Roberto F. Kennedžio jaunesniojo pareiškimai pokalbių laidoje įrodo, kad skiepai nuo naujojo koronaviruso bus nesaugūs ir mirtini.

Socialiniuose tinkluose žinomas skiepų kritikas Darius Overlingas sukūrė vaizdo įrašą, kuriame komentuoja interviu su Robertu F. Kennedžiu jaunesniuoju.

Dalyvaudamas laidoje „JONI Table Talk“ buvusio Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) senatoriaus sūnus kalba apie trūkumus kuriant vakciną nuo naujojo koronaviruso, pabrėždamas, kad kuriamos vakcinos nebuvo išbandomos su gyvūnais, o tai praeityje jau sukėlė katastrofiškų pasekmių.

Pradėdamas pokalbį R. F. Kennedis jaunesnysis pakartoja seną sąmokslo teoriją apie tai, kad SARS-CoV-2 virusas buvo sukurtas laboratorijoje (laidoje jis tvirtina, kad „iš viso buvo trys koronaviruso protrūkiai.

Mes juos pavadinome SARS ir MERS. Pirmasis SARS buvo natūrali liga, iš šikšnosparnių perduota žmonėms. Antrieji du [virusai] buvo sukurti laboratorijoje, iš kurios išsprūdo ir užkrėtė žmones“).

„Melo detektorius“ jau rašė apie tai, kad ištyrus viruso genomą nustatyta, jog SARS-CoV-2 virusas nėra dirbtinės kilmės. Mokslinės bendruomenės nuomone, tai – natūralus virusas, iš gyvūnų persidavęs žmonėms. Taigi, politiko teiginys apie dirbtinę naujojo koronaviruso kilmę nėra teisingas.

Toliau R. F. Kennedis jaunesnysis prabyla apie didžiules pasaulio valstybių pastangas sukurti vakciną nuo koronaviruso, kurios tęsėsi tarp 2002 ir 2014 metų. Politiko teigimu, šių pastangų vaisius pirmiausia buvo išbandytas suleidžiant vakciną šeškams. Nors šeškams pasireiškė stiprus imuninis atsakas, vėliau susidūrę su virusu gyvūnai smarkiai susirgo ir didelė dalis jų mirė.

R. F. Kennedis pasidalino istorija, kuri turėjo iliustruoti, kaip masiškai pradedama naudoti nesaugi vakcina gali pakenkti žmonėms. Laidoje jo pasakojimas, išverstas į lietuvių kalbą, skamba taip:

„2014-aisiais [gydytojo Anthony] Fauci vadovaujamas Nacionalinis sveikatos institutas sukūrė vakciną nuo Dengės karštinės, kurioje buvo tam tikrų patologinio prado buvimo signalų. Kitaip tariant, klinikinių tyrimų metu jie matė keletą požymių, rodančių, kad vakcina gali iššaukti antikūnų atsaką, bet vėliau susidūrus su virusu jūs susirgtumėte daug smarkiau, tačiau jie to nepaisė. Šią vakciną jie davė filipiniečiams ir šimtams tūkstančių vaikų. Kilus Dengės karštligės protrūkiui, tie vaikai siaubingai susirgo ir 600 iš jų mirė“.

Kas tiesa, o kas – melas?

Filipinus iš tiesų sukrėtė vakcinų skandalas. Kai 2016 metais Sveikatos institutas pradėjo imunizacijos nuo Dengės karštinės programą, jos metu buvo paskiepyti 700 tūkst. žmonių.

Vis dėlto, vakciną nuo Dengės karštinės, pavadintą „Dengvaxia“, sukūrė ne Anthony Fauci vadovaujamas Nacionalinis sveikatos institutas ir netgi ne amerikiečiai, o prancūzų vakcinų gamintojai „Sanofi Pasteur“. Tai – vienintelė iki šiol pasaulį išvydusi vakcina nuo Dengės karštinės.

Prieš pradedant skiepijimo programą Filipinuose, „Dengvaxia“ poveikis tirtas su 35 tūkst. 2 – 16 metų amžiaus vaikų dešimtyje šalių, kuriose Dengės karštinė labiausiai paplitusi.

Per trejus metus nuo skiepo suleidimo vakcina nuo hospitalizacijos apsaugojo 65,5 proc. 9 ir daugiau metų sulaukusių vaikų ir 44,6 proc. 8 metų amžiaus ir jaunesnių vaikų. Vis dėlto, amžiaus grupėje nuo 2 iki 5 metų užfiksuotas aukštas hospitalizacijos tarp paskiepytų vaikų lygis, susijęs su neištirtais patogeniniais mechanizmais.

Užfiksavus šias rizikas nuspręsta vakciną skirti 9 metų amžiaus ir vyresniems vaikams tuose regionuose, kur karštinės serologinis paplitimas siekia 70 proc. ir daugiau. Tokiu būdu „Dengvaxia“ buvo licencijuota dvidešimtyje šalių.

