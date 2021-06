Lietuvių kalba apie neva toksišką viruso spyglio baltymą informacija pirmiausia pasirodė dažnai melagienas apie skiepus skleidžiančiame portale sapereaude.lt. Šiame portale pasidalinta angliško straipsnio vertimu, kuris internete buvo patalpintas šių metų gegužės 31 dieną. Lietuviškas jo vertimas sapereaude.lt atsidūrė tik birželio 3 dieną. Vėliau straipsnyje pateikta informacija susidomėjo ir socialinių tinklų dalyviai, pasidalinę jame cituojamo mokslininko mintimis.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Kilmė

Straipsnyje rašoma apie tai, kad Kanados vakcinų ekspertas daktaras Byramas Bridle’as, kaip pats teigia, pasisakantis už vakcinas, atskleidė, kodėl pasiskiepijusiems nuo COVID-19 pasireiškia itin stiprūs šalutiniai poveikiai. Pasak jo, skiepijimas nuo COVID-19 yra didžiulė klaida, nes yra mokslinių duomenų, kad SARS-Cov-2 spyglio baltymas yra nuodingas, todėl žmonės „skiepijami toksinu“.

Straipsnyje taip pat pateikiama tokia B. Bridle‘o citata: „SARS-CoV-2 paviršiuje yra spyglių baltymas. Dabar žinome, kad spyglių baltymas patenka į kraujotaką. Manėme, kad spyglio baltymas yra puikus taikinio antigenas; niekada nežinojome, kad jis yra toksinas. Taigi skiepydami žmones, mes netyčia paskiepijame juos toksinu“.

Taip pat B. Bridle‘as teigia, kad „Skiepo baltymas patenka į kraują, cirkuliuoja asmenų kraujyje per kelias dienas po vakcinacijos. Patekęs į kraują, jis kaupiasi daugelyje audinių, pavyzdžiui, blužnyje, kaulų čiulpuose, kepenyse, antinksčiuose. Ypač didelį susirūpinimą man kelia tai, kad jis kaupiasi kiaušidėse, kur jo koncentracija yra gana didelė.“

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Straipsnyje taip pat užsimenama apie šią teoriją neva įrodantį mokslinį tyrimą, patvirtintą publikuoti Oksfordo universiteto žurnale „Infectious Diseases Society of America“.

Kas melas

B. Bridle‘o teiginiai, apie kuriuos kalbama sapereaude.lt paviešintame straipsnyje, akimirksniu patraukė pasaulio faktų tikrintojų dėmesį.

B. Bridle‘as – docentas virusinės imunologijos srityje Guelfo universiteto Ontarijo veterinarijos koledže – savo teoriją apie naujojo koronaviruso spyglio baltymo savybes išdėstė gegužės mėnesį dalyvaudamas radijo laidoje „ON Point“ su Alex Pierson.

Laidoje B. Bridle‘as teigė, kad nėra nusistatęs prieš vakcinas, tačiau tai jam nesutrukdė paskleisti informaciją apie neva atrastą viruso spyglio baltymo patogeniškumą, dėl kurio, pasak jo, paskiepytų žmonių sveikata bus sužalota.

Tačiau tokiems B. Bridle‘o teiginiams nepritaria ne tik kiti mokslininkai, bet ir tyrimo, kuriuo kalbėdamas jis radijo laidoje rėmėsi, autorius.

Visų pirma, svarbu yra tai, kad nė vienos Europos Sąjungoje (ES) patvirtintos naudoti vakcinos sudėtyje nėra SARS-Cov-2 viruso spyglio baltymo. Visų šiuo metu naudojamų preparatų sudėtis galite rasti čia. Vakcina tik išmoko žmogaus kūną pasigaminti nedidelį kiekį viruso spyglio baltymo tam, kad imuninė sistema sureaguotų į svetimkūnį ir pradėtų antikūnų gamybą. Be to, skirtingai nei teigia B. Bridle‘as, įsitikinęs, kad žmogaus pagamintas spyglio baltymas išplinta po visą kūną, iš tiesų, kaip žurnalistams pasakojo vaikų infekcinių ligų specialistas Niujorko „Langone Health“ centre dr. Adamas Ratneris, vakcina dažniausiai būna sutelkta injekcijos vietoje arba vietiniuose limfmazgiuose.

