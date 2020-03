Neįrodoma, bet dalijasi tūkstančiai: kodėl skiepų priešininkai koronavirusą sieja su 5G ryšiu

Nuo kovo pradžios po pasaulį plačiai paplitęs koronavirusas daugelį valstybių privertė imtis griežtų keliavimo, susirinkimų draudimų, kitų karantino priemonių.

Aktyvus testavimas, bandymas sukontroliuoti viruso plitimą tapo puikia terpe sąmokslo teorijų šalininkams, kurie dar neseniai dalijosi istorijomis apie neva siaubingą skiepų, 5G ryšių technologijų žalą, tariamus valstybių vyriausybių bandymus kontroliuoti gyventojų skaičių.

Pastarosiomis savaitėmis platinamos sąmokslo teorijos, regis, galiausiai susiveda į vieną tašką: esą 5G ryšys ir koronavirusas susiję tiesiogiai.

Keisčiausiais bandymais savo teorijas sugebantys „pagrįsti“ internautai nesutaria tik dėl vieno: ar susirgimus visame pasaulyje sukelia naujasis virusas, ar jis iš viso neegzistuoja, o dešimtys tūkstančių ligoninėse atsidūrusių žmonių tėra tik aktoriai.

„Juk tai tik gripas“

Tokių šaltinių galima aptikti ir lietuvių kalba. Pavyzdžiui, vienos Facebook vartotojos kovos 17-osios įraše tikinama, kad esą nėra jokio koronaviruso.

O kovo 16 d. Lietuvoje įvestas karantinas neva tik parodo „kokie mes vis dėlto (esame) vergai, gyvuliukai, suvaryti į gardelius savo šeimininkų“.

„Tai paprasčiausias gripas, kuriuo galbūt jau daug kas iš jūsų persirgot“, – rašė vartotoja, kuri vėliau paslėpė įrašą. Gydytojai, virusus tyrinėjantys specialistai jau ne kartą aiškino, kuo skiriasi koronaviursas nuo gripo ir kodėl jis pavojingesnis, tačiau tokie teiginiai, esą naujasis virusas ir jo sukeliama liga COVID-19 visai nėra pavojingi vis dar sugeba įtikinti tūkstančius.

© Facebook

Pavyzdžiui, minėtuoju įrašu spėjo pasidalinti beveik 900 žmonių, pamėgo per 1,2 tūkst. Be to, ta pati vartotoja gyrėsi, esą ji žino tikruosius planus, apie kuriuos skelbė kitame, Facebook jau ištrintame jos įraše, kuriame neva atskleidžiamas tariamas 5G ir korornaviruso ryšys.

Tokie argumentai, kad tikrosios pasaulio valstybių kovos prieš koronavirusą priežastys neva yra siekis, pasinaudojus 5G technologijomis, sukelti globalią krizę, sustabdyti streikus ir priverstinai skiepyti žmones „nusiurbiant jų energiją“ sutinkami ne viename straipsnyje įvairiomis kalbomis. Tačiau visus juos vienija keli pagrindiniai herojai, cituojami kaip autoritetingi šaltiniai.

Viena sąmokslo teorija grindžiama kita

Dar vasario pabaigoje viename sąmokslo teorijas platinančiame tinklaraštyje stateofthenation.co jo autorė Makia Freeman surašė ilgą įrašą, kuriame ji neva įrodė tiesiogines sąsajas tarp koronaviruso COVID-19 (iš tikrųjų koronavirusas sukelia ligą, pavadintą COVID-19) ir 5G ryšio bandymų Uhano mieste praėjusį spalį.

„Koks gi tas ryšys? Ar šis biologinis ginklas yra dingstis prievartiniam skiepijimui, įtraukiant ir DNR vakcinas, kurios naudoja elektromagnetines bangas, panašiai, kaip ir 5G?“, – savo straipsnio pradžioje klausė autorė ir ėmėsi įrodinėti, kad šios prielaidos yra teisingos.

Tiesa, iš pradžių teko pasiteisinti dėl ankstesnės sąmokslo teorijos, kad koronavirusas yra biologinis ginklas, sukurtas laboratorijoje – tokios sąmokslo teorijos buvo platinamos dar vasarį ir jose nebuvo užsimenama apie 5G ryšį bei jo sąsajas su virusu.

Tačiau straipsnio autorei tai tebuvo įrodymas, kad sąmokslas neva yra dar platesnis, mat būtent pernai spalį iš tikrųjų vyko 5G ryšio bandymai Uhane ir kituose Kinijos miestuose. Ir nors jokie autoritetingi šaltiniai nei Pasaulio sveikatos organizacijoje, nei kitose tiek 5G ryšio galimą neigiamą poveikį tiriančiose organizacijose ar juo labiau patį koronaviursą tyrinėjantys mokslininkai niekada net neužsiminė apie tariamas sąsajas, sąmokslo teorijų šalininkams užteko kelių sutapimų.