Vienoje iš šių šalių, Filipinuose, nuo 2016 metų „Dengvaxia“ vakcina buvo suleista 880 464 devynmečiams. Vėliau, atlikus testus, paaiškėjo, kad paskiepyti šia vakcina vaikai, anksčiau nesirgę Dengės infekcija, vadinami seronegatyviais pacientais, rizikavo susirgti sunkesne Dengės karštinės forma. Ši žinia paskatino nutraukti imunizacijos programą Filipinuose 2017 metais.

„First Draft News“ atlikto tyrimo, susijusio su „Dengvaxia“ kontroversija, duomenimis toks šalutinis efektas galėjo pasireikšti tik 15 proc. paskiepytųjų tarp kurių tik 1 iš 1000 iš tiesų susirgo ūmia dengės karštinės forma per penkių metų stebėjimų laikotarpį.

Edsel Salvanos, Filipinų Manilos nacionalinio sveikatos instituto, Molekulinės biologijos ir biotechnologijos instituto direktoriaus teigimu, nebuvo nė vienos mirties, kurią būtų galima tiesiogiai sieti būtent su „Dengvaxia“ vakcina. Nepaisant to, imunizacijos programa tapo politinių ir žiniasklaidos žaidimų lauku.

Įvykiui ištirti Viešasis advokatų biuras Filipinuose pasamdė tyrėjų komandą, kuri iš karto buvo smarkiai sukritikuota medicininės Filipinų bendruomenės kaip nekompetentinga atlikti tokį tyrimą.

Tyrėjai patvirtino, esą sunkia dengės karštinės forma užsikrėtė 8400 paskiepyti žmonės, iš kurių 130 mirė. Komanda tyrimui ėmėsi itin kontroversiškų metodų, rodydama vaikų skrodimus gyvai per televiziją.

Tokiu būdu emocinis fonas, susijęs su imunizacijos programa, tik tirštėjo – radijo laidose pasirodydavo moterys, verkiančios neva nuo vakcinos mirusių vaikų, pasigirdo tvirtinimų, esą vaikai mirdavo iš karto suleidus skiepą, o 2018 metais prie buvusios Filipinų sveikatos apsaugos ministrės Janette Garin pribėgusios moterys ėmė rėkti ir kaltinti ją nužudžius vaikus, nors vėliau žiniasklaidai tos pačios moterys prisipažino, kad visi jų paskiepyti vaikai – gyvi.

2019 metais „Dengvaxia“ vakciną patvirtino JAV maisto ir vaistų administracija. Ją leidžiama skirti 9-16 metų sulaukusiems vaikams, kuriems anksčiau jau buvo patvirtinta dengės viruso infekcija. Ši vakcina registruota vartoti ir Europos Sąjungoje tose vietovėse, kur Dengės liga yra endeminė, pripažinus, kad „Dengvaxia“ teikiama nauda yra didesnė už keliamą riziką.

Remiantis šia informacija galima teigti, kad R. F. Kennedžio pateiktas pavyzdys apie vakciną nuo Dengės infekcijos nebuvo teisingas – vakciną išrado ne amerikiečiai, be to, nėra patikimų duomenų, siejančių vaikų mirtis būtent su „Dengvaxia“ vakcina.

Žinant, kad pasitelktas neva nesaugios vakcinos pateikimo masiniam naudojimui pavyzdys yra klaidingas, galima teigti, kad ir R. F. Kennedžio bandymai palyginti minėtą vakciną su vis dar testuojamomis vakcinomis nuo naujojo koronaviruso nėra pagrįsti.

Laidoje R. F. Kennedis tvirtina, kad praleidus vakcinos bandymų fazę su gyvūnais ir iš karto skiepijant savanorius žmones kyla rizika, kad paskiepytiems žmonėms taip pat pasireikš ūmus susirgimas infekcija, nuo kurios skiepijama, o tai lems 20 – 30 proc. paskiepytų žmonių mirtis, tačiau apart klaidingo „Dengvaxia“ pavyzdžio pašnekovas nepateikia jokių įrodymų, kuriais būtų pagrįsti tokie skaičiavimai, be to, neaišku, kokias kriterijais remiantis R. F. Kennedis vakcinas lygina, nes kol kas nė viena vakcina nuo naujojo koronaviruso nėra patvirtinta ir jos savybės dar nėra aiškios.

Kandidatėms vakcinai nuo SARS-CoV-2 sukurti taikomi tokie patys griežti standartai, kaip ir kitiems vakcinų kūrėjams. Kuriantys vakciną nuo naujojo koronaviruso turi pereiti visas klinikinių tyrimų fazes. Apie tai, kokios jos ir ko siekiama kiekvienos klinikinių bandymų fazės metu „Melo detektorius“ jau rašė. Nėra jokių patikimų duomenų, kurie leistų suabejoti, kad masiniam naudojimui bus pateikta kokybiška ir saugi vakcina, todėl spėlionės apie būsimos vakcinos šalutinius poveikius ar netgi mirties riziką yra nepagrįstos.