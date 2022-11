Teiginiai



Straipsnyje profesorius Rimantas Kėvalas pristatomas kaip gydytojas kardiologas, retai duodantis interviu žurnalistams, tačiau, pasak teksto autorių, šį kartą jis sutiko pasikalbėti apie preparatą, padedantį nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Toliau straipsnyje pristatomas nežinomos kilmės preparatas „Cardione“ neva padedantis išvalyti kraujagysles nuo cholesterolio, trombų ir kalcio kristalų.



Verdiktas



Straipsnyje pateikta informacija yra melaginga. Profesorius Rimantas Kėvalas nėra kardiologas, jis – gydytojas pediatras. Be to, tekste minimas preparatas neva padedantis išvalyti kraujagysles „Cardione“ nėra registruotas nei Lietuvoje nei Europos Sąjungoje, todėl nerekomenduojama jo pirkti ar vartoti.



Melo detektoriaus komentaras



Apie internete pastebėtą melagingą straipsnį „Melo detektorių“ informavo Kauno klinikų atstovė. Telefonu susisiekus su straipsnyje minimu profesoriumi Rimantu Kėvalu šis jame pateiktą informaciją griežtai paneigė.

Visų pirma, profesorius R. Kėvalas yra gydytojas pediatras, Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos vadovas, o ne kardiologas. Detalią informaciją apie profesoriaus mokslinių interesų sritis ir atliktus darbus galima rasti oficialioje Kauno klinikų interneto svetainėje (ČIA).

Be to, straipsnyje reklamuojamas preparatas Lietuvoje apskritai nėra registruotas, todėl jo vartoti ar įsigyti, rūpinantis savo sveikata, nereikėtų. Profesorius R. Kėvalas atkreipė dėmesį, kad jokie vaistai internetu apskritai nėra perkami, nebent tai būtų mitybos papildai.

„Nekreipčiau dėmesio į visa tai, bet aš nežinau, ką ten pardavinėja ir bijau, kad neįvyktų kažkoks pašalinis poveikis, jeigu ten yra kažkokie neaiškūs preparatai, kurie, be abejo, nepatvirtinti nei Lietuvoje nei, tikriausiai, Europoje. Gerai, jeigu ten kokios nors žolelės ar gliukozė, kuri nepakenks organizmui.

Antras dalykas, vaistų internetu niekas neperka. Aš kalbu apie vaistus, ne apie papildus. Vaistų pardavimo tvarka yra labai aiškiai ir griežtai reglamentuota ir internetu niekas vaistų neperka“, – pabrėžė pašnekovas.

Profesoriaus R. Kėvalo teigimu, tai – ne pirmas kartas, kai sukčiai, pasinaudoję jo asmeniu, bando sudominti potencialius pirkėjus neaiškios kilmės preparatais, tačiau didžiausią nerimą kelia tai, kad kai kurie patikėję, jog vaistus reklamuoja žinomas gydytojas ima ir šiuos preparatus nusiperka.

„Mane labiausiai paveikė tai, kad žmonės, vis dėlto, patiki. Kitas dalykas, mes su žmona važiavome ir žmona sako „Aš užsisakysiu“. Ji pabandė užsisakyti ir už minutės atskambino. Aš paėmiau ragelį. Prisistatė, beje, lietuviškai kardiologas, baigęs mokslus Hamburge, Matusevičius. Be abejo, visa tai sufalsifikuota. O kolegos sakė, kad kai kas patiki ir nusiperka.

Maždaug prieš kokius metus aš buvau [pristatytas] kaip endokrinologas, kuris reklamavo vaistus, gydančius nuo cukrinio diabeto, paskui buvau neurochirurgu, kur taip pat siūliau išsivalyti kraujagysles. Na, o dabar patapau kardiologu ir laukiu, kada gal kokiu ginekologu tapsiu“, – ironizavo R. Kėvalas.

Pasak gydytojo, žmonėms derėtų labai atidžiai skaityti jiems pateikiamą informaciją ir nesusigundyti paminėtomis žinomų žmonių pavardėmis, be to, pasitikslinti, ar šie žmonės įvardijami tuo, kuo iš tiesų yra.