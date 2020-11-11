Сторонники конспирологических теорий из России: “мы против коронатеррора”

В видео говорится о создании некоего международного конгресса, который будет бороться с тем, что участники видео называют "коронатеррором", а затем будет создан и трибунал, который будет судить руководство Всемирной Организации Здравоохранения за его роль в распространении коронавируса. Более того, в видео содержатся утверждения, что меры, принимаемые против распространения пандемии, на самом деле принимаются для того, чтобы изолировать людей, принудительно чипировать и, в конце концов, уничтожить.
В постах в социальной сети Твиттер герой видео призывает объединиться всех, "кто против творимого “коронабесия” оккупационной власти, а именно против принудительной вакцинации, против обучения наших детей на удаленке, против цифровизации и тотального контроля над нами. Надеемся увидеть вас на нашем с вами шествии".
Нам удалось выяснить, кем является герой видео, - это российский экс-политик, известный своими одиозными заявлениями не только по теме коронавируса.
Комментарий:
Эксперты из EUvsDisinfo — проекта Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) Европейской Службы Внешних Связей, отмечают, что теории заговора вокруг вируса все сильнее набирают обороты, а прокремлевские СМИ подливают масла в огонь. Ниже приводим цитату из материала экспертов из EUvsDisinfo.
"Главные архитекторы теорий заговора часто движимы корыстными мотивами, например, жаждой прибыли или признания, большинство последователей – лишь жертвы обмана, они способствуют распространению этих теорий заговоров из искренних заблуждений. В этом и заключается разница между ложной информацией и дезинформацией, и вторая куда более достойна осуждения, ведь она умышленно паразитирует на страхах и слабостях людей. Поэтому совсем неудивительно, что волна теорий заговора вокруг коронавируса естественна для кремлевской дезинформационной машины, у которой богатый послужной список в продвижении теорий заговора по широкому кругу вопросов (Сорос, "глобальные элиты", провокации Запада…список на этом не заканчивается). Прокремлевские СМИ распространяли теории заговора и касательно коронавируса с самого начала вспышки: в первом случае по этой теме, зарегистрированной нами 22 января, утверждается, что коронавирус был "скорее всего разработан в биолабораториях НАТО".
Немаловажно, что происхождение этой теории заговора в связанных с Кремлем СМИ подтверждено компанией по аналитической обработке данных "Semantic Visions", которая нашла самое первое упоминание того, что COVID-19 – биологическое оружие, разработанное в США, 20 января на ресурсе tvzvezda.ru, федеральном СМИ, находящемся в ведении Министерства обороны России".
Один из ведущих немецких вирусологов, профессор Боннского университета, директор института вирусологии Хендрик Штрек (Hendrik Streeck), указывает на то, что коронавирус не только существует, но и является смертельно опасной болезнью: "Все до сих пор проведенные исследования, как в США, где они приводят к выводу о довольно низкой смертности, так и в других странах с выводами об очень высоком числе летальных исходов, однозначно показывают, что коронавирус вызывает более высокую смертность, чем сезонный грипп".
"Мы знаем, что действующие сейчас правила – соблюдать дистанцию, правила гигиены и носить защитную маску – эффективны. Благодаря им мы смогли предотвратить более широкое распространение вируса. Кроме того, эффект этих правил, вероятно, заключается в том, что если кто-то и заражается, то меньшим количеством вирусов. Благодаря этому у заразившегося проявляются более слабые симптомы. Как нам известно про другие вирусы, чем больше их человек получает, тем сильнее у него симптомы. Как говорится, от дозы зависит степень отравления. Соблюдая дистанцию и используя защитные маски, мы достигаем этой цели - снизить дозу", – указывает эксперт.
Роберт Эванс, журналист-расследователь независимой группы Bellingcat, в интервью Newsy указывает на то, что часто распространителями дезинформации становятся те, кто пытается позиционировать себя как проверенный источник, не являясь таковым, и те, кто не прикрываясь на этом зарабатывает.
Всемирная Организация Здравоохранения предупреждает, что хотя "у большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, необходимость в госпитализации при этом отсутствует. Примерно у 20% пациентов с COVID-19 развивается тяжелая форма заболевания, при которой необходима кислородотерапия, а у 5% – крайне тяжелая форма, которая требует лечения в условиях отделения интенсивной терапии. Могут иметь место фатальные осложнения, в том числе дыхательная недостаточность, острый респираторный дистресс‑синдром (ОРДС), сепсис и септический шок, тромбоэмболия и/или полиорганная недостаточность, в том числе поражения сердца, печени или почек. В редких случаях у детей спустя несколько недель после заражения может возникать тяжелый воспалительный синдром".
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