Ortopedijos chirurgė vakcinas vadina biologiniais ginklais, liaupsina mokslininkų atmestą būdą gydyti COVID-19

„Melo detektorius“ pateikia sarmatas.lt publikacijoje paviešintus klaidinančius teiginius ir komentarus, kodėl jie yra neteisingi.

„Daktarė Lee Merritt <...> teigia, kad šiuo metu Jungtinėse Valstijose platinamos koronoviruso vakcinos mRNR pagrindu keičia žmogaus genus taip, kad vėliau žmogų lengvai pažeistų antrasis virusas.

„Aš supratau, kad tai yra valdomas biologinis ginklas, nes kai kas nors tik paskelbdavo duomenų įrodančių, kad tai biologinis ginklas, tai juos tuoj pat cenzūra pašalina”, — sakė ji praėjusį mėnesį interviu laikraščiui „The New America“. [sarmatas.lt publikacijos citata]

Pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad minima gydytoja yra ortopedijos chirurgė, kalbanti ne apie savo tyrimų sritį. Sarmatas.lt publikacijoje užsimenama apie dr. Lee Merritt ryšius su karo medicina ir biologinių ginklų studijomis, kurie neva turėtų paaiškinti gydytojos pasisakymus apie vakcinų sąsajas su biologiniais ginklais, tačiau nėra absoliučiai jokių įrodymų, kurie galėtų pagrįsti tokius medikės teiginius. Pati dr. Lee Merritt taip pat tokių įrodymų nepateikia. Beje, ši moteris praėjusių metų vasario mėnesį, kai vakcinos nuo COVID-19 dar nebuvo išrastos, biologiniu ginklu nepagrįstai vadino ir patį SARS-Cov-2 virusą.

Neteisingas ir dr. L. Merritt teiginys apie tai, kad iRNR pagrindu pagamintos vakcinos nuo naujojo koronaviruso keičia žmogaus genus. Nuo pat šių vakcinų patvirtinimo internete ir socialiniuose tinkluose ėmė sklisti tokie ir panašūs mitai, tačiau tai – netiesa. Žmogaus DNR, kurioje kaupiama visa iš tėvų paveldėta informacija ir iRNR, kurios pagrindu pagamintos „Pfizer / BioNTech“ ir „Moderna“ vakcinos, smarkiai skiriasi tarpusavyje. DNR yra iš dviejų juostų sudaryta labai ilga bei tarpusavyje tankiai supinta grandinė, esanti ląstelės branduolyje. Tuo tarpu RNR tėra vienajuostis mažytis DNR fragmentas, rutiniškai gaminamas ląstelės branduolyje ir vėliau paleidžiamas į pagrindinę ląstelės dalį, kad jomis suteikiamos instrukcijos būtų „perskaitytos“ įvairiems baltymams gaminti.

Vakcinomis perduodama iRNR yra dirbtinai sukurta, tačiau atlieka tą pačią funkciją. Joje užkoduotos instrukcijos, nurodančios, kaip ląstelėms pasigaminti SARS-Cov-2 viruso spyglio baltymą ir tokiu būdu sužadinti imuninės sistemos atsaką. Tiesa ta, kad su vakcinomis gauta iRNR nėra pagaminama ląstelės branduolyje – ji sušvirkščiama į rankos raumenį ir ląstelės branduolio, kur glūdi DNR, nepasiekia. Vos tik iRNR apmoko ląstelę pasigaminti viruso spyglio baltymą, ji yra sunaikinama ląstelių.

„vakcinos yra efektyviausios, kai naudojamos prieš negydomą ir mirtiną virusą. Tokios sunkios ligos kaip poliomelitas ir raupai labai gerai gydomos skiepijimu (imunizacija). Tuo tarpu gydyti koronoviruso sukeliamą ligą mokslininkai nuo pat pandemijos pradžios rado daug gydymo būdų ir preparatų, tokių kaip hidroksichlorochinas (Hydroxychloroquine) ir intraveninis vitaminas C (Intravenous Vitamin C).“ [sarmatas.lt publikacijos citata]

Dr. Lee Merritt klaidingai tapatina gydymą su vakcinacija. Gydymas yra skiriamas, norint pagerinti jau užsikrėtusio žmogaus būklę, tuo tarpu vakcina siekiama užkirsti kelią pačiam užsikrėtimo faktui. Nors labai svarbu turėti veiksmingų vaistų ir gydymo būdų, jie vis viena nepadės išvengti susirgimo.

Šiuolaikinė medicina pirmenybę teikia ligų prevencijai ir tik tada – jų gydymui, nes išvengtos ligos gelbsti žmonių gyvybes ir užtikrina, kad žmogus nepatirs liekamųjų užkrato reiškinių, kurie gali pasireikšti net ir pasveikus nuo ligos.

Taip pat klaidinantys dr. Lee Merritt teiginiai, esą hidroksichlorokvinas ir intraveninės vitamino C injekcijos yra veiksmingi preparatai COVID-19 gydyti. Apie tai, kad hidroksichlorokvinas yra „stebuklingas“ preparatas, kurį derėtų skirti COVID-19 sergantiems pacientams gandai sklandė nuo pat pandemijos pradžios, tačiau nė vienas didelės apimties tyrimas nepatvirtino, kad šis preparatas galėtų daryti esminę įtaką pacientų būklei ir pandemijos eigai.

