Veikėja prierašą prie nuotraukos pradeda kreipimųsi į tautą. „Labas rytas, Lietuva. Informacija Informacija pamąstymui. Kodėl mes tampame vis ligotesni? Sintetinis-plastikinis hormonų prifarširuotas maistas, n kiekis chemijos, vaistai, naujos vakcinos, užterštas vanduo ir oras. Galbūt. O gal tai eilinė konspiracijos teorija? Ši nuotrauka buvo daryta Nyderlanduose 2012 m. Tai globalistų vykdoma geoinžinerijos programa“, – teigia melagienų skleidėja, leisdama suprasti, kad neva tai „chemtreilai“, kurie sargdina žmones.

Toliau veikėja skleidžia informaciją apie Nyderlandų gyventojų sergamumą vėžiu, tačiau nepateikia jokio šaltinio, iš kur ši informacija.

„2012 m. Nacionalinės vėžio registracijos valdybos duomenimis, Nyderlanduose kasmet vėžys diagnozuojamas maždaug 100 000 žmonių, t. y. 36 proc. daugiau nei prieš 10 metų. Dažniausiai pasitaikančios vėžio formos yra krūties, žarnyno, odos, plaučių ir prostatos vėžys.

Ypač smarkiai išaugo žmonių, kuriems diagnozuojamas odos vėžys, skaičius, teigė NKR. 2000 m. 6 500 žmonių buvo pranešta, kad jie serga odos vėžiu, o 2010 m. šis skaičius išaugo daugiau kaip 100 proc. iki 13 300. Taip pat 81 proc. padaugėjo moterų, sergančių plaučių vėžiu.

Iš viso vėžiu sirgo arba šiuo metu serga apie 3,5 proc. dabartinių gyventojų – iš viso 570 000 žmonių. Kas pasikeitė Nyderlanduose per dešimt metų. Ogi susirgimų padaugėjo dar labiau, maždaug 30 proc. Komentare įkelsiu lentelę, iš kurios matyti siaubingi skaičiai.

Atrodo iš pirmo žvilgsnio normali šalis su geromis gyventojų pajamomis ir santykinai gera medicinine sistema, o problema tik didėja“, – išgalvotą informaciją pateikė veikėja „Šilko gija“.

Tarsi patvirtindama savo išgalvotus skaičius, veikėja komentaruose prideda ir neva tai patvirtinančias diagramas. Delfi „Melo detektorius“ patikrino, iš kur šį diagrama. Ji paimta tarptautinės vėžio tyrimų agentūros prie Pasaulio sveikatos organizacijos ir su veikėjos pateiktais išgalvotais skaičiais neturi nieko bendro.

Faktais paremti duomenys apie sergamumą vėžiu Nyderlanduose

Remiantis Nyderlandų vėžio tyrimų centro „IKNL Integraal Kankercentrum Nederland“ duomenimis, 1989 metais vėžio atvejų užfiksuota 55732, 2000 metais – 70334, 2010 metais – 98491, preliminariais skaičiavimais 2020-aisiais – 115047. Anot PSO turimų duomenų, vėžio susirgimų Nyderlanduose 2020-aisiais yra kiek daugiau – 132014.

Būtina atkreipti dėmesį, kad Nyderlanduose 1989 metais gyveno 14 868 655 gyventojai, 2020-aisiais – jau 17 134 872.

Be to, per daugiau nei 30 metų pagerėjo ne tik sveikatos apsaugos sistemos teikiamos paslaugos, bet ir ligų diagnostika. Tai reiškia, kad didėjantys susirgimai vėžiu yra ne tik didėjančios populiacijos rezultatas, bet tiksliau nustatomo ligos, taikomi pažangūs gydymo metodai ir sveikatos apsaugos prieinamumas. Tai atspindi ir per 30 metų išaugusi gyvenimo trukmė Nyderlanduose. Remiantis oficialia statistika, vidutinė vyrų gyvenimo trukmė 1990-aisiais buvo 73,8 metai, moterų – 80,1. Tuo tarpu 2017-aisiais vyrų gyvenimo trukmė jau siekė 79,9, o moterų – 83,1.

Be to, kaip praneša „IKNL Integraal Kankercentrum Nederland“, nuo 2013-aisiais sergantys vėžiu pacientai turėjo 65 proc. tikimybę išgyventi mažiausiai 5 metus, O Tuo tarpu 1989 metais šis procentas siekė vos 42 proc. Dabartiniais skaičiavimais, tikimybė išgyventi mažiausiai 5 metus sužinojus vėžio diagnozę kasmet didėja maždaug 1 proc.

Dažniausias vėžys Nyderlanduose – plaučių, mažiausiai mirčių sukeliantis, tačiau dažnas – odos, mažiausia tikimybė išgyventi 5 metus turi sergantieji kasos, smegenų, plaučių, skrandžio vėžiu.

