Andrius Kubilius. Kaip sustabdyti Orbano veto siautėjimą ir Europos Sąjungos „orbanizaciją“?

Nepaisant to, kad per porą pastarųjų ES Tarybos posėdžių jis palaipsniui atsisakė savo taktikos vetuoti visus su Ukraina susijusius ES sprendimus, vis dėlto per pastaruosius keletą metų V. Orbanas nuolat kėlė grėsmę Europos Sąjungai būti „orbanizuotai“. ES „orbanizacija“ – tai ES gebėjimų priimti sprendimus degradacija, kai ES valstybė narė, piktnaudžiaudama veto teise, siekia šantažuoti visą ES ir neleidžia priimti svarbių sprendimų.