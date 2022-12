Teiginiai



Žinutė socialiniuose tinkluose apie tai, kad kalio jodido tabletės gali reaguoti į žmogaus organizme susikaupusį aliuminį ir sukelti vidinį kraujavimą, daugiausia, ypač žarnyne ir smegenyse.



Verdiktas



Žmonių organizmuose nesikaupia dideli aliuminio kiekiai, o kalio jodidas, patekęs į žmogaus kūną, nesukelia vidinio kraujavimo. Tokia reakcija nėra įrašyta ir į šio preparato informacinį lapelį. Svarbu žinoti, kad kalio jodidą reikia gerti tik branduolinės nelaimės atveju. Žinutė socialiniuose tinkluose savo turiniu primena sąmokslo teoriją – jos autoriai įžvelgia slaptą vyriausybės planą specialiai sugadinti gyventojų sveikatą, tačiau tokiam teiginiui įrodyti nepateikiami jokie įrodymai, todėl šia informacija nereikia pasitikėti



Melo detektoriaus komentaras



Vilniečiams išdalintos galimos branduolinės nelaimės atvejui skirtos kalio jodido tabletės įkvėpė sąmokslo teorijų kūrėjus. Socialiniuose tinkluose pasirodė pranešimų apie tai, kad šios tabletės esą gali reaguoti į žmogaus kūne susikaupusį aliuminį ir sukelti vidinį kraujavimą žarnyne ar smegenyse. Negana to, aliuminio šaltiniais vartotojai įvardija maistą, dezodorantus ir chemtreilus bei tiki, kad vyriausybės gali apgaulingai pranešti apie branduolinę avariją tik tam, kad žmonės būtų priversti išgerti „mirtiną“ tabletę.

Melaginga žinutė © Ekrano nuotr.

Siekdamas išsiaiškinti, kada reikia gerti kalio jodido tabletes ir kokių organizmo reakcijų tikėtis, „Melo detektorius“ susisiekė su Kauno klinikų gydytoja klinikine farmakologe Simona Stankevičiūte, kuri paneigė socialiniuose tinkluose paskleistus gandus.

„Čia yra tiesiog išsigalvojimas, sąmokslo teorijos. Visų pirma, tai mūsų organizme nėra prisikaupę didelių ar mažų aliuminio kiekių. Kažkiek, žinoma, yra, kaip ir visų mineralų ar mikroelementų. Žmonės taip įsivaizduoja, kad organizme yra prisikaupusio aliuminio ar kažkokių kitokių medžiagų, tada užsiima valymais ar panašiais dalykais. Tai ne, taip nėra“, – nuramino farmakologė.

Be to, gydytojos teigimu, reikia žinoti, kada privalu gerti kalio jodido tabletes, o kada jas palikti vaistinėlėje.

„Kalio jodido tikrai nereikia gerti be reikalo. Jį reikia turėti su savimi ir suvokti, kad kalio jodidą reikės gerti tik tokiu atveju, jeigu įvyktų atominė branduolinė nelaimė, vadinasi, sprogtų atominė jėgainė, kuri yra netoli Vilniaus, arba įvyktų kažkokia kita labai bloga situacija, kur būtų labai didelė rizika, kad žmonės bus radioaktyvių medžiagų ekspozicijoje“, – aiškina S. Stankevičiūtė.

Įvykus nelaimei patariama klausyti, kokią informaciją žinių sklaidos priemonėmis pateikia atsakingos institucijos ir klausyti jų nurodymų. Jokiais kitais atvejais kalio jodido tablečių nereikia gerti, o nelaimės atveju svarbu žinoti, kaip jas vartoti tinkamai. Visą aktualią informaciją apie tai, kaip reikėtų teisingai vartoti kalio jodido tabletes branduolinės avarijos atveju galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos oficialioje svetainėje.

Paklausus, kodėl apskritai branduolinės nelaimės atveju turėtų būti geriamos kalio jodido tabletės, S. Stankevičiūtė paaiškina, kad jų reikia skydliaukės darbui stabilizuoti. „Skydliaukė iš aplinkos pasiima jodą ir ji nežino, ar jodas yra radioaktyvus ar normalus. Kai vyksta branduolinė nelaimė, pasklinda daug radioaktyvaus jodo ir dėl to iš tų tablečių duodame skydliaukei normalų stabilų jodą, kuris yra kitoks, ir skydliaukė kuriam laikui yra užblokuojama. Taip išvengiama skydliaukės vėžio“.

Socialiniuose tinkluose paskleista informacija apie tai, kad kalio jodidas esą gali sukelti vidinį kraujavimą taip pat nėra moksliniu požiūriu teisinga. Kaip ir kiekvienas vaistinis preparatas, kalio jodidas gali turėti šalutinių poreikių, tačiau, kaip nurodoma preparato informaciniame lapelyje, tokios reakcijos yra retos ir pasireiškia tik 1 iš 1000 žmonių. Tarp galimų šalutinių reakcijų įvardijamas laikinas bėrimas, padidėjęs skydliaukės aktyvumas, padidėjusi skydliaukė su arba be miksedemos požymių, padidėjusio jautrumo reakcijos, tarp kurių įvardijamos seilių liaukų patinimas, galvos skausmas, švokštimas arba kosulys, skrandžio veiklos sutrikimas.

Tarp galimų šalutinių reakcijų nėra minimas vidinis kraujavimas, be to, kaip pastebi S. Stankevičiūtė, tokios šalutinės reakcijos galėtų pasitaikyti vartojant vaistus, kurie daro įtaką kraujo krešumui. „Čia mes kalbame apie per kelis kartus išgeriamą, labai trumpą ekspoziciją vaistui, kuris yra skirtas grynai profilaktikai. Aišku, žmogų gal gali supykinti, bet įsivaizduokite, kokia tai turėtų būti situacija, kai vyksta tokio masto nelaimė. Tokiu atveju greičiausiai žmones pykins ir jie blogai jausis tikrai ne dėl to, kad išgers kalio jodido tabletę, o todėl, kad grės pavojus visų mūsų gyvybei.“

Be to, kad socialiniuose tinkluose paskleista mokslu nepagrįsta informacija, žinutė taip pat turi klasikinės sąmokslo teorijos bruožų. Jos autoriai įžvelgia slaptą vyriausybės sąmokslą pranešti gyventojams apie menamą branduolinę avariją, kad šie išgertų neva itin pavojingų tablečių. Europos Komisija oficialioje svetainėje pateikia santrauką, kaip identifikuoti sąmokslo teorijas ir išvengti jų daromos žalos.