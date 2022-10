Teiginiai



Sausuose pusryčių dribsniuose yra grafeno.



Verdiktas



Vaizdo įraše nufilmuotas eksperimentas neįrodo, kad pusryčių dribsniuose randama grafeno. Magnetas pritraukia dribsniuose esančias geležies daleles. Grafenas yra žmogaus sukurta medžiaga, įprastai nepasižyminti magnetinėmis savybėmis.



Melo detektoriaus komentaras



Socialiniuose tinkluose dalinamasi trumpu vaizdo įrašu, kuriame rodoma, kaip susmulkinti sausi pusryčiai reaguoja į magnetą. Žiūrovai gali pamatyti, kaip magnetas pritraukia dribsnių daleles. Šis eksperimentas, juo pasidalinusių žmonių teigimu, įrodo, kad sausuose pusryčiuose yra žmonėms pavojingos medžiagos – grafeno, tačiau tai – netiesa.

Eksperimento metu nufilmuoti Kellogg‘s kompanijos gaminami pusryčių dribsniai. Ant pakelio matyti užrašas „Classic“. Pagal tai internete galima nesunkiai rasti būtent šios rūšies dribsnių sudėtį. Oficialioje svetainėje nurodoma, kad juos sudaro ryžiai (47 proc.), viso grūdo kviečiai (37 proc.), cukrus, miežiai (5 proc.), salykliniai miežiniai miltai, druska, miežių salyklo ekstraktas, niacinas, geležis, cinkas, riboflavinas, tiaminas, vitaminas B6, folio rūgštis, vitaminas D, vitaminas B12.

Melaginga žinutė © Ekrano nuotr.

Dribsnių sudėtyje slypi atsakymas, kodėl vykdant eksperimentą smulkintų dribsnių dalelės reagavo į magnetą, o taip nutiko todėl, kad joje yra geležies. Geležis – ne tik vienas iš svarbiausių žmogui mikroelementų ir kraujo sudedamoji dalis, bet ir magnetinė medžiaga, pasižyminti trauka magnetui.

Šis ir panašūs eksperimentai mokslo pasaulyje nėra naujiena, dažnai jie atliekami, rodomi edukaciniais tikslais, siekiant pamokyti vaikus apie tai, kas yra cheminiai elementai, metalai, magnetizmas. 2011 m. „Scientific American“ pasidalino pamoka „Ištrauk geležį iš savo pusryčių dribsnių“ (angl. „Get the Iron out – of Your Breakfast Cereal“). Pamokoje aprašomi keli eksperimentai iš kurių vieno aprašas visiškai atitinka vaizdo įraše rodytą. Pamokoje siūloma sutraiškyti geležimi prisotintus pusryčių dribsnius kol iš jų liks smulkūs milteliai. Tuomet šiuos miltelius suberti ant balto popieriaus lapo ir virš jų perbraukti magnetu, stebint, ar magnetas pritraukia juodas dulkeles. Šios dulkelės ir yra dribsniuose esanti geležis.

Taigi, socialiniuose tinkluose paskelbta teorija apie tai, kad dribsniuose esą yra grafeno – klaidinga. Tai nėra grafenas, magnetas pritraukė dribsniuose esančią geležį.

Kas yra grafenas?

Socialiniuose tinkluose paskelbtą versiją apie neva grafenu prisotintą populiarų maisto produktą galima atmesti dar ir todėl, kad įprastai grafenas nėra magnetinė medžiaga, taigi, magnetas jos nepritrauktų. Nors mokslininkai eksperimentais siekia indukuoti grafeno magnetinius momentus ir jau yra užfiksuota eksperimentų, kuomet tai padaryti pavyko. Pavyzdžiui, 2020 m. žurnale „Nature Physics“ aprašytas eksperimentas, kai ant vienas kito sudėtų ir susuktų grafeno lakštų rinkinyje pastebėta reta magnetizmo forma.

Tvirčiausia pasaulyje medžiaga laikomas grafenas – tai medžiaga, sudaryta iš vieno sluoksnio anglies atomų, kurie išsidėstę šešiakampėje gardelėje. Dedant grafeno sluoksnius vieną ant kito būtų gaunamas grafitas, naudojamas paprastuose pieštukuose. Ši dirbtiniu būdu išgauta medžiaga yra ploniausia pasaulyje, milijoną kartų plonesnė už žmogaus plauką.

Grafenas laikomas vienu didžiausių XXI amžiaus išradimų. 2004 m. jis pirmą kartą pagamintas Europoje, o 2010 m. už medžiagos išradimą Mančesterio universiteto darbuotojams Andre Geimui ir Konstantinui Novoselovui skirta Nobelio fizikos premija. Ši medžiaga gali būti universaliai pritaikoma aukštųjų technologijų ir kitose srityje. Iš grafeno gali būti gaminami liečiamieji ekranai, fotovoltiniai elementai, šviesos diodai, didelės talpos elektros kondensatoriai, atominių matmenų tranzistoriai ir kita.