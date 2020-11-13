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Пользователи социальных сетей распространять видео, в котором анонимные авторы посредством конспирологических теорий сеют национальную рознь и антисемитизм. ru.Delfi.lt проверил видеоматериал и вердикт таков: видео не только не содержит никаких доказательство, но и противоречит Конституции Литвы.
Суп из конспирологических теорий и антисемитизма из социальных сетей
Суп из конспирологических теорий и антисемитизма из социальных сетей
© DELFI koliažas (ekrano nuotr. ir Shutterstock)

Основные тезисы видеоматериала:

1) ЦЫЦВИРУС, или КЕТЕРВИРУС (на иврите), или проще говоря КОРОНАВИРУС, был как видите в 1918 году. Тогда "коронавирус" назывался "испанка".

2) Называется количество жертв эпидемии испанского гриппа – 65 миллионов, но, как утверждают авторы видео, погибли люди не в результате эпидемии, а в результате последующей вакцинации, которая выступила в роли биологического оружия и стала причиной голода в виду глубокой остановки экономики;

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3) Авторы видео утверждают, что испанский грипп удалось остановить благодаря последующей вакцинации;

4) В видео используются архивные фотографии, сделанные во время эпидемии испанского гриппа;

5) Присутствуют также обвинения в адрес американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса, который, согласно утверждениям авторов видео, стоит за созданием вакцины от коронавируса и намеревается таким образом уничтожить именно семь миллиардов жителей Земли;

6) Лица, которые стоят за созданием видео, эксплуатируют одну из самых древних теории заговора – во всем виноваты евреи;

7) Люди, которые носят маски и таким образом выполняют предписания по ограничению распространения коронавируса, по мнению авторов видео – зомбированы и работают на Мировое правительство;

8) Следующая конспирологическая теория, которой пользователей интернета пугают авторы видео, это то, что за вакцинированием от коронавируса на самом деле кроются планы по чипированию населения либо уничтожению, либо превращению в “лишенных воли рабов”;

Суп из конспирологических теорий и антисемитизма из социальных сетей
Суп из конспирологических теорий и антисемитизма из социальных сетей
© Ekrano nuotr.

Комментарий:

1) Во-первых, такого выражения на иврите как “цыцвирус” или “кетервирус” – не существует. Это подтверждает Керен Певзнер, известный автор учебников по ивриту, к которой мы обратились для краткой консультации. На сегодняшний день в Израиле для названия коронавируса используются выражение "негиф акорона";

2) Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (федерального агентства министерства здравоохранения США – ред.), умерли около 50 миллионов человек, а не 65 миллионов. И умерли они именно в результате эпидемии, а не вакцинации и голода;

3) В тот период времени уровень развития технологий был слишком низким для того, чтобы создавать противовирусные препараты. Вакцины от вируса "испанки" так и не появилось, а эпидемия угасла сама по себе;

4) Фотографии, использованные в видеоматериале, действительно принадлежат к периоду эпидемии испанского гриппа;

5) Билл Гейтс, миллиардер и филантроп, не имеет ничего общего с планами по уничтожению большей части человечества при помощи вакцинирования или чипирования. Однако Гейтс действительно направляет часть своих средств на создание безопасной вакцины от коронавируса;

6) Конспирологическая теория в видеоматериале, которая заключается в том, что во всех бедах мира виноваты евреи, во многом опирается на так называемые "Протоколы сионских мудрецов" - подложный антисемитский документ, который содержал якобы планы евреев по установлению мирового господства;

7) и 8) Ни прямых, ни косвенных доказательств существования Мирового правительства не существует. Организация Объединенных Наций и Европейский Союз не претендуют на роль Мирового правительства. Все мировые государства самостоятельно, прежде всего, опираясь на выводы собственных противоэпидемиологических служб, принимают решения по ношению масок для контроля пандемии. Опять-таки, никаких случаев массового зомбирования по всему миру и превращения тех граждан, кто пользуется масками, в лишенных воли и мыслительных способностей, нет.

В заключение мы хотим отметить, что антисемитизм однажды уже привел к одному из самых страшных событий в истории человечества – к Холокосту, когда в результате преследования евреев на территориях, оккупированных Третьим Рейхом, было уничтожено по разным оценкам до 6 миллионов евреев.

Также подобные заявления нарушают Конституцию Литвы, статья 25 которой гласит:

Статья 25 Конституции Литвы:

* Свобода выражать убеждения, получать и распространять информацию не может ограничиваться иначе, как только законом, если это необходимо для защиты здоровья, чести и достоинства, частной жизни, нравственности человека или конституционного строя;

* Свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями – разжиганием национальной, расовой, религиозной или социальной ненависти, насилия и дискриминации, с клеветой и дезинформацией.

Источники:

  1. Конституция Литвы
  2. Reassessing the Global Mortality Burden of the 1918 Influenza Pandemic
  3. "Существование сумасшедших идей беспокоит". Билл Гейтс - о чипировании и вакцине против коронавируса
  4. “Испанка” не разрушила глобальную экономику. Чем отличается эпидемия коронавируса?
  5. Холокост – жертвы

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