Tai, kad pernai būtent Uhane, kur yra sąmokslo teoretikų ypač pamėgta 4-ojo saugumo lygio biolaboratorija, kaltinama koronaviruso paskleidimo, vykusios kariškių pasaulio žaidinynės sutapo su Billo ir Melindos Gatesų fondo remtomis pasaulinės pandemijos pratybomis Pasaulio ekonomikos forumo renginyje, esą yra tikras įrodymas, kad virusas yra sukurtas žmogaus ir platinamas 5G ryšiu.

© M. Freeman

Tolesni „įrodymai“ esą yra „akivaizdūs“ – 5G ryšio technologijų žalą aprašantys sąmokslo teoretikai greitai rado bendrą kalbą su koronaviruso sąmokslo teorijų šalininkais: galvos skausmai, aukšta temperatūra, kvėpavimo sutrikimai.

Ir nors patvirtintų tyrimų, kad būtent tokius simptomus sukelia 5G ryšys iki šiol nėra, to užteko, kad straipsnio autorė M. Freeman galėtų pateikti triuškinančią išvadą.

„Prievartinis skiepijimas, žmonijos skaičiaus ribojimo, transhumanistinės darbotvarkės – visa tai buvo suplanuota aukščiausiame lygyje tų pačių žmonių, kurie kūrė vakcinas ir kuriems nepavyko paskleisti epidemijų, tokių, kaip SARS, Ebola ar Zika viruso“, – tikino M. Freeman.

Pastaruoju metu ji spėjo parašyti dar kelis straipsnius, kuriuose toliau įrodinėjama, kad būtent 5G ryšių technologijos skleidžia koronavirusą masiškai. Tai reikštų, kad Ukmergėje, kuri jau vadinama vienu ryškesnių koronaviruso židinių, slapta jau įdiegta 5G ryšių technologija, nors taip nėra niekur Lietuvoje.

Kol kas numatoma, kad iki 2022 m. 5G ryšys turės būti įdiegtas ir komercinės 5G ryšio paslaugos pradėtos teikti bent viename iš penkių didžiausių Lietuvos miestų, iki 2023 m. – penkiuose didžiausiuose šalies miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

Ji yra pagarsėjusi sąmokslo teorijų skleidėja, kuri sistemingai įvairiuose šaltiniuose rašo apie pasaulio valstybių, ypač JAV, Izraelio ir su jais neva siejamų turtingųjų kurpiamus sąmokslus, taip pat platina „plokščios žemės“ teoriją.

Be to, pati M. Freeman dažnai reiškiasi Rusijos išlaikomame ir Kanadoje veikiančiame melagingų naujienų tinklapyje „Global reasearch“, kuris dažniausiai platina Rusijai ir Kinijai palankius straipsnius bei skleidžia sąmokslo teorijas apie JAV, NATO, Izraelį ir bendrai Vakarų valstybes. „Global research“ įkūrėjas – dar vienas liūdnai pagarsėjęs sąmokslo teoretikas – Michelas Chossudovsky. Paradoksalu, kad šis žydų emigrantų iš Rusijos sūnus pats skleidžia antisemitines sąmokslo teorijas ir neigia Holokaustą.

Tiesa, po socialinius tinklus įvairiomis kalbomis ir versijomis išplitusio M. Freeman straipsnio pagrindinis šaltinis, kuris neva „atliko visus tyrimus ir surinko įrodymus“ – dar vienas sąmokslo teorijų žvaigždė, britas Markas Steele'as. Su dar neegzistuojančiomis 5G ryšių technologijomis jau kelerius metus savo miestelyje „kovojantis“ britas liūdnai išgarsėjo dar 2018 metais, kai pradėjo kovą su vietos valdžia, neva instaliuojančia 5G ryšių imtuvus ant gatvės apšvietimo lempų.

© Youtube stop kadras

Miestelio valdžia turėjo viešai svarstyti ir paneigti absurdiškus M. Steele'o kaltinimus, kad 5G ryšių imtuvai neva žudo žvirblius (bet kažkodėl neveikia žuvėdrų) ir sukelia galvos skausmus žmonėms ir netgi persileidimus nėščioms moterims.

Po kelerių metų dėmesio susilaukęs M. Steele'as papiktino britus pareiškimais, kad koronavirusu užsikrėtę žmonės, kuriuos rodė per televiziją tėra aktoriai, o virusas neegzistuoja. Tačiau galiausiai būtent jis sukurpė istoriją apie tariamą 5G ir koronaviruso žalą, mat atitiko simptomai.

