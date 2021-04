Skleidžia melagienas: įsitikinę, kad ne Vakarų šalys jau turi sėkmingą vaistą COVID-19 gydyti, o kaukės niekada nebuvo veiksmingos

Melagingas teiginys: „Covid-19 epidemija veikia visą pasaulį, tačiau jos mirtingumas svyruoja nuo 0,0003 proc. Kinijoje iki 0,016 proc.JAV“

Remiantis Johns Hopkins universiteto mokslininkų skaičiavimais, mirtingumas Kinijoje šio straipsnio rašymo metu yra 4,7 proc., o JAV – 1.,8 proc. Šie duomenys nuolat kinta (kartais – į didesnę, kartais – į mažesnę pusę). Viskas priklauso nuo situacijos konkrečioje valstybėje. Taip pat – valstybėse, kuriose vakcinacijos procesai yra greitesni, mirtingumas mažėja dar sparčiau. Vienas pavyzdys – Izraelis, kur, balandžio 14 d. duomenimis, jau buvo paskiepyta beveik pusė populiacijos.

Sarmatas.lt remiasi abejotinos reputacijos šaltiniu, rašytu 2020 kovo mėn. Publikacijos originalo kalba autorius – Thierry Meyssataigi, žinomas sąmokslo teorijų skleidėjas. Taigi informacija, kuri ten pateikiama, yra ir gerokai pasenusi, ir ją pateikia ekspertinių kompetencijų kritikuoti virusus, pandemijas ir pan. neturintis asmuo.

Klaidinantis teiginys: izoliacija, karantinas ir griežti apribojimai veikia tik sergantiems ir/arba ji nėra veiksminga

Tai, kad izoliacija ir griežti karantinai neveikia, internete sklinda jau nuo pat pandemijos pradžios, kai pasaulio valstybės įvedė tokius griežtus apribojimus. Tačiau kuo toliau, tuo daugiau duomenų surenkama, kurie įrodo, kad karantinai veikia ir gali išsaugoti milijonus gyvybių.

Tiesa, neslepiama, kad karantinai ir izoliacijos neigiamai veikia žmogaus psichinę sveikatą ir gali paveikti jo pajamas.

„Reuters“ susisiekė su dviem ekspertais – dr. Elizabeth Stuart iš Education at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ir dr. Stuart Ray iš Johns Hopkins University School of Medicine. Abu patvirtino, kad izoliacija ir karantinai iš tikrųjų sumažina SARS-Cov-2 perdavimą, ir pabrėžė, kad tikslesnis ar proporcingesnis apribojimų metodas gali sumažinti ne tik infekcijos riziką, bet ir suvaldyti nesklandumus, susijusius su ekonomika ar psichine sveikata.

Melagingas teiginys: „Sveikiems gyventojams chirurginės kaukės niekada nebuvo veiksmingos kovojant su kvėpavimo takų virusu“

Tiesa, kad, prasidėjus pandemijai, buvo labai mažai duomenų apie tai, ar kaukės gali padėti sustabdyti COVID-19 sukeliančio viruso plitimą. Dabar, kaip skelbia Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras, išanalizavus naujus duomenis, kaukes rekomenduojama nešioti, nes jos sumažina viruso kiekį, kuris gali pasiekti sveiką žmogų.

Taip pat – apsaugo aplinkinius, jei ligonis dar nežino, kas yra užsikrėtęs. Tačiau šie duomenys nėra galutiniai – mokslo procesas vyksta nuolat. Taigi teiginys, kad chirurginės kaukės niekada nebuvo veiksmingos, yra melagingas.

Melagingas teiginys: ne Vakarų šalyse jau sėkmingai taikomi vaistai nuo COVID-19

Jau nuo pandemijos pradžios pasaulyje ieškoma efektyvaus COVID-19 gydymo. Testuojami tiek jau egzistuojantys vaistai, tiek ieškoma naujų. Vyksta daugybė didelės apimties tyrimų – pavyzdžiui, „Solidarity“, kuriame dalyvauja 30 pasaulio valstybių. Tačiau vieno efektyvaus vaisto dar neturime.

Sarmatas.lt publikacijoje kalbama apie hidroksichlorokviną ir ivermektiną. Ankstyvose pandemijos stadijose buvo manoma, kad šis preparatas gali arba apsaugoti nuo naujojo koronaviruso, arba padėti jį gydant. Įvykdyta daug tyrimų ir stebėjimų. Tačiau, iš turimų duomenų aišku, kad, iš esmės, hidroksichlorokvinas neturi jokio poveikio COVID-19.

Žurnale „The Lancet“ rašoma: „Tyrimai neparodė hidroksichlorokvino profilaktinio vartojimo ar kaip COVID-19 gydymo naudos“. Kitas preparatas – ivermektinas. Su jo veikimu susiję tyrimai vykdomi nuolat.

Yra duomenų, kad ivermektinas gali būti naudingas gydant COVID-19, tačiau tyrimų autoriai pabrėžia, kad būtina surinkti daugiau informacijos. Gydymas šiuo preparatu kol kas oficialiai nerekomenduojamas.

Todėl teigti, kad jau yra kažkoks efektyvus gydymo metodas – yra melaginga informacija.

Remiantis aukščiau išvardintais melagingais ir klaidinančiais teiginiais, „Melo detektorius“ konstatuoja, kad ši sarmatas.lt publikacija yra melaginga.