuosis į demokratijos ir laisvės teritorijas, tik tada senoji Europa galės nebejausti autoritarinės ir neoimperinės Rusijos grėsmės. Demokratijos tarpusavyje nekariauja – tai yra ilgalaikės taikos Europos žemyne aksioma.