„Facebook“ socialiniame tinkle išplatinta „BioNTech“ vadovo Uguro Sahino duoto interviu ištrauka, kurioje U. Sahinas teigia kol kas nesiskiepijantis vakcina nuo COVID-19 ir skubantis pirmiausia suteikti šansą pasiskiepyti darbuotojams ir rizikos grupės asmenims. Šiuo interviu pasinaudojo skiepų priešininkai gruodžio mėnesį išplatinę ištrauką su komentarais, esą „BioNTech“ vadovas pats atsisako skiepytis savo sukurtu produktu.

Klaidinančios žinutės © Ekrano nuotr.

Iš tiesų, tai – senas interviu su profesoriumi, transliuotas vokiečių kanale „DW News“ ne šių, o praėjusių metų gruodžio mėnesį, kai nuo pirmosios COVID-19 vakcinos patvirtinimo buvo praėjusios vos kelios savaitės. Įrašas patalpintas kanalo „Youtube“ platformoje 2020 m. gruodžio 22 d.

Tuo metu dar tik pradėti skiepyti rizikos grupės asmenys, kuriems koronavirusas galėjo sukelti didžiausių sveikatos sutrikimų, be to, „BioNTech“ vadovas komentavo, kad pirmiausia svarbu užtikrinti gerą darbuotojų, prisidedančių prie vakcinos gamybos, sveikatą, kad vakcinų tiekimas nesutriktų ir per trumpą laiko tarpą jų pavyktų pagaminti daugiau.

U. Sahinas kartu su žmona pirmąja „Pfizer“ ir „BioNTech“ kurtos vakcinos doze pasiskiepijo šių metų sausio mėnesį. Apie tai sutuoktiniai prasitarė interviu „The Times“. Žurnalistams „BioNTech“ vadovas patvirtino nepatyręs jokio šalutinio preparato poveikio.

„USA Today“ ir „Reuters“ žurnalistams „BioNTech“ atstovė taip pat patvirtino, kad prieš kelias savaites U. Sahinui buvo suleista sustiprinanti, trečioji, vakcinos dozė.

Išvados

Socialiniuose tinkluose išplatintas senas „BioNTech“ vadovo interviu vaizdo įrašas, siekiant įtikinti, esą U. Sahinas iki šiol nėra pasiskiepijęs nuo COVID-19. Vaizdo įrašas buvo nufilmuotas 2020 m. gruodį, kai buvo praėjęs nedidelis laiko tarpas po to, kai leista naudoti pirmąją vakciną nuo COVID-19. Interviu pateikiama informacija jau nebėra aktuali, nes „BioNTech“ vadovas pasiskiepijo nuo koronaviruso šių metų sausio mėnesį, o prieš kelias savaites jam buvo suleista ir imunitetą sustiprinanti trečioji „Pfizer“ ir „BioNTech“ vakcinos dozė.