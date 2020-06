Po kruvinų riaušių Amerikoje nusitaikė į komiką: tikina, kad viskas surežisuota

Nuo gegužės 25-osios, kai Mineapolio mieste prispaustas pareigūno Derecko Chauvino užduso juodaodis George'as Floydas, JAV kilo dešimtmečius nematyti neramumai – iš protestų Mineapolyje audringos demonstracijos persimetė į kitus JAV miestus, netgi kitas šalis, o pačioje Amerikoje neišvengta ir riaušių, plėšikavimo bangos, kai kuriuose miestuose, tarp jų ir Vašingtone pasitelktos karių pajėgos.

Oficiali versija, regis, paprasta: juodaodis G. Floydas bandė susimokėti parduotuvėje nebegaliojančia 20 dolerių kupiūra. Į vietą iškviesti pareigūnai mėgino įsodinti jį į savo automobilį, tačiau G. Floydas nesutiko, motyvuodamas klaustrofobija.

Ginčas virto grumtynėmis, o galiausiai ant žemės parverstas ir keturių pareigūnų prispaustas G. Floydas jau maldavo jį paleisti. Keliolika sykių jis pakartoja dūstantis, tačiau keliu kaklą prispaudęs policininkas D. Chauvinas jo nepaleido daugiau nei 8 minutes, per kurias juodaodis mirė.

Tačiau JAV jau platinama sąmokslo teorija, esą viskas buvo surežisuota milijardieriaus George'o Soroso. Naujausia šios sąmokslo teorijos versija išvirto ir į tariamus „įrodymus“ – esą G. Sorosas pasitelkė Holivudo aktorių, daugiausiai komedijose vaidinusį Benjaminą Bay Bailey.

Tokia sąmokslo teorija pastarosiomis dienomis aktyviai dalijamasi ir Lietuvoje, ypač lietuviškose sąmokslo teoretikų feisbuko grupėse.

Kas melas

„1:0 Sorošo naudai. Masiniai protestai JAV ir netaikūs. Viskas puikiai surežisuota-baltaodis nužudo juodaodį.Plius faras. Bet įsigilinus,neįmanoma nužudyti „užsmaugiant“ aukai gulint ant pilvo ir spaudžiant kaklo viršutinę dalį.Manau bet koks teismo ekspertas tai patvirtins. Plius-net pakaruokliai „vaduojasi“ konvulsijom. O čia – ėmė ir numirė“

, – rašė vienas grupės „Q-ANON Lithuania, WWG1WGALT“ lankytojas. Birželio 2-ąją paskelbtu įrašu spėjo pasidalinti 40 žmonių, apie keliasdešimt tūkst. vartotojų. Iš pradžių pažymėtas kaip melaginga naujiena įrašas plito ir toliau – toje pačioje sąmokslo teoretikų grupėje, kur sulaukė dar 44 pasidalijimų.

Abiejuose įrašuose ne tik abejojama oficialia versija, bet ir pateikiamos nuotraukos, neva įrodančios sąmokslą. Iš pirmo žvilgsnio neryškiose nuotraukose galima įžvelgti panašumų su B. Bay Bailey.

Tačiau pastarasis nėra sulaikytas – jis ir toliau savo „Twitter“ paskyroje kelia naujus vaizdo įrašus, kuriuose pokštauja, nors į gerbėjų prašymus pateikti paaiškinimą, kodėl jį painioja su D. Chauvinu komikas kol kas neatsiliepė.

Dar šiurpiau – jis paviešino trumpą epizodą, kuriame vaidina policininką. Vis dėlto, pažvelgus atidžiau į abiejų asmenų nuotraukas, akivaizdu, jog skiriasi D. Chauvino ir B. Bay Bailey veido bruožai, kūno sudėjimas.

Tuo metu D. Chauvinas bei dar trys pareigūnai jau kurį laiką yra areštuoti, paviešintos jų nuotraukos iš sulaikymo įstaigos. Galiausiai paties G. Floydo antrasis skrodimas patvirtino keliomis kameromis nufilmuotą versiją, kad būtent D. Chauvinas ir dar trys pareigūnai mirtinai uždusino juodaodį, prispausdami jo kaklą keliu.

