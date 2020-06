Šimtai ir vėl dalijasi melu apie Billą Gatesą: remiasi Kremliaus ruporų pamėgtu vokiečiu

Puikus žurnalistinis tyrimas. Taip įvertintas sąmokslo teorijų kūrėjo, liūdnai pagarsėjusio vokiečių žurnalisto, kurį pamėgo ir Kremliaus propaganda, Keno Jebseno filmas apie tariamą Gatesų fondo aferą – koronavirusą. Esą tai yra gudraus plano dalis užvaldyti Vokietiją ir visą pasaulį.

Absurdiškiausias sąmokslo teorijas paskatinęs koronavirusas jau grasina smogti antrąja banga – apie augantį užsikrėtimo skaičių pasaulyje įspėja Pasaulio sveikatos apsaugos organizacija, atskiros valstybės.

Tačiau sąmokslo teoretikai netikėjo ir pirmąja banga, kurioje įžvelgė keisčiausias priežastis bei pasekmes – daugelis iki šiol tiki, kad koronavirusas apskritai neegzistuoja ir neegzistavo, o jei ir egzistuoja – tai yra paprastas gripas, o jei ne paprastas gripas, tai biologinis ginklas. O jei ne pastarasis, tai, tikėtina, gali būti dar didesnė afera, į kurią buvo įvelta netgi viena galingiausių pasaulio valstybių – Vokietija.

Kas melas

Tokią samokslo teoriją, kurios epicentre atsidūrė būtent Vokietija pastaruosius kelis mėnesius platina liūdnai pagarsėjęs vokiečių sąmokslo teorijų kūrėjas ir žurnalistas K. Jebsenas.

Ironiškai, Gegužės 4-ąją, kai pasaulio fantastai švenčia tarptautinę „Žvaigždžių karų“ dieną K. Jebsenas įkėlė ne daugiau ryšio su realybe turinčių teiginių kupiną filmą „Aš, aš pats ir žiniasklaida 57 – ir laimėtojas yra Billas Gatesas“ (Me, Myself and Media 57 – And the winner is…Bill Gates!).

© Youtube stop kadras

Nepaisant to, kad Vokietijoje K. Jebsenas yra itin prieštaringai vertinama asmenybė, kurią kalbinti ir cituoti kaip ekspertą pamėgo Kremliaus kontroliuojama žiniasklaida, šis vokietis susilaukia dėmesio ir savo šalyje, ypač dėl skandalingų, antisemitinių pasisakymų bei tarptautinėje sąmokslo teoretikų bendruomenėje. Per savaitę filmą peržiūrėjo per 3 mln. vartotojų, tūkstaničiai dalijosi savo socialinių tinklų paskyrose, kol filmas galiausiai buvo ištrintas, bet vėliau įkeltas dar ne kartą.

Galiausiai birželio 24-ąją filmas pasirodė ir lietuviškose feisbuko paskyrose, platinančiose sąmokslo teorijas. Išvertas į lietuvių kalbą jis sulaukė beveik 900 pasidalijimų, peržiūrėtas per 30 tūkst. kartų

„К0R0NА-АFЕRА tai Gеitsų fondo verslo plano dalis. Puikus žurnalistinis tyrimas žinomo vokiečių žurnalisto Ken Jebsen“

, – tikina įrašo autorius, kuris vien pats sulaukė per 670 pasidalijimų.

Tiesa, skelbiamas vaizdo įrašas yra dalis viso K. Jebseno daugiau nei 2 val. trukmės filmo, tačiau esmė išversta ir parodyta. Ji skamba išties įspūdingai: esą Billo ir Melindos Gatesų fondas faktiškai valdo PSO, tad artimiausiu metu B. Gatesas nurodys visus vokiečius paskiepyti. Tai esą plano dalis, kurioje „koronaviruso krizė pasinaudojo politine sistema kaip demokratijos simuliacija“, o „koronavirusas pasitelktas parodyti, jog valstybė yra dar labiau galinga, o jos piliečiai – bejėgiai“

Be abstrakčių kaltinimų K. Jebsenas tikina, kad B. Gatesas ir jo fondas kontroliuoja koronaviruso atsako priemones Vokietijoje – kadangi jis esą dotuoja didžiąją dalį (80 proc.) PSO biudžeto, PSO yra priklausoma nuo Billo ir Melindos Gatesų fondo, o Vokietija savo ruožtu yra priklausoma nuo PSO sprendimų, kuriuos turi vykdyti. Kitaip sakant, Vokietija turi vykdyti B. Gateso reikalavimus.

Tai nėra tiesa dėl paprastos priežasties, mat su PSO pajamų šaltiniais padėtis yra kiek kitokia: 2018 m. duomenimis, 77 proc.visų įplaukų sudaro PSO narių, organizacijų lėšos, PSO programoms daugiausiai pinigų skyrė JAV, kai B. Gateso ir Melindos fondas pagal šį rodiklį buvo antroje vietoje su vos 12,12 proc. – didžioji dalis fondo finansavimo skirta administracinėms išlaidoms ir poliomielito išnaikinimo kampanijai.

Kitas su B. Gatesu siejamas sąmokslas sukasi apie skiepijimo programą ir joje vėlgi minima tiek Vokietija, tiek bendrai Europos sąjunga ir pastarosios vadovė, Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen, kuri yra vokietė.

Daugiausiai kritikos sulaukė jos inicijuota „Coronavirus Global Response“ programa, kurios tikslas – ne šiaip diagnostiniai tyrimai, vaistai, bet ir vakcinos kūrimas. Dešimtys šalių bei organizacijų šiai programai skyrė apie 10 mlrd. eurų. Pavyzdžiui, Lietuva prisidėjo 200 tūkst. eurų. Tačiau K. Jebseno filme teigiama, kad šios lėšos esą gali nukeliauti ne kam kitam, o B. Gatesui, kuris esą jau turi vakciną nuo koronaviruso.

Vis dėlto didžioji dalis fondo lėšų numatyta ne vakcinoms, kurių B. Gatesas pats nekuria ir už jas nėra atsakingas, o skirtingų šalių sveikatos apsaugos sistemų bendradarbiavimui. Būtent koordonacijos tarp ES šalių ir informacijos trūkumas buvo viena didžiųjų problemų koronaviruso krizės pradžioje.

Vienintelės sąsajos tarp Europos komisijos ir B. Gateso – U. Von Der Leyen padėka Gatesų fondui už 300 mln. dolerių dotaciją bei tai, kad jos komandoje dirba anksčiau metus Gatesų fonde dirbęs belgų virusologas Peteris Piotas.

Vokietijai kliuvo už jau įstatymo projektą, kuriame siūlytos imunitetą įgijusių žmonių kortelės. K. Jebsenas tokį projektą įvertino kaip priverstinio skiepijimo Vokietijoje, o vėliau ir pasaulyje pradžią nuo gegužės 15-osios, nors tai nėra tiesa, mat net pačiame projekte apie skiepijimą net neužsiminta, o gegužės 15-ąją, suprantama, jokia vakcinacijos kampanija šalyje neprasidėjo. Juo labiau, kad efektyvios ir veikiančios vakcinos nesitikima be šių metų pabaigos.

Taigi, teiginiai, kad B. Gatesas kontroliuoja PSO, Vokietiją ir žeriasi pinigus iš vakcinų neatitinka realybės.

