Melas: AIDS ir COVID-19 bei skiepų sąsajos

Pirmiausia, AIDS nėra virusas. IDS yra imuninė liga, kurią sukelia žmogaus imunodeficito virusas arba ŽIV.

ACOVID-19 vakcinos organizmo neužkrečia ŽIV, vadinasi, nesukelia ir AIDS. ŽIV atakuoja organizmo imuninę sistemą, ir gali sukelti AIDS, jei liga negydoma. Remiantis JAV ligų kontrolės ir prevencijos centrų duomenimis (angl. Centers for disease control and prevention), AIDS yra laikoma sunkiausia ŽIV infekcijos faze. Klinikinių tyrimų duomenys nerodo, kad COVID-19 vakcinos padidintų riziką susirgti AIDS, taip pat nėra įrodymų, kad užsikrėtusiems ŽIV po COVID-19 vakcinacijos padidėja tikimybė susirgti AIDS. Be to, pasaulyje jau pilnai paskiepyta virš 4 mlrd. žmonių – čia taip pat nepastebėta jokio ryšio tarp vakcinų ir ŽIV ar AIDS.

Melas: mokslininko teiginys

Minimas Nobelio premijos laureatas šio vasario pradžioje mirė, būdamas 89 metų amžiaus. Pastaruosius porą metų jis garsėjo nebe savo buvusiais darbais, o įtarimais ir nepatvirtintos informacijos apie COVID-19 skleidimu.

Koronaviruso pandemijos metu Montagnier sukėlė ginčus teigdamas, kad virusą sukūrė žmogus. 2020 m. rugpjūtį paskelbtame straipsnyje jis rašė, kad „viskas panašu į galimas laboratorines manipuliacijas“ – šį teiginį keli mokslo bendruomenės nariai atmetė kaip nepagrįstą.

Nepaisant to, jis niekada nesakė, kad virusas ar vakcina, skirta nuo jo apsisaugoti, turi ŽIV genų.