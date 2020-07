Skiepų priešininkai džiaugiasi išgijusiu Brazilijos lyderiu, nors jis nuo koronaviruso dar nepasveiko

Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų J. Bolsonaro nuo koronaviruso krizės pradžios rimtai nevertino pandemijos grėsmės ir kritikavo Brazilijos valstijų gubernatorių įvestus karantino apribojimus.

COVID-19 susirgęs 65-erių Brazilijos lyderis netgi teigė besijaučiantis „labai gerai“ ir parekomendavo gyventojams naudoti prieštaringai vertinamą vaistą hidroksichlorokviną. Esą būtent šis vaistas jam padėjo pasveikti.

Būtent tokią žinutę įsikando skiepų priešininkai bei koronaviruso grėsmę menkinantys ar neigiantys Brazilijos prezidento rėmėjai bei jo teiginius palaikantys karantino priešininkai. Vis dėlto jie ir toliau platina klaidingą informaciją.

Kas melas



„

Brazilijos prezidentas J.Bolsonaro laiko savo rankose – hydroxychloroquine tabletes, kurios nuo viruso, ir nusiima kaukę, nes nepaisant koronavirusinės infekcijos, jo savijauta gera, jis pasveiko nuo tablečių, kurias rekomendavo jo gydytojas ir JAV prezidentas Donald Trumpas, nors dauguma tai paneigė...Stop – skiepams

!“, – trimituojama liepos 22-ąją paskelbtame vienos vartotojos įraše feisbuke, kuris įkeltas į sąmokslo teorijomis besidalijančių asmenų grupę „Šviesa – platus mąstymas“. Įrašas sulaukė 139 pasidalijimų.

Teiginys, kad J. Bolsonaro pasveiko paremtas paties Brazilijos prezidento pareiškimais, kuriuose jis tikino hidroksichlorokvinas esą suveikė.

„Nieko nerekomenduoju. Rekomenduoju, kad pakalbėtumėte su savo gydytoju. Mano atveju karinis gydytojas rekomendavo hidroksichlorokviną ir jis suveikė. Ateitis parodys ar šis vaistas efektyvus, ar ne. Man jis toks buvo. Aš tuo tikiu“, – tikino prezidentas.

Tačiau tikėjimas nepadėjo. Trečiadieni J. Bolsonaro buvo atliktas trečiasis testas ir jis vėl buvo teigiamas – koronavirusinė infekcija jam dar nepraėjo. Tai patvirtino šalies vyriausybė.

Susirgimas valstybės vadovui buvo nustatytas liepos 7-ąją. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) nurodo, kad nesunkiais ligos atvejais nuo susirgimo pradžios pasveikstama vidutiniškai per maždaug dvi savaites.

Vis dėlto ta pati PSO įspėjo, kad bandymai gydytis antimaliariniu vaistu hidroksichlorokvinu nėra rekomenduojami, mat šio preparato veiksmingumas gydant COVID-19 neįrodytas, o kai kuriems žmonėms jis netgi gali būti žalingas.

Todėl teigti, kad J. Bolsonaro pasveiko nuo koronaviruso naudodamas hidroksichlorokviną yra klaidingi.

Šaltiniai