JAV Nacionalinis sveikatos institutas dar praėjusių metų lapkričio mėnesį pateikė apžvalgą, kurioje apibendrinami 34 ligoninėse visame pasaulyje vykdyto tyrimo rezultatai. Birželio mėnesį tyrimai buvo sustabdyti, paaiškėjus, kad preparatas neturi reikšmingo poveikio COVID-19 pacientams, kad būtų galima rekomenduoti jį skirti. Nors hidroksichlorokvinas ligonių būklei nepakenkė, naudos jis taip pat nedavė.

Oksfordo universitetas taip pat pasidalino apžvalga, kurioje aprašomas didelės apimties tyrimas, kurį atliekant siekta išsiaiškinti hidroksichlorokvino naudą gydant COVID-19. Tyrimo metu 1542 atsitiktiniu būdu atrinktiems pacientams buvo skirtas gydymas hidroksichlorokvinu, o 3132 pacientai gavo įprastą gydymą be šio preparato. Vėliau gauti rezultatai palyginti tarpusavyje ir konstatuota, kad hidroksichlorokvino skyrimas neturėjo jokios įtakos pacientų mirštamumui, hospitalizavimo trukmei ar bendrai savijautai.

Panaši baigtis ištiko ir Pasaulio sveikatos organizacijos inicijuota preparato tyrimą, kuris birželio mėnesį buvo nutrauktas paaiškėjus, kad hidroksichlorokvinas neatnešė jokios pastebimos naudos COVID-19 sergantiems pacientams.

Tuo tarpu kalbėti apie visuotinas rekomendacijas skirti dideles vitamino C dozes COVID-19 gydyti dar šiek tiek ankstoka, nors kai kuriose įstaigose toks gydymas ir taikomas. Kai kurie tyrimai pademonstravo, kad šis preparatas galėtų būti pigus ir veiksmingas būdas pagerinti sunkių COVID-19 pacientų būklę, nes jo pagalba gali būti sumažinamas uždegimas ir patogenų užkrečiamumas bei virulentiškumas, optimizuojama organizmo gynybinė funkcija, tačiau dar trūksta įrodymų, ar didelės dozės vitamino C galėtų duoti kokios naudos lengvesne COVID-19 forma sergantiems pacientams. Be to, tyrimų metu skiriant ligoniams vitamino C nepastebėta, kad šis gydymo būdas sumažintų mirštamumo rodiklius.

„[Koronaviruso vakcinos] nesuteikia jums imuniteto nuo ligos sukėlėjo … tai, ką jos daro, yra mRNR programavimas. mRNR yra panaši į DNR, bet nuo pastarosios skiriasi tuo, kad perneša geną į DNR. Ji pradeda organizme gaminti baltymą. Tai panašu į kompiuterio lustą (mikroschemą), kurį įdėjote į 3D spausdintuvą, o tada pasakote, ką norite, kad jis išspausdintų (pagamintų). Taip vyksta inžinerijoje, o biologijoje mRNR atlieka tokį pat vaidmenį. Na, šiuo atveju jie padarė gabalėlį šios mRNR, kad kiekvienoje kūno ląstelėje sukurtų tą patogeninį baltymą (ar bent jo dalį), ir jūs patys pasigaminsite patogeną savo kūne “. — daktarė Lee Merritt. [sarmatas.lt publikacijos citata]

Netiesa, kad vakcinos nuo naujojo koronaviruso nesuteikia imuniteto nuo ligos sukėlėjo – SARS-Cov-2, nes jos ir buvo sukurtos specifiniam imunitetui suteikti. Kaip jau buvo rašyta aukščiau, vakcinose esanti iRNR žmogaus DNR nepasiekia ir jos pakeisti negali, mat visas vakcinos sukeltas procesas įvyksta ląstelės citoplazmoje, o ne branduolyje. iRNR tipo vakcinų veikimas pagrįstas sintetinės informacinės RNR pernešimu į žmogaus raumenų ląsteles, kurios, gavusios instrukcijas, pradeda viruso spyglio baltymo gamybą. Viruso spyglio baltymas nėra patogenas, tai – tik negyvas su COVID-19 sukėlėju susietas baltymas, negalintis savarankiškai daugintis ir nekeliantis žmogui jokios grėsmės. Kai ląstelės šių baltymų pagamina pakankamai, imuninė sistema aptinka svetimšalius ir pradeda gaminti antikūnius. Tokiu būdu įgyjamas atsparumas SARS-Cov-2 virusui.

Remiantis aukščiau pateikta informacija galima teigti, kad sarmatas.lt publikacijoje, kurioje atspindėtos JAV ortopedijos chirurgės dr. Lee Merritt idėjos, gausu klaidinančios informacijos vakcinų tema. Šis tekstas neturėtų būti laikomas patikimos informacijos šaltiniu.