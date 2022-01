Melas: skiepydami vaikus juos nužudysite

Vaikų aukojimas – taip vaikų skiepijimą vadina V. Zelenko. Esą vaikai perserga lengvai, ir skiepijimas jiems pakenks labiau nei koronavirusas. Tačiau tai – tikrovės neatitinkanti informacija. Nors nuo pradžių buvo teigiama, kad COVID-19 pavojingesnė suaugusiems nei vaikams, dabar ši situacija keičiasi. Vis daugiau pediatrų pastebi, kad daug vaikų, kurie perserga net lengva ligos forma, dar mėnesių mėnesius gali jausti įvairius simptomus – tai vadinama „ilguoju COVID-19“.

Be to, kaip rodo JAV ligų kontrolės ir prevencijos centrų tyrimai, valstijose, kuriose mažiau skiepijamasi, daugiau vaikų atvežama į priimamuosius ir daugiau vaikų paguldoma į ligonines. Be to, vaikai gali pernešti virusą kitiems. Todėl rekomenduojama skiepyti ir vaikus bei paauglius.

Melas: pagydė žmones vaistais nuo COVID-19

Taip pat pasakojama, neva V. Zelenko yra vaisto nuo koronaviruso išradėjas ir šiuo vaistu besigydydami žmonės pasveiko vos per kelias dienas. Neva šie vaistai veikia 100 proc. Tačiau tokių savo teiginių niekada nepatvirtino – nepateikė jokių tyrimų duomenų, neįrodė, kad tikrai šiuo vaistu išgydė žmonių. Iš tiesų vienas tyrimas, kuriame dalyvavo 30 pacientų iš Kinijos, netgi leido padaryti išvadą, kad vaisto skyrimas COVID-19 pacientams neturėjo pastebimos naudos. Kadangi V.Zelenko, R.Joseph ir kiti šiuo vaistu tikintys gydytojai skiria vaistą be kontrolinio tyrimo, neįmanoma gauti statistinių duomenų, kurie parodytų, ar vaisto vartojimas iš tikrųjų padėjo žmonėms išvengti ligoninės.