Andrius Kubilius. Kodėl Lukašenkai sekasi Lietuvoje?

Nebūkime naivūs – jeigu Kremliaus ar Minsko KGB sugeba sukurti savo šnipų ar įtakos agentų tinklus daugelyje Europos Sąjungos (ES) ar NATO valstybių tam, kad tose šalyse veiktų viešąją nuomonę jiems reikalinga linkme, tai negalvokime, kad to paties tos struktūros nedaro Lietuvoje. Ir ne per kokius nors baltarusių kilmės „agentėlius“, nes šie būtų per daug lengvai atpažįstami. Kaip galima spėti iš antibaltarusiškų nuotaikų bangos Lietuvoje, turime pripažinti, kad Lukašenkos režimui sekasi išnaudoti lietuvius tam, kad veiktų viešąją nuomonę Lietuvoje.