Be to, nors po vakcinacijos kurį laiką žmogaus kūne dar galima aptikti spyglio baltymų, maždaug per dvi savaites visi jie suardomi, mat vakcinos sukurtos taip, kad organizmo pagamintas viruso spyglio baltymas nesugebėtų visiškai prisijungti prie ląstelių ir sukurti daugiau infekcinių dalelių.

Interviu metu B. Bridle‘as, siekdamas pagrįsti savo teiginius, rėmėsi gegužės 20 dieną pasirodžiusiu tyrimu. Tačiau vienas iš minėto tyrimo autorių, Harvardo medicinos mokyklos profesorius Davidas Waltas, žurnalistams patvirtino, kad B. Bridle‘as klaidingai interpretavo studijos rezultatus.

Atliekant tyrimą buvo matuojami 13 savanorių plazmoje esantys baltymai. Visi savanoriai buvo paskiepyti dvejomis „Moderna“ vakcinos dozėmis. Ištyrus plazmoje esančius baltymus paaiškėjo, kad trijuose pavyzdžiuose iš trylikos net ir praėjus 15 dienų po vakcinacijos vis dar buvo galima aptikti spyglio baltymą. Tačiau šie rezultatai nereiškia, kad vakcina kelia kokį nors pavojų žmonių sveikatai, atvirkščiai, tyrimu tik pademonstruotas vakcinos veikimas – kad iRNR tipo vakcinai pavyko apmokyti ląsteles pasigaminti spyglio baltymą.

Kaip teigė D. Waltas, tyrimui atlikti naudota itin jautri įranga, gebanti aptikti net ir labai mažą baltymo koncentraciją.

Nors mokslininkas pripažino, kad teoriškai didelė spyglio baltymo koncentracija galėtų sukelti šalutinius efektus, praktikoje tai nepasitvirtino, nes pasaulyje jau paskiepyta daugybė žmonių, kuriems sunkūs reiškiniai nepasireiškė, be to, kraujyje randamas baltymo kiekis yra labai mažytis ir žalos padaryti negali.

Šiam teiginiui pritarė ir Vakcinų mokymo centro direktorius dr. Paulas Offitas, teigęs, kad nėra jokių įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti B. Bridle‘o teiginius, o praktiniai duomenys rodo ką kita. Vien Jungtinėse Amerikos Valstijose šiuo metu suleista daugiau nei 300 milijonų COVID-19 vakcinų dozių, šioje šalyje veikia ir sistema, skirta pranešti apie vakcinų šalutinius poveikius, tačiau masinių pranešimų apie visų paskiepytų asmenų sutrikusią sveikatą negaunama.

Klaidinančius B. Bridle‘o teiginius taip pat demaskavo daugybė faktų tikrintojų, pavyzdžiui, USA Today, AP News, Health Feedback, Politifact.

Taip pat vos pasirodžius B. Bridle‘o radijo laidos įrašui, internete buvo sukurtas domenas byrambridle.com, kuriame susirūpinusiu mokslininku prisistatęs asmuo paneigė visus laidos metu išsakytus klaidingus šio mokslininko teiginius.

Remiantis aukščiau pateikta informacija, „Melo detektorius“ vertina sapereaude.lt paviešintus teiginius, esą viruso spyglio baltymas yra nuodingas, dėl to į nuo COVID-19 pasiskiepijusių žmonių kūnus suleista toksiško elemento, kuris, pasklidęs po visą kūną, galiausiai pakenks jų sveikatai, kaip melagingus. Nė vienos ES ar JAV patvirtintos vakcinos sudėtyje nėra SARS-Cov-2 viruso spyglio baltymo – tik instrukcijos, kaip jį pasigaminti, o paties žmogaus pasigamintas spyglio baltymas nesugeba visiškai prisijungti prie ląstelių ir padaryti kokią nors žalą organizmui. Be to, pradėjus antikūnų gamybą spyglio baltymas suardomas.

Gegužės mėnesį paviešintas tyrimas, pademonstravęs, kad dalies žmonių organizme spyglio baltymas gali būti aptinkamas ir praėjus dviem savaitėms po pasiskiepijimo antra vakcinos (tyrime analizuotas „Moderna“ kurtos vakcinos poveikis) doze, tačiau baltymo koncentracijos buvo itin mažos.