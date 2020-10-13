1) Фейк: Хранилище будет строиться с расчетом на размещение в нем ядерных отходов стран ЕС. Финансировать проект будет Евросоюз, а сам могильник в перспективе должен будет функционировать до 2038 года. Дальнейшая судьба радиоактивных отходов неизвестна.

Жителей Литвы пугают ядерным могильником © Ekrano nuotr.

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Наталия Сурвила-Глебова, руководитель по коммуникации Игналинской атомной станции (ИАЭС): в материале говорится о строительстве могильника короткоживущих радиоактивных отходов низкой и средней активности, который в скором времени объявит Игналинская атомная станция. Захоронение радиоактивных отходов в могильнике будет производиться до 2038 года, пока не будут полностью выполнены работы по снятию с эксплуатации ИАЭС. Эти отходы никуда не вывезут, они навсегда останутся на этой свалке. Особенно мне бы хотелось отметить, что отходы, которые планируется захоронить в могильнике, не являются ни ядерным топливом, ни какими-либо видами других долгоживущих радиоактивных отходов. В ходе эксплуатации могильника будет осуществляться мониторинг окружающей среды, после его закрытия не менее 100 лет будет осуществляться надзор за могильником и еще в течение 200 лет будет ограничено использование территории могильника. Проведенные оценки безопасности показали, что такой планируемый способ упорядочивания радиоактивных отходов низкой и средней активности является надежным и соответствует наилучшей международной практике. Такие могильники эксплуатируются во многих странах мира, где развивалась атомная энергетика (в Испании, Франции, Словакии, Великобритании, Швеции, России, Японии, США и в других странах), подобные проекты в настоящее время развиваются в Бельгии, Литве и др.

Заявление о том, что радиоактивные отходы из других стран будут вывозить и захоранивать в Литве, является ложным и дезинформирующим. Закон Литовской Республики о ядерной энергии запрещает ввоз радиоактивных отходов на территорию Литовской Республики (статья 42 Закона).

2) Фейк: Возможные риски беспрецедентной инициативы литовских властей еще никто до конца не оценил.

Комментарий ru.Delfi.lt:

Информация на сайте Игналинской атомной станции гласит, что “в 2007 году был разработан отчет влияния поверхностного могильника на окружающую среду, Он был согласован с государственными институциями и утвержден в Министерстве окружающей среды Литвы, перед этим было проведено публичное обсуждение отчета с общественностью Литвы, Латвии и Беларуси. ИАЭС начнет эксплуатацию могильника после того, как будет доказано, что все технологические установки работают надежно и получено разрешение Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики”.

Наталия Сурвила-Глебова, руководитель по коммуникации Игналинской атомной станции (ИАЭС): Долгоживущие радиоактивные отходы, такие как отработавшее ядерное топливо, металлические конструкции реактора, отработанный графит реактора и т. д., будут захоронены в глубинном могильнике после временного хранения. Проект глубинного могильника находится на подготовительной стадии - в настоящее время ведется планирование проекта глубинного могильника. Ориентировочно планируется, что глубинный могильник будет построен в 2058-2067 годах, заработает в 2068-2074 годах и закроется в 2075-2079 годах. Долгоживущие радиоактивные отходы будут помещены в глубинном могильнике без каких-либо планов по их удалению, т. е. на постоянное хранение. Начальный этап планирования глубинного могильника в настоящее время находится в стадии реализации. Его местоположение будет выбрано с учетом не только социально-экономических факторов, но и геологической среды, которая является одним из наиболее важных факторов при выборе площадки. Понимая специфику обращения с радиоактивными отходами, Игналинская АЭС придерживается положений максимально публичной информации, открытости и сотрудничества, поэтому постоянно доводит текущие и планируемые работы до широкой общественности и заинтересованной общественности.

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