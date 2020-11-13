Суп из конспирологических теорий и антисемитизма из социальных сетей

Основные тезисы видеоматериала:
1) ЦЫЦВИРУС, или КЕТЕРВИРУС (на иврите), или проще говоря КОРОНАВИРУС, был как видите в 1918 году. Тогда "коронавирус" назывался "испанка".
2) Называется количество жертв эпидемии испанского гриппа – 65 миллионов, но, как утверждают авторы видео, погибли люди не в результате эпидемии, а в результате последующей вакцинации, которая выступила в роли биологического оружия и стала причиной голода в виду глубокой остановки экономики;
3) Авторы видео утверждают, что испанский грипп удалось остановить благодаря последующей вакцинации;
4) В видео используются архивные фотографии, сделанные во время эпидемии испанского гриппа;
5) Присутствуют также обвинения в адрес американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса, который, согласно утверждениям авторов видео, стоит за созданием вакцины от коронавируса и намеревается таким образом уничтожить именно семь миллиардов жителей Земли;
6) Лица, которые стоят за созданием видео, эксплуатируют одну из самых древних теории заговора – во всем виноваты евреи;
7) Люди, которые носят маски и таким образом выполняют предписания по ограничению распространения коронавируса, по мнению авторов видео – зомбированы и работают на Мировое правительство;
8) Следующая конспирологическая теория, которой пользователей интернета пугают авторы видео, это то, что за вакцинированием от коронавируса на самом деле кроются планы по чипированию населения либо уничтожению, либо превращению в “лишенных воли рабов”;
Комментарий:
1) Во-первых, такого выражения на иврите как “цыцвирус” или “кетервирус” – не существует. Это подтверждает Керен Певзнер, известный автор учебников по ивриту, к которой мы обратились для краткой консультации. На сегодняшний день в Израиле для названия коронавируса используются выражение "негиф акорона";
2) Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (федерального агентства министерства здравоохранения США – ред.), умерли около 50 миллионов человек, а не 65 миллионов. И умерли они именно в результате эпидемии, а не вакцинации и голода;
3) В тот период времени уровень развития технологий был слишком низким для того, чтобы создавать противовирусные препараты. Вакцины от вируса "испанки" так и не появилось, а эпидемия угасла сама по себе;
4) Фотографии, использованные в видеоматериале, действительно принадлежат к периоду эпидемии испанского гриппа;
5) Билл Гейтс, миллиардер и филантроп, не имеет ничего общего с планами по уничтожению большей части человечества при помощи вакцинирования или чипирования. Однако Гейтс действительно направляет часть своих средств на создание безопасной вакцины от коронавируса;
6) Конспирологическая теория в видеоматериале, которая заключается в том, что во всех бедах мира виноваты евреи, во многом опирается на так называемые "Протоколы сионских мудрецов" - подложный антисемитский документ, который содержал якобы планы евреев по установлению мирового господства;
7) и 8) Ни прямых, ни косвенных доказательств существования Мирового правительства не существует. Организация Объединенных Наций и Европейский Союз не претендуют на роль Мирового правительства. Все мировые государства самостоятельно, прежде всего, опираясь на выводы собственных противоэпидемиологических служб, принимают решения по ношению масок для контроля пандемии. Опять-таки, никаких случаев массового зомбирования по всему миру и превращения тех граждан, кто пользуется масками, в лишенных воли и мыслительных способностей, нет.
В заключение мы хотим отметить, что антисемитизм однажды уже привел к одному из самых страшных событий в истории человечества – к Холокосту, когда в результате преследования евреев на территориях, оккупированных Третьим Рейхом, было уничтожено по разным оценкам до 6 миллионов евреев.
Также подобные заявления нарушают Конституцию Литвы, статья 25 которой гласит:
Статья 25 Конституции Литвы:
* Свобода выражать убеждения, получать и распространять информацию не может ограничиваться иначе, как только законом, если это необходимо для защиты здоровья, чести и достоинства, частной жизни, нравственности человека или конституционного строя;
* Свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями – разжиганием национальной, расовой, религиозной или социальной ненависти, насилия и дискриминации, с клеветой и дезинформацией.
Источники:
Siųsk Faktą!
Jei politikų ar ekspertų komentarai tavęs neįtikina, patikrink juos Melo Detektoriumi ir sužinok tiesą!
Top naujienos
Buvę premjerai – apie tai, kas laukia naujos valdžios, Šimonytės charakterį ir postų dalybos užkulisius
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai ( TS-LKD ), Liberalų sąjūdis ir Laisvės...
Specialus reportažas iš Santarų raudonosios zonos: kaip gydomi užsikrėtę COVID-19? (135)
Į Santaros klinikų Infekcinių ligų centro Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių pacientai patenka...
Apsisprendė, kaip Kaune atrodys Kalėdos: žiūrovai įleidžiami nebus (11)
Visoje šalyje siaučiant koronaviruso infekcijai, koreguojami ir pagrindinių metų švenčių...
Preliminarūs duomenys: per parą nustatyti 2062 nauji koronaviruso atvejai (457)
Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyta per 2 tūkst. naujų koronaviruso atvejų, rodo...
Išskyrė Vilniaus mikrorajonus, kuriuose butai brango labiausiai: kas kelia ir senų būstų vertę (153)
Prasidėjus pirmajam karantinui, NT analitikai kalbėjo apie galimą būstų kainų mažėjimą....
Naujos valdžios darbas prasideda: naujojo Seimo jau pirmą darbo dieną lauks dideli iššūkiai (390)
Penktadienį, lapkričio 13–ąją darbą pradeda naujasis, jau 13–asis Seimas . Ir nors šios...
Rusijos planuose – nauja karinė bazė (11)
Rusija planuoja statyti karinio jūrų laivyno bazę Sudane, prie Raudonosios jūros, sakoma...
Kitą savaitę Lietuvoje lankysis Lenkijos vadovas Andrzejus Duda (7)
Lapkričio 17-18 dienomis darbo vizito Lietuvoje viešės Lenkijos vadovas Andrzejus Duda .
Bidenas laimėjo Arizonoje ir įtvirtino pergalę JAV prezidento rinkimuose papildyta (227)
JAV valstijoje Arizonoje rinkimus laimėjo Joe Bidenas , pranešė JAV žiniasklaida.
„Žalgirio“ krytis Izraelyje kūlversčiu nuriedėjo per devynias statistikos kategorijas pakartoti du visų laikų antirekordai (3)
Penktadienį Vilniuje Seimo nario priesaiką duos naujos kadencijos parlamentarai. Prisiekti...