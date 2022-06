Socialiniuose tinkluose tiek Lietuvoje, tiek Rusijoje platinamas kiek ilgesnis nei 1 min. trukmės vaizdo įrašas, kuriame M. Zacharova įspėja Lietuvą. Šalia įrašo pateikiamas tekstas, kuriame Lietuvoje gyvenantiems rusams patariama nesiartinti prie strateginių objektų ir kaupti maisto bei vandens atsargas arba, geriausiu atveju, pasitraukti iš šalies bei nurodoma, kad šiuos žodžius pasakė būtent M. Zacharova.

Kad tai – netiesa įrodo jau vien pats M. Zacharovos vaizdo įrašas. To paties įrašo kopijas galima aptikti ir rusiškuose socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, „Vkontakte“, ir „Youtube“ paskyrose. Nors jame iš tiesų nurodoma, kad Rusija pasilieka teisę ginti savo nacionalinius interesus, M. Zacharova nesikreipia į Lietuvos rusus ir neragina jų palikti Lietuvos teritoriją.

Atlikus platesnę paiešką internete nepavyko rasti ir kitų jos pasisakymų, kuriuose atsispindėtų panašūs raginimai.

Kas įvyko?

Anksčiau šį mėnesį Lietuva, vykdydama Vakarų sankcijas, sustabdė sankcionuotų prekių gabenimą geležinkeliu iš Kaliningrado ir į Kaliningradą per Lietuvos teritoriją. Sankcijos palietė maždaug 40 – 50 proc. visų gabenamų prekių.

Šis žingsnis iššaukė Rusijos pyktį, šiai tvirtinant, esą Lietuva vienašališkai nusprendė sustabdyti prekių tranzitą į ir iš Kaliningrado. M. Zacharova nufilmuotame pareiškime teigia, jog dalies prekių tranzito į Kaliningradą sustabdymas yra „Lietuvos pusės provokacinis žingsnis, pažeidžiantis tarptautinius Lietuvos teisinius įsipareigojimus“ bei pateikia ultimatumą, kad „jei netolimoje ateityje vilkikų tranzitas tarp Kaliningrado ir likusios Rusijos Federacijos dalies per Lietuvą nebus atkurtas, Rusija pasilieka teisę ginti savo nacionalinius interesus“.

M. Zacharovos pareiškime nėra kreipiamasi į Lietuvoje gyvenančius rusus ir jie nėra raginami laikytis atokiau nuo strateginių objektų, kaupti būtinųjų prekių atsargas ar palikti šalį.

Į Rusijos grasinimus Lietuvai sureagavo ir Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis. Po susitikimo su bloko užsienio reikalų ministrais, J. Borellis atsakė į žurnalisto klausimus, patvirtindamas, kad Kaliningradas nėra blokuojamas, o keleivių ir nesankcionuotų prekių tranzitas sausumos keliu per Lietuvą yra tęsiamas, be to, pažymėjo, jog Lietuva savavališkai nedraudė prekių tranzito, o šalies veiksmai sutapo su ES įvestomis sankcijomis, kurių Lietuva, būdama ES narė, laikėsi. Teiginius, esą Lietuva įvedė sankcijas Rusijai savavališkai, J. Borellis pavadino gryna propaganda.

Išvados

Rusijos URM atstovė spaudai Marija Zacharova neragino Lietuvoje gyvenančių rusų nesiartinti prie strateginių objektų ar kaupti būtinųjų prekių atsargas ar apskritai palikti šalį. Dėl įsigalėjusių ES sankcijų sustabdžius dalies prekių tranzitą iš Rusijos į Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos teritoriją, M. Zacharova išplatino pareiškimą, kuriame teigia, kad, neatnaujinus visų prekių tranzito, Rusija pasilieka teisę ginti savo nacionalinius interesus.