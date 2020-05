Algimantas Kirkutis, Seimo narys

Be to, žiniasklaidoje atsirado pranešimų, kad, pradėjus totalinės vakcinacijos politiką, sulauktume pirmojo pasaulyje trilijonieriaus - Bilo Geitso (Bill Gates). Skelbiama, kad jis per milijardą eurų skyrė tam, kad būtų kuriami virusai ir vakcinos nuo jų. Jis, kaip kompiuterių specialistas, mano galva, anksčiau bandė pikseliais programuoti, o dabar tą patį bando daryti su žmonėmis. Virusas yra puiki priemonė, leidžianti reguliuoti žmonių populiacijos dydį.