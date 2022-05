Nusitaikė į žurnalistus: ne, ši nuotrauka neįrodo, kad žiniasklaida manipuliuoja žiūrovais

Socialiniuose tinkluose platinama nuotrauka, neva atskleidžianti aplaidų žurnalistų darbą, kai per tris skirtingus TV kanalus tos pačios bombos, įsirėžusios į šarvuotą automobilį, nuotrauka panaudota pranešti apie tris skirtingus karinius konfliktus. „Melo detektorius“ išsiaiškino, kad nuotrauka buvo sukurta specialiai, tai nėra tikrų TV reportažų iškarpos, be to, su vasario 24 d. Rusijos pradėta invazija į Ukrainą nuotrauka nėra susijusi.