2020-aisiais Nyderlandai pagal sergamumą vėžiu Europoje buvo trečia šalis po Airijos ir Danijos. Šiuos skaičius lemia ir anksčiau minėta tiksli diagnostika bei sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Anot oficialių duomenų, daugiausia sergama žarnyno, odos, krūtų, plaučių vėžiu, taip pat virškinamojo trakto, inkstų ir šlapimo takų vėžiu. Specialistai teigia, kad daugelis atvejų siejami su vengimu palaikyti sveiką gyvenimo būdą, dėl netinkamos mitybos, sėdimo darbo ir per mažo fizinio aktyvumo, dėl žalingų įpročių. Tuo tarpu odos vėžio susirgimai siejami su šviesesne olandų oda, kuri linkusi į nudegimus saulės spinduliuose. Kitos vėžio formos yra paveldimos.

Taigi, melagienas skleidžianti veikėja „Šilko gija“, siekdama paveikti savo klientus ir didinti populiarumą dalijasi melagienomis, kuria lengvai patiki informacijos kritiškai nevertinantys asmenys.

Be to, melagingą informaciją apie Nyderlanduose vėžiu sergančius žmones veikėja sieja su „chemtreilais“.

Apie konspiracijos teorijų ir melagienų pamėgtus „chemtreilus“

Mokslininkai suvienijo jėgas, kad paneigtų populiarių mitą. „Melo detektorius“ jau ne kartą rašė apie tai, kad „chemtreilai“ – tai dar viena sąmokslo teorija, pritraukusi daugybę žmonių visame pasaulyje. Atlikus tarptautinę apklausą paaiškėjo, kad net 17 proc. visų apklaustųjų teigė tikintys ar iš dalies tikintys „chemtreilų“ egzistavimu.

Ši teorija įgijo tokį bauginamą populiarumą, kad mokslininkai galiausiai neteko kantrybės ir atliko tyrimą, apklausdami 77 atmosferos srities ekspertus apie „chemtreilų“ egzistavimą. 76 iš 77 tyrimo dalyvių teigė neaptikę jokių „chemtreilų“ egzistavimo įrodymų. Jiems taip pat buvo pateiktos nuotraukos, kuriose buvo matomi, teorijos palaikytojų teigimu, „chemtreilai“, tačiau nė vienas iš apklaustų mokslininkų nepatvirtino nuotraukose matantis ką nors kitą kaip tik įprastus lėktuvų kondensacinius pėdsakus.

Taip pat ekspertams buvo duoti ir kiti įrodymai – žemės bei vandens mėginiai, neva turėję įrodyti „chemtreilų“ egzistavimą, bet visi apklausti mokslininkai, išskyrus vieną, juose nerado jokių anomalijų. Vienam mokslininkui įtarimą sukėlė tik vienas mėginys – vietovėje, kurios dirvožemiui būdingas žemas bario kiekis šio elemento aptikta neįprastai daug.

Iš tiesų, baltas danguje neretai matomas juostas galima nesudėtingai paaiškinti. Tai – lėktuvų kondensaciniai pėdsakai, atsirandantys dėl lėktuvų reaktyvinių variklių išmetamosiose dujose esančių vandens garų kondensacijos, taip pat – staiga keičiantis oro slėgiui.

Kiek laiko šie pėdsakai bus matomi danguje priklauso nuo aplinkos faktorių – temperatūros ir slėgio tame aukštyje, kur skrenda lėktuvas. Taigi, nors kai kurie „chemtreilų“ sąmokslo teorijos palaikytojai puola įrodinėti, esą įprasti lėktuvų kondensaciniai pėdsakai skiriasi nuo pavojingų medžiagų barstymo, nes pastarieji pėdsakai danguje išlieka matomi kelias valandas, tai – netiesa.

Kondensaciniai pėdsakai gali išnykti ir po kelių minučių, praskridus lėktuvui, bet susidarius atitinkamoms sąlygoms jie gali būti matomi net kelias valandas. Nors dažniausiai esame įpratę matyti tiesias dangų išraižiusias linijas, kurias palieka lėktuvai, kitokia kondensacinių pėdsakų forma taip pat neturėtų stebinti.

Išvada: feisbuko veikėjos „Šilko gija“ profilis, skirtas jos internetinei prekybai drabužiais iš Azijos užtikrinti. Veikėja dalijasi melaginomis apie vakcinas, sąmokslo teorijomis, užsienio melagienų nuorodomis „infowars.com“, lietuviškomis melagienų svetainėmis ekspertai.eu ir prastos reputacijos svetainėmis, tokiomis kaip respublika.lt.

Visą melagienų srautą veikėja praskiedžia savo parduodamų drabužių iš Azijos skelbimais bei patraulkių mados fotografijos nuotraukų, prie kurių nenurodyta jokia autorystė, tad labai tikėtina, kad jos yra vogtos iš interneto platybių.

Viena iš tokių melagienų – dangaus nuotrauka, kurioje užfiksuoti Nyderlanduose neva praskridusių lėktuvų palikti kondensaciniai pėdsakai arba kondensacinė juosta. Prie nuotraukos veikėja melagintai pateikia išgalvotą informaciją apie Nyderlandų gyventojų sergamumą vėžiu ir sąmokslo teorijų pamėgtus „chemtreilus“, kuriuos mokslininkai jau ne kartą paneigė, patvirtindami tyrimais.