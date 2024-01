Andrius Kubilius. 2024 m. ir toliau: racionaliai optimistinis karo scenarijus

Kaip yra teigiama Estijos Gynybos ministerijos neseniai paskelbtame vertingame analitiniame, strateginiame tekste „Setting Transatlantic Defence up for Success: A Military Strategy for Ukraine’s Victory and Russia’s Defeat“ („Transatlantinės gynybos parengimas sėkmei: karinė strategija, siekiant Ukrainos pergalės ir Rusijos pralaimėjimo“), tam, kad Ukraina galėtų išlaikyti savo naudojamos 155 mm kalibro artilerijos pranašumą prieš Rusijos artilerijos pajėgumus, Ukrainai per mėnesį reikia mažiausiai 200 tūkskt. artilerijos sviedinių (2,4 mln. sviedinių per metus). Tokie artilerijos sviedinių sunaudojimo tempai gresia tuo, kad per 2024 metus tiek ES, tiek ir JAV sandėliuose sukauptos tokių artilerijos sviedinių atsargos bus visiškai išnaudotos. Tačiau, kaip teigia Estijos ekspertai, Vakarai gali iki 2025 metų išauginti artilerijos sviedinių gamybos pajėgumus tiek, kad visiškai patenkintų bent minimalius Ukrainos karinius poreikius. 2023 metų pabaigoje ES įmonės per mėnesį pagamino apie 50 tūkst. artilerijos sviedinių, ir tai yra maždaug dvigubai daugiau, nei buvo sugebama pagaminti metų pradžioje. JAV šiuo metu per mėnesį pagamina 28 tūkst. sviedinių, ir tai taip pat yra dvigubai daugiau, nei buvo gaminama 2023 metų pradžioje. JAV planuoja iki 2025 metų pabaigos išauginti gamybos pajėgumus taip, kad per mėnesį būtų pagaminama 100 tūkst. sviedinių, tuo tarpu tam, kad būtų patenkinami minimalūs Ukrainos poreikiai, Europos Sąjungoje artilerijos sviedinių gamyba iki 2025 m. pabaigos turi būti papildomai padidinta 140 proc. Tačiau verta žinoti, kad Rusija 2023 metais planavo pagaminti ir panaudoti 3,5 mln. artilerijos sviedinių (tai yra 3 kartus intensyvesnė gamyba nei prieš metus), o 2024 metais planuoja pagaminti 4,5 mln. artilerijos sviedinių. Todėl šiandien svarbiausia Vakarų užduotis visų pirma yra suvokti, kad karo negalima laimėti, jeigu prognozuojami artilerijos sviedinių gamybos Vakaruose kiekiai beveik perpus atsiliks nuo Rusijos prognozuojamų skaičių. O tam, kad Vakarai šį atsilikimą sugebėtų skubiai įveikti, reikia bendros Vakarų strategijos, o ne vien tik atskirų NATO šalių planų šiek tiek padidinti savo gamybą.