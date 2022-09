Teiginiai

Volodymyras Zelenskis paragino JAV smogti V. Putinui branduoliniu ginklu dar prieš Rusijai paleidžiant raketas. Kitaip tariant, tai mes turime padaryti dabar.

Verdiktas

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis neragino JAV pirmai smogti branduoliniu ginklu Rusijai ir, juolab, tai padaryti dabar. Citata, apie kurią kalba socialinių tinklų vartotojai, priklauso Ukrainos prezidento administracijos patarėjui Michailui Podoliakui. Šia fraze jis turėjo omenyje, kad branduolinės valstybės neturėtų pasiduoti Rusijos naudojamam branduoliniam šantažui, kuriuo pastaroji siekia silpninti kitų valstybių paramą Ukrainai ir išsiderėti geresnes sąlygas sau, o į grasinimus panaudoti branduolinį užtaisą atsakyti ultimatumu ir pabrėžti, kad Rusijos ketinimai griežtis masinio naikinimo ginklų neliks be atsako.

Melo detektoriaus komentaras

Socialinių tinklų vartotojai dalinasi „Fox News“ televizijos žvaigždės Tuckerio Carlsono laidos ištrauka, išversta į rusų kalbą, tvirtindami, esą Ukrainos prezidentas V. Zelenskis ragino JAV jau dabar smogti Rusijai branduoliniu užtaisu, dar prieš pastarajai paleidžiant raketas į kitos šalies teritoriją.

„Zelenskis paragino JAV smogti V. Putinui branduoliniu ginklu – „branduolinės valstybės turėtų aiškiai pasakyti, kad jei Rusija vos tik pagalvos smogti Ukrainai branduoliniu ginklu, tuoj pat branduolinėms raketomis turėtų būti smogta Rusijai“. Pamąstykite – „jei Rusija tik pagalvos“. Tai yra, dar prieš Rusijai paleidžiant raketas, JAV jau turi smogti Rusijai branduoliniais ginklais. Kitaip tariant, tai mes turime padaryti dabar“, – rašoma vienoje socialiniuose tinkluose pasidalintoje žinutėje, tačiau joje pateikiama informacija neatitinka tikrovės bei sutampa su Kremliaus skleidžiamais dezinformacijos naratyvais.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Visų pirma, frazę, apie kurią kalba socialinių tinklų vartotojai, pasakė ne Ukrainos vadovas, o jo administracijos patarėjas Michailas Podoliakas, rugsėjo 21 d. duodamas interviu The Guardian. Žurnalistams jis sakė [pateikiame citatos vertimą į anglų į lietuvių kalbą, – aut. past.]: „Kitos branduolinės valstybės turi labai tvirtai pasakyti, kad vos tik Rusija užsimanys suduoti branduolinį smūgį svetimoje teritorijoje, šiuo atveju Ukrainos teritorijoje, bus suduoti greiti atsakomieji branduoliniai smūgiai tam, kad sunaikinti Rusijos branduolinių raketų paleidimo vietas.“

Melagienų skleidėjams šioje citatoje labiausiai užkliuvo frazė „vos tik Rusija užsimanys suduoti branduolinį smūgį“ (angl. „as soon as Russia even thinks of carrying out nuclear strikes“). Tai tapo pretekstu Kremliui palankiems šaltiniams skleisti, esą Ukraina ragina JAV pirmą suduoti branduolinį smūgį, nelaukus, kol jį suduos Rusija. Komentatoriai, iškreipę esminę citatos žinutę, netgi puolė tvirtinti, esą branduolinį užtaisą į Rusiją JAV raginama paleisti jau dabar.

Tačiau nei V. Zelenskis, nei M. Podoliakas neragino dabar Rusijai suduoti branduolinį smūgį. Minėta fraze buvo siekiama atkreipti šalių lyderių dėmesį į Rusijos pasitelkiamą branduolinį šantažą, kuriuo pastaroji siekia išgąsdinti šalis ir išsiderėti sau palankesnes pozicijas. Esminė M. Podoliako žinutė yra prašymas branduolinių valstybių lyderiams užimti aiškią poziciją ir perspėti, kad bet koks Rusijos mėginimas griebtis branduolinių ginklų prieš kitą valstybę užtrauks katastrofiškas pasekmes pačiai Rusijai. Tai yra, Ukrainos atstovai palaiko poziciją, kad į branduolinį šantažą būtina atsakyti ultimatumu, o ne jam betarpiškai pasiduoti.

Tokius svarstymus įkvėpė Rusijos prezidento Vladimiro Putino Rugsėjo 21 d. tautai ištransliuota žinutė, kurioje jis paskelbia apie savo ketinimus aneksuoti keturis Ukrainos regionus šalies pietinėje ir rytinėje dalyse. Kreipimesi V. Putinas pakartoja Kremliaus propagandos dažnai skleidžiamus teiginius, esą branduoliniu šantažu užsiima visai ne Rusija, o Vakarai ir pažadėjo ginti Rusijos interesus, įvardydamas, kad Rusija taip pat turi daug masinio naikinimo ginklų, kurie gali būti panaudoti. „Tai – ne blefas“, – vaizdo įraše sako Rusijos vadovas.

Nors vienokių ar kitokių užuominų apie branduolinių ginklų panaudojimą iš Rusijos pusės sklido nuo pat karo Ukrainoje pradžios, šį V. Putino pasisakymą ekspertai įvardijo kaip didžiausią konflikto eskalacijos tašką.

M. Podoliako atsaką į vaizdo įraše išsakytus V. Putino grasinimus Rusijai palankios jėgos panaudojo tvirtinimams, esą tai Ukraina ragina JAV pirmą suduoti branduolinį smūgį.