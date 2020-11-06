Авторы видео утверждают:
1) в результате долговременного использования (любой) маски сгущается кровь;
2) за вспышкой пандемии стоят некие фашисты, которые ее и организовали, и более того, ввели правило носить маски и перчатки для защиты от вируса;
3) маска провоцирует развитие инфекционных заболеваний;
4) в результате того, что население носит маски, начнется эпидемия туберкулеза;
5) ладони в перчатках становятся источником инфекции;
6) в перчатках на коже ладоней образуются бактерии;
7) авторы видео призывают не носить ни маски, ни перчатки;
Специально для ru.Delfi.lt содержание видео комментирует Збигнев Семенович, главный врач больницы в Шальчининкай.
"Если маску менять, как это положено, каждые 3-4 часа, то она будет выполнять свои функции. Если же ее носить долго, часто даже в кармане, то, естественно, толку от нее нет, а некоторые маски, которые носят очень долго, действительно могут стать рассадником бактериальных и вирусных заболеваний и вызывать ряд осложнений. Кровь вследствие ношения масок, если она (маска – Ред.) изготовлена согласно признанным медицинским стандартам и вовремя меняется, сгущаться не может. Хирурги носят маски каждый день в течение многих лет в силу профессиональных обязанностей и у них не отмечен больший, чем у других, уровень инфекционных заболеваний, тем более, туберкулеза", – пояснил ru.Delfi.lt Збигнев Семенович.
"Туберкулез является инфекционным заболеванием с социальным аспектом. Его еще называют болезнью "cкученных помещений" и, если не соблюдаются правила гигиены жилья, то при наличии источника заболевания болезнь может передаваться другим, но это не имеет ничего общего с ношением масок. Если квадратура жилья и поддержание проветривания помещения содержится на должном уровне, то туберкулез развивается редко. Следуетоднако отметить, что в последние годы характеристики туберкулеза изменились, его лечить стало тяжелее, он стал менее чувствительным к антитуберкулёзным лекарствам и преподносит сюрпризы и атипичное течение", – подчеркнул в беседе с ru.Delfi.lt Семенович.
"Что касается перчаток, то сами по себе они не могут быть рассадниками инфекций, если соблюдаются правила их использования. Перед любой операцией хирург обрабатывает кожу антисептиком, следуя установленной методике. Когда-то это был большой ритуал и руки готовили в течение 7-10 минут, но после появления новых антисептических средств, которые уничтожают микрофлору на руках и не повреждают кожу, дезинфекция рук происходит более надежно и без последствий для хирурга. Если же носить резиновые перчатки не дезинфицируя рук, то это не вызывает какого-либо отрицательного воздействия, если перчатки используются кратковременно для выполнения какой-либо манипуляции до 7-10 минут. Если предполагается более длительное использование, то руки следует дезинфицировать. Хирурги оперируют часами и почти каждый день в течение многих лет, но статистически не отличаются по заболеваемости от других специальностей", – Збигнев Семенович, указывает на ложные заявления в видео.
Валерий Морозов, известный в Литве врач и популяризатор науки, комментирует для ru.Delfi.lt вопрос ношения масок:
"Разные страны по-разному смотрят на то, нужно носить маски или нет. В Швеции и Норвегии, например, считают, что если ты не можешь соблюдать социальную дистанцию, то маску нужно носить. Если вы находитесь там, где большое количество народа и там есть закрытая вентиляция, для того, чтобы предохраниться, вам поможет только маска. Когда появляются правила, что для безопасности обязательно носить маски – это не нравится очень многим, люди начинаю возмущаться. Тем не менее маски, перчатки, социальная дистанция, мытье рук – всегда работало с любыми вирусами, любой заразой и работает точно также и с коронавирусом”.
В свою очередь Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует:
1) Маски должны использоваться индивидуально, совместное использование одной маски не допускается. Необходимо сменить маску, в случае если она намокла или на ней имеются видимые загрязнения; не следует носить влажную маску на протяжении длительного времени. При снятии маски не следует прикасаться к ее передней части, а после снятия – прикасаться к глазам или рту. Маску необходимо выбросить или поместить в закрывающийся пакет до стирки и обработки. Сразу же после снятия маски необходимо выполнить гигиеническую обработку рук. Во избежание распространения инфекции через немедицинские маски их необходимо часто стирать и аккуратно с ними обращаться.
2) Маски следует использовать только в комплексе с другими мероприятиями, направленными на подавление распространения вируса и снижение смертности; само по себе использование маски не является достаточным для обеспечения адекватного уровня защиты от заражения COVID-19. В дополнение к ношению маски необходимо соблюдать с окружающими дистанцию не менее 1 метра, часто мыть или дезинфицировать руки и избегать прикосновения руками к лицу или маске.
3) В условиях широкой циркуляции вируса и при отсутствии возможности поддержания с окружающими дистанции не менее 1 метра, медицинские маски также рекомендуется носить представителям следующих групп риска:
● Лица старше 60 лет
● Лица любого возраста с сопутствующими заболеваниями
4) Сегодня многими людьми в общественных местах используются немедицинские тканевые маски, однако данные об их эффективности пока носят ограниченный характер, и ВОЗ не рекомендует их широкое использование населением как средство борьбы с распространением COVID-19. Тем не менее, в районах с массовой циркуляцией вируса и ограниченными возможностями по принятию других профилактических мер, и особенно в условиях невозможности обеспечения физического дистанцирования (не менее 1 метра), например, в общественном транспорте, в магазинах или других замкнутых пространствах и местах большого скопления людей, ВОЗ советует странам рекомендовать населению использовать немедицинские тканевые маски.
Илья Яблоков, исследователь теорий заговора, профессор Лидского университета (в Великобритании – ред.) и автор книги “Русская культура заговора”, комментирует для ru.Delfi.lt высказывания авторов видео о неких фашистах: “ Здесь есть тайный план, тайные вершители человеческих судеб и последствия его ухудшат жизнь обществу. COVID-19 повлиял на жизнь на жизнь на всей Земле, поэтому каждый человек хоть на секунду да поверил в то, что коронавирус это - чей-то тайный план. Этим и пользуются авторы подобных теорий, все они хотят влиять на умы людей, а так как сейчас у людей на уме – как бы выжить и скорее бы это все закончилось - они становятся легкой добычей таких теорий”.
"Пост так хорошо разошелся потому, что он фактически никого не обвиняет, в нем нет конкретного врага. Абстрактно в нем то, что он в целом применим к любому государству, любому обществу. Адресат послания - все те, кому не нравятся меры правительства чтобы справиться с коронавирусом. Текст может одинаково касаться и Литвы, и России, и Германии, и США. Именно поэтому он и распространился так широко в социальных сетях", – анализирует вирусное распространение текста в социальных сетях Илья Яблоков.
Источники:
- Телефонный разговор за 2020 11 05;
- Телефонный разговор за 2020 11 06;
- Часто задаваемые вопросы об использовании масок для профилактики COVID-19
- Применение масок в контексте COVID
- В каких случаях и как следует носить маску
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