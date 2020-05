Vėl užsipuolė Billą Gatesą: pirštu bedė į vieną patentą ir prasidėjo bauginimas

B. Gatesas pastaruoju metu sulaukia nemažai dėmesio iš įvairiausio plauko sąmokslo teorijų kūrėjų. Pavyzdžiui, jau nesyk demaskuotas mitas, esą B. Gatesas priverstinai skiepydamas pasaulio gyventojus tokiu būdu galės kontroliuoti jų skaičius toliau plinta internete.

Tačiau pastaruoju metu, bent jau nuo balandžio pabaigos platinama naujausia ir dar absurdiškesnė versija, kuri paremta tikru patentu bei galybe išsigalvojimų.

„BILLAS GATESAS OFICIALIAI UŽPATENTAVO ŽMONIŲ ČIPAVIMĄ. Taigi... kas nori vergauti ir per paskatinimą gauti kriptovaliutą PIRMYN ČIPUOTIS.



Billo Gateso įmonė PINO (Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija) oficialiai užpatentavo „Chip People“ – žmonių čipus. Praėjusį mėnesį šis patentas įgijo tarptautinį statusą. WO2020060606-KRIPTOVALIUTOS SISTEMA, NAUDOJANTI KŪNO AKTYVUMO DUOMENIS. Tai nėra „antis“ ar klastotė“

, – tikina įrašą patalpinęs feisbuko vartotojas. Šis jo įrašas sulaukė 136 pasidalijimų, dešimčių komentarų ir buvo peržiūrėtas per 22 tūkst. kartų.

Įdomu tai, kad minimas patentas WO2020060606 išties buvo užregistruotas. Tačiau ne Billo Gateso vardu, o „Microsoft“, kuri B. Gatesui nebepriklauso.

Jam taip pat nepriklauso PINO – Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) (World Intelectual Property Organisation (WIPO)) yra pasaulinis intelektinės nuosavybės paslaugų, politikos, informacijos ir bendradarbiavimo forumas. PINO yra Jungtinių Tautų agentūra, vienijanti 192 valstybes nares. Forumo misija – sukurti subalansuotą ir efektyvią tarptautinę intelektinės nuosavybės apsaugos sistemą, kuri skatintų naujoves ir kūrybiškumą.

PINO taip pat neužpatentavo „Chip people“ arba vadinamojo „žmonių čipavimo“, t. y. mirkoschemų įdiegimą po žmonių oda. Iš tikrųjų minėtame patente niekur nekalbama apie mikroschemas, kurios įdiegiamos žmonėms, kalbama tik apie prietaisų jutiklius, kurie reaguoja į žmonių kūno temperatūrą ir gali būti naudojami kriptovaliutos gamybos procese.

Tačiau tai nereiškia, kad jutikliai yra implantuoti į žmogaus kūną – gali būti naudojami išmanūs prietaisai, tokie, kaip išmanieji laikrodžiai su jutikliais.

Be to, kitaip, nei teigiama įraše, šis patentas kol kas net nėra patvirtintas. Tad apie jokį vergavimą gaunant kriptovaliutą implantuojant mikroschemas negali būti nė kalbos. Patente naudojamos tokios sąvokos, kaip asmuo, asmeninis įrankis ir jutikliai, bet tik kaip atskiri elementai, o ne kartu, kaip bandoma įtikinti sąmokslo teorijoje.

