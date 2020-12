Londono meras Sadiq Khanas suvaidino skiepijimo procedūrą.

Ta pačia nuotrauka dalintasi, įpinant joje vaizduojamą sceną į skirtingus kontekstus. Gruodžio 17 dieną vienoje „Facebook“ paskyroje nuotrauka paviešinta su prierašu:

„Taip rugsėjo 28d. Londono meras ragino skiepytis nuo gripo, nenuimant antgalio ir per marškinius.“

Vėliau ta pačia nuotrauka dalintasi jau nepaaiškinant, kad joje vaizduojama paprasčiausia skiepijimo nuo gripo procedūra, paliekant interpretacijos laisvę komentatoriams, kurių dauguma nusprendė, kad meras apsimetinėja besiskiepijąs nuo COVID-19. Nuotraukos komentaras, paviešintas gruodžio 17 dieną, pakeistas į „Londono meras taip pat pasiskiepijo, nenuimant antgalio ir per marškinius.“

Taip pat pridėtas prierašas: „Suprantu reklama. Suprantu atidirbinėja. Bet vaidyba tai tikrai prasta Hebra susikaupkit“ [kalba netaisyta – aut. past.].

Gripo skiepo paminėjimas ištrintas ne be reikalo – pastarųjų dienų kontekste didelė dalis nuotrauką pamačiusių žmonių akimirksniu priėjo išvados, kad Londono meras skiepijosi nuo COVID-19. Be to, net ne skiepijosi, o tik vaidino. Vaidybos faktą internautai argumentavo paprastai – nuotraukoje marškinių rankovė nėra iki galo atraitota, nuo adatos nenuimtas atsarginis antgalis.

Nuo ko iš tiesų skiepijosi Londono meras?

Tą pačią nuotrauką, kuria dalijosi klaidinančios informacijos skleidėjai, galima rasti oficialioje Londono mero „Twitter“ paskyroje. Ja meras pasidalino rugsėjo 28 dieną, prieš tris mėnesius. Nuotrauka meras norėjo paskatinti žmones skiepytis nuo gripo. „Prasideda gripo sezonas. Jei tu arba tavo pažįstamas turėtų būti paskiepytas nuo gripo, atmink, kad tai nemokamai galima padaryti vietinėje vaistinėje ar poliklinikoje“, – skelbia prierašas po nuotrauka.

Taigi, Londono meras, darant šį kadrą, skiepijosi ne nuo naujojo koronaviruso, o nuo gripo.

Vis dėlto, šis faktas netrukdė internautams iš viso pasaulio pasidalinti nuotrauka, tvirtinant, esą skiepijimo procedūra buvo suvaidinta, nes nuotraukoje matoma adata su apsaugine kepurėle.

Abejones dėl skiepijimo procedūros tikrumo išsklaidė mero atstovas, fullfact.org faktų tikrintojams pakomentavęs, kad nuotrauka daryta prieš procedūrą. Meras buvo paskiepytas nuo gripo vietinėje vaistinėje rugsėjo 28 dieną. Nuotraukoje matyti pasiruošimo skiepijimui momentas – meras ir vaistininkas prilaiko marškinių rankovę, kad paruoštų dūrio vietą.

„Melo detektoriaus“ vertinimu, po nuotrauka pasirodę komentarai, esą skiepijimo procedūra yra suvaidinta, taip pat, nuslėpimas, nuo ko skiepijosi meras, klaidina skaitytojus, nes procedūra iš tiesų įvyko, o nuotrauka buvo daryta prieš paskiepijant merą nuo gripo.