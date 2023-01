G. Thunberg fotografija, kurioje aktyvistė vaizduojama priaugusi daug svorio.





Nuotrauka, kurioje klimato aktyvistė G. Thunberg atrodo priaugusi daug svorio, gerokai stambesniu veidu, yra suklastota. Tikroji fotografija buvo daryta 2018 m. ir joje G. Thunberg yra įprastos sau išvaizdos. Nėra jokių duomenų, kad klimato aktyvistė pastaruoju metu būtų priaugusi daug svorio. Tai įrodo ir pastarosiomis dienomis darytos jos nuotraukos.





Socialinių tinklų vartotojai pasidalino portretine švedų klimato aktyvistės G. Thunberg vaizduojančia fotografija, kurioje ji vaizduojama priaugusi daug svorio. Viena tokių žinučių buvo pasidalinta sausio 15 d., o komentare šalia jos nurodoma: „Gretutė po 6 mėn. baltyminės vabalienos dietos.“

Tokią žinutę išprovokavo sausio 24 d. įsigaliosiančios EK reglamento pataisos, kuriomis bus leidžiama kai kuriuose maisto produktuose, pavyzdžiui, duonos gaminiuose, šokolade, sausainiuose, makaronuose ir kituose, naudoti svirplių miltelius. G. Thunberg pašaipių socialinių tinklų vartotojų akiratyje greičiausiai atsidūrė dėl to, kad vabzdžių produktų vartojimo augimas siejamas su būtinybe suvaldyti klimato kaitą atrandant alternatyvių maisto šaltinių.

Tačiau internete pasirodžiusi nuotrauka, kurioje galima matyti smarkiai pasikeitusią klimato aktyvistės išvaizdą – jos veidas atrodo gerokai papilnėjęs, mergina atrodo turinti didelį pagurklį – nėra tikras jos atvaizdas. Pasinaudojus atvirkštine vaizdų paieška galima aptikti daugiau tos pačios fotografijos variantų. Kad tai ta pati fotografija išduoda aplinkos ir aprangos detalės bei G. Thunberg šukuosena. Visose jose klimato aktyvistė atrodo įprastai, taip, kaip esame ją įpratę matyti dalyvaujančią viešuose renginiuose ar fotografų užfiksuotuose kadruose.

„Melo detektoriui“ pavyko aptikti originalų šios nuotraukos šaltinį – 2018 m. „Twitter“ platformoje pačios G. Thunberg pasidalintą žinutę. Joje teigiama (aut. past. – pateikiame žinutės vertimą iš anglų į lietuvių kalbą): „Nuotraukose matote mane šiandien Hamburge, priešais anglių elektrinę „Moorburg“. Ši anglių elektrinė priklauso Švedijos valstybei priklausančiai „Vattenfall“. Savo interneto svetainėje jie ją vadina „draugiška aplinkai“. Štai tiek apie tai, kad jie yra aplinkosauginis pavyzdys.“

On the pictures you can see me, in front of the coal power plant Moorburg today, in Hamburg. That coal power plant is owned by the Swedish state owned Vattenfall. On their website they call it “environmentally friendly”. So much for being an environmental role model. pic.twitter.com/JCdP2gqt2u