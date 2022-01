„PFIZER VADAS NESISKIEPIJA !!! Bet jūs privalote ! Tikekime mokslu“, – skelbiama vaizdo įrašo antraštėje. Beveik pusvalandžio trukmės įraše asmuo, visos pandemijos metu jau ne kartą patekęs į faktų tikrintojų akiratį dėl skleidžiamos dezinformacijos, aiškina, esą pats „Pfizer“ vadovas Albertas Bourla nėra pasiskiepijęs „Pfizer“ ir „BioNTech“ kurta vakcina nuo COVID-19.

„Pfizer‘io vadas nesiskiepija. Taip, taip, pakartosiu dar kartą. Va, čia tuoj įjungsiu įrašą. Jis per CMDC, per vieną iš stipriausių kanalų pasisakė, kad ne, dar kol kas nelabai nori skiepytis. Jums reikia, o jam nelabai“, - sakoma vaizdo įraše. Vėliau kamera nukreipiama į TV reportažą, kuriame kalba pats Albertas Bourla. Įraše pateikiamas vertimas iš anglų į lietuvių kalbą.

Iš tiesų, šis pokalbis su „Pfizer“ vadovu per CNBC kanalą rodytas 2020 metų gruodžio 14 dieną. Interviu metu Albertas Bourla aptarė „Pfizer“ kurtą vakciną nuo COVID-19, jos saugumą ir paaiškino, kodėl iki šios dienos pats nėra pasiskiepijęs nuo ligos.

„Aš nenoriu rodyti pavyzdžio, kaip „apeiti“ eilę. Man 59 metai, mano sveikata gera ir nedirbu priešakinėse linijose [su COVID-19 pacientais], taigi, kol kas man nėra rekomenduojama vakcinuotis. Taigi, tai – vienas klausimas, tačiau, iš kitos pusės, mūsų įmonė vykdo daug apklausų, kad išsiaiškintų, kas paskatintų žmones patikėti vakcina ir viena iš aukščiausių pozicijų [tose apklausose] sako, kad Joe Biden‘as turėtų pasiskiepyti, tačiau dar aukščiau nei atsakymas, kad bet kuris prezidentas turėtų pirmiau pasiskiepyti, yra atsakymas, kad [skiepus gaminančios] įmonės vadovas turėtų pasiskiepyti. Turėdamas tai omenyje, ieškau būdų, kaip galėčiau pasiskiepyti, nors man dar neatėjo eilė, kad galėčiau pademonstruoti pasitikėjimą kampanija, tačiau, net jei turėsime tai padaryti, priėmėme sprendimą, kad nedarysime to su savo vadovais. Taigi, nė vienas vykdomosios tarybos narys nesiskiepys anksčiau, nei ateis jo eilė pagal amžiaus grupę ir profesiją,“ – laidos metu kalbėjo „Pfizer“ vadovas.

2021 metų kovo 10 d. A. Bourla „Twitter“ paskyroje pasidalino žinia apie pasiskiepijimą antra „Pfizer“ ir „BioNTech“ kurtos vakcinos nuo COVID-19 doze.

„Džiaugiuosi, kad pasiskiepijau antrąja „Pfizer / BioNTech“ COVID-19 vakcinos doze. Nėra nieko, ko trokščiau labiau, nei, kad mano artimieji ir žmonės visame pasaulyje turėtų tokią pačią galimybę. Nors ši kelionė dar anaiptol nesibaigė, mes nepailstami dirbame, kad nugalėtume virusą“, – rašė A. Bourla.

Excited to receive my 2nd dose of the Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine. There's nothing I want more than for my loved ones and people around the world to have the same opportunity. Although the journey is far from over, we are working tirelessly to beat the virus. pic.twitter.com/ES05WPBLJA