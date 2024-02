Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė. Lietuvoje kuriama antibaltarusiška atmosfera – pavojinga

Kai žmogus užrašo, kad jis nuo 1994 metų, kai į valdžią atėjo A. Lukašenka, dirbo, pavyzdžiui, Baltarusijos Centriniame banke arba Baltarusijos muitinėje IT specialistu ir prižiūrėjo kompiuterius, Migracijos departamente iš karto užsidega pavojaus lemputė, nes toks baltarusis dirbo „Lukašenkos valstybinėje tarnyboje“. Tokia anketa siunčiama į Lietuvos Valstybės saugumo departamentą. Valstybės saugumo departamentas netiria to asmens, jo neapklausia (nes tam neturi resursų), bet peržiūrėjęs anketą uždeda antspaudą, kad jis tikrai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Ir tada Migracijos departamentas automatiškai išsiunčia žmogų iš Lietuvos. Tačiau per šiuos metus jau paaiškėjo, kad, jei toks žmogus pasiskundžia Lietuvos teismui ir ten pasako, kad per mitingus stovėjo Sviatlanos Cichanouskajos pusėje, prieš A. Lukašenką, tai to užtenka, kad grėsmės ženklas būtų nuimtas. Tai reiškia, kad mūsų sistema veikia tuščiomis apsukomis. „Štampuojame“ keliančiųjų grėsmę etiketes, džiaugiamės, kad atrandame 1500 tokių keliančių grėsmę asmenų ir kad „sėkmingai“ su tokiomis „grėsmėmis“ sukovojome. Kartu yra sukuriama antibaltarusiška atmosfera, kuri, mūsų manymu, pavojinga ir gali sukelti tiek politinių, tiek ir ekonominių neigiamų pasekmių.