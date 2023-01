Teiginiai

Įraše išsakomi tokie teiginiai [kalba netaisyta, aut. past.], kuriais ir remiasi publikacija: „Atsakingi gydytojai ir mokslininkai nuo pat pradžių įspėjo, kad nėščioms moterims skiepyti „Covid“ eksperimentiniu vaistu etikos ir medicinos požiūriu yra absoliučiai draudžiama.“ bei „2022 m. gruodžio 30 d. paskelbtame tyrime teigiama, kad, palyginti su gripo vakcinomis, COVID-19 vakcinos sukelia gerokai daugiau nepageidaujamų reiškinių“ (ČIA).

Verdiktas

Priešingai, nei teigiama publikacijoje, moksliniai duomenys rodo, kad COVID-19 vakcinos yra saugios nėštumo metu. Per visą pandemijos laikotarpį, patiki mokslininkai ir medikai, remdasiei įrodymais, tikino, kad nėščiosioms skiepytis galima, todėl teiginiai apie raginimus nuo pat pradžių nesiskiepyti, yra nepagrįsti įrodymais. Taip pat, nepaminima, kad aprašoma studija „COVID-19 Vaccines: The Impact on Pregnancy Outcomes and Menstrual Function“ dar nėra recenzuota, todėl jos negalima laikyti faktine ar remtis kaip šaltiniu – šiuo metu ekspertai tikrina tyrimo metodologiją, duomenis, išsakytus teiginius ir taip toliau. Kol šio proceso studija nepraėjo, nereikėtų jos naudoti teiginiams pagrįsti arba būtinai pažymėti (kas nepadaryta sapereaude.lt), kad tyrimas dar nerecenzuotas ir jo duomenys gali keistis arba jis iš viso nebus priimtas. Todėl teiginius, išsakytus įraše, galima laikyti melagingais ir nepagrįstais.

Melo detektoriaus komentaras

Europos vaistų agentūros (angl.: The European Medicines Agency, EMA) ir JAV ligų kontrolės ir prevencijos centro (angl.: Centers for Disease Control and Prevention, CDC) duomenimis, tyrimai rodo, kad iRNR COVID-19 skiepai yra saugus skiepyti nėščiąsias, nesukelia komplikacijų nei mamos, nei jų kūdikiams. Pavyzdžiui, COVID-19 vakcinos sumažina negyvagimio tikimybę.

EMA teigimu: „Tyrimai parodė, kad COVID-19 vakcinos yra taip pat veiksmingos mažinant nėščiųjų hospitalizavimo ir mirties riziką, kaip ir ne nėščioms moterims. Dažniausias vakcinų šalutinis poveikis nėščioms moterims taip pat sutampa su visais paskiepytų žmonių šalutiniais poveikiais. Tai apima skausmą injekcijos vietoje, nuovargį, galvos skausmą, injekcijos vietos paraudimą ir patinimą, raumenų skausmą ir šaltkrėtį. Šis poveikis paprastai būna lengvas arba vidutinio sunkumo ir praeina per kelias dienas po vakcinacijos“.

Labai svarbu pabrėžti, kad mokslinis tyrimas laikomas legitymiu tada, kai jis yra išpublikuotas patikimoje ir aukšto reitingo mokslinių duomenų bazėje ar žurnale. O išspausdinamas tyrimas yra tada, kai recenzuojamas – tai yra procesas, kai tikrinama metodologija, duomenys, išvados (pavyzdžiui, ar jos atitinka duomenis) ir pan. Jei tyrimas dar nerecenzuotas, šalia jo yra prierašas „preprint“, arba „COVID-19 Vaccines: The Impact on Pregnancy Outcomes and Menstrual Function“ atveju – This version is not peer-reviewed“. Vadinasi, tyrimas nerencenzuotas ir jo duomenimis remtis nereikėtų arba būtina pabrėžti, kad jis dar nepraėjo patikros procesų.

Tai, kad sapereaude.lt įraše toks faktas nenurodomas, gali sudaryti klaidingą įspūdį apie tyrimą ir jame pateiktus duomenis: studijoje išsakyti teiginiai čia pateikiami kaip faktai, nors taip dar nėra. Todėl, skaitant, reikėtų turėti omenyje, kad išsakyta informacija dar nėra pagrįsta ir patikrinta.