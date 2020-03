Gera žinia: kinai ištyrė, kad koronavirusą padeda įveikti didelės vitamino C dozės

Nors minėtuose lietuviškuose portaluose žinutė apie vitamino C galią išgydyti COVID-19 pasirodė tik kovo 23 dieną, užsienio spaudoje panašūs spėjimai ir juos paneigiantys straipsniai cirkuliavo jau nuo kovo mėnesio pradžios.

Kilmė

Alfa.lt pasidalintoje žinutėje teigiama, esą koronavirusu apsikrėtusius pacientus vitamino C dozėmis siūlo gydyti su viruso gydymu tiesiogiai susijęs daktaras Richardas Chengas. Tokie raginimai patalpinti šio žmogaus „Youtube“ kanale. Tačiau panašius vaizdo įrašus platino ne tik daktaras Chengas, bet ir Šanchajaus vyriausybė ir dr. Pradeepas Sethas.

Portaluose pasirodžiusios melagingos žinutės © Ekrano nuotr.

„Facebook“ socialiniame tinkle vartotojai taip pat dalinosi žinutėmis, nurodančiomis vartoti vitaminą C, siekiant išvengti koronaviruso arba gydyti užsikrėtusius. Visas jas vienijantis bruožas – įvairių gydymo įstaigų, gydytojų citavimas.

Vienoje jų rašoma: „Štai Kinijos gydytojo žinutė: „Mums reikia labai greitai paskleisti pasaulyje žinutę: vitaminas C (mažos ar didelės dozės) nekelia žmonėms pavojaus ir yra vienas iš nedaugelio, jei ne vienintelis, agentas galintis padėti mums išvengti arba susirgus pagydyti COVID-19 infekciją.“

Kitoje žinutėje tą pačią informaciją perduoda Xi‘an Jiaotong universiteto antroji ligoninė: „2020 metų vasario 20 dieną dar 4 pacientai iš C10 vakarinės Tongji ligoninės, sirgę koronaviruso sukelta pneumonija, pasveiko. Anksčiau dar 8 pacientai buvo išleisti iš ligoninės. Gero rezultato pavyko pasiekti klinikiniam gydymui naudojant dideles vitamino C dozes.“

Kas melas

Šis pranešimas – suklastotas, tokios informacijos minėta ligoninė niekur neskelbė ir nesidalino šia žinute savo oficialiame puslapyje.

Gandai, neva vitaminas C gali išgydyti koronaviruso sukeltą infekciją dar kovo 4 dieną buvo paneigti „Washington Post“.

Savo nuomonę šiuo klausimu išsakė ir kai kurie medikai:

Aberdyno universiteto Škotijoje biochemijos profesorius Pyteris McCafferis: „Ar vitaminas C gali išgydyti koronavirusą? Žinant tai, kad naujasis koronavirusas priklauso tai pačiai virusų – koronavirusų – šeimai kaip ir peršalimas ar gripas, mažai tikėtina, kad vitamino C vartojimas padėtų išvengti ar išgydyti COVID-19 infekciją.

Anksčiau esu rašęs, kad idėją vartoti vitaminą C peršalus išpopuliarino, Nobelio premijos laimėtojas chemikas Linus Paulingas, vėliau šią idėją palaikę dietinių papildų industrija. Deja, nuo pat Paulingo teiginio 1970-aisiais tebuvo labai mažai jį patvirtinančių argumentų.“

Prevencinės medicinos ir infekcinių ligų profesorius Vanderbilto universiteto Medicinos centre Williamas Schaffneris portalui „nytimes“ taip pat sakė, kad, nors vitaminas C žmogui nepakenks, nėra jokių patikimų įrodymų, kad jis gali reikšmingai padėti kovoje su koronavirusu. „Net jei poveikis ir būtų, jis būtų labai minimalus“, – sakė profesorius.

JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras bei Pasaulio sveikatos organizacija taip pat pabrėžia, kad vienintelis kol kas žinomas būdas išvengti koronaviruso užkrato – laikytis socialinės distancijos ir higienos – dažnai plauti rankas arba naudoti dezinfekcinį skystį.

Vis dėlto, siekiant išsiaiškinti, kokią reikšmę vitamino C vartojimas gali turėti koronavirusu užsikrėtusių pacientų būklei, Uhano universiteto Zhongnano ligoninės tyrėjai vasario mėnesį pradėjo tyrimą. Jo metu 140 pacientų bus testuojami siekiant sužinoti, ar labai didelės vitamino C dozės gali gydyti virusinę infekciją geriau nei placebas.

Pacientų grupė gaus 12 g vitamino C dozes (suaugusiam žmogui kasdien rekomenduojama suvartoti tik 90 mg vitamino C) du kartus per dieną septynias dienas per savaitę. Tyrimo rezultatai turėtų paaiškėti tik rugsėjo mėnesį.

Remiantis pateikta informacija galima teigti, kad socialiniame tinkle ir lietuviškuose naujienų portaluose minfo.lt ir alfa.lt pateikta informacija yra neteisinga – nėra jokių patvirtintų mokslinių įrodymų apie tai, kad vitaminas C padėtų išvengti arba gydytų koronaviruso sukeltą infekciją. Tyrimų rezultatai šioje srityje dar nėra pristatyti visuomenei, nes tyrimas vis dar vyksta.

