Publikacijoje minima „Geltonosios kortelės duomenų sistema“ (angl. Yellow Card scheme) – Jungtinės Karalystės iniciatyva, kurią prižiūri šalies Vaistų ir sveikatos priežiūros produktų reguliavimo agentūra (angl. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA).

Žmonės „Yellow Card scheme“ raginami pranešti apie galimus šalutinius poveikius ne tik po COVID-19 vakcinos, bet ir po kitų vaistų ar skiepų. Todėl svarbu pabrėžti, kad pranešimai sistemoje nėra patvirtinti šalutinių poveikių atvejai, nes jie dar nėra ištirti. Vėliau ekspertai tikrina, ar pranešimai yra tiesiogiai susiję su vartotu medikamentu.

Kaip „Reuters“ faktų tikrintojams jau yra sakęs MHRA atstovas, dauguma atvejų – sutapimai, kurie atsitiko tuo pačiu metu, kai buvo suvartotas medikamentas. Pavyzdžiui, gretutinės ligos, kurios žmogui prieš tai nebuvo diagnozuotos. Todėl nereikėtų sistemos naudoti kaip argumento apie COVID-19 skiepų nesaugumą.

Dezinformacija, susijusiu su „Yellow Card scheme“ ar kitomis sistemomis, kuriose žmonės registruoja galimus medikamentų poveikius (pavyzdžiui, JAV tokia sistema yra „Vaccine Adverse Event Reporting System“ arba VAERS), socialiniuose tinkluose plinta jau ne pirmą kartą. Dažnai ten pateikiama statistinė informacija interpretuojama, kaip COVID-19 skiepų žalos įrodymas, tačiau tai klaidina visuomenę.

Sapereaude.lt minimas .pdf failas neturi mokslinės ar medicininės vertės. Jos autoriai – „Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd“ – klaidingai interpretuoja „Yellow Card scheme“ pateiktus atvejus, nors jie dar nėra ištirti. Raginimai kuo skubiau nutraukti vakcinaciją nėra grįsti svariais įrodymais.

Dokumente, kuris vadinamas „ataskaita“, remiamasi vos trimis abejotinos reputacijos publikacijomis, dvi iš jų mokslinėje bendruomenėje nesulaukė pripažinimo dėl savo nepagrįstumo.

Pirmoji – „Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19“ – publikacija iš „International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research“ portalo, kuris nėra laikomas patikimu publikacijų šaltinių dėl abejotinos recenzavimo sistemos.

Antroji – „Vaccine-induced covid-19 mimicry“ iš „Research square“ – prie publikacijos nurodoma, kad ji dar nėra recenzuota, todėl duomenys joje nėra patikimi ir neturėtų būti laikomi įrodymu informacijai pagrįsti.

O trečioji – „Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients“ iš „Oxford Academic“ nėra niekaip susijusi su pateikto dokumento autorių teiginiais.

Taigi, remiantis aukščiau išvardintais argumentais, galima teigti, kad sapereaude.lt publikuojamas vertimas skleidžia nepatvirtintą ir klaidinančią informaciją.