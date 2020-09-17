Миф: тестирование на коронавирус повреждает мозг

Текст предупреждения об опасности теста на коронавирус, которое распространяется в социальных сетях:
"Тест на Covid 19 - опасный тест!! Эта информация исходит от врачей! Доступ к мозгу через нос! Тест имеет другую цель, нежели ту, о которой говорят сторонники теста! Вставка тестового барьера глубоко в нос вызывает повреждение гематоэнцефалического барьера, а также может повредить эндокринные железы (например, гипофиз). Вот, почему тестирование такое болезненное! Цель этого глубокого теста - сломать барьер и создать вход в мозг для каждой инфекции. При ношении маски для рта и носа бактерии собираются и переносятся в мозг через канал носа. Задача барьера - защитить мозг от нейротоксинов, тяжелых металлов, бактерий и других токсинов. Если эндокринные железы повреждены, то могут развиваться такие симптомы, как слабость мышц, недостаточность кровообращения, нарушение зрения и т. д.. Этот тест нельзя делать часто - нет законных оснований для такого физического вмешательства и это - нарушение иммунитета!"
Мы попросили прокомментировать этот миф Марка Борковского, главу службы скорой помощи Вильнюсского района.
"Представьте, у всех людей есть уши, но у них разная форма, так и с носом. В некоторых случаях носовые раковины могут иметь чуть-чуть другую форму, и во время забора пробы ватная палочка с тампоном может их задеть и это вызовет дискомфорт или даже боль. Также в носовой полости много чувствительных нервных окончаний, которые болезненно реагируют на внешнее вмешательство", - поясняет врач болезненную реакцию теста на коронавирус у некоторых людей.
"Головной мозг человека - одно из самых защищенных мест в нашем теле, его прикрывают кости черепной коробки, если не ошибаюсь, толщина кости черепной коробки в этом месте может достигать от одного до трех миллиметров. Поэтому утверждения, что при помощи ватной палочки можно проникнуть из носовой полости в полость черепа, где находится мозг, совершенная чепуха", - продолжает Марк Борковский.
"Ватная палочка с тампоном никак не может уничтожить или ослабить гематоэнцефалический барьер или каким-либо образом негативно повлиять на иммунитет. Все палочки, которые врачи используют для забора проб, обработаны соответствующим образом и являются стерильными, так что, утверждения о том, что таким образом в организм могут попасть вирусы или бактерии, является ложью. Наши личные вирусы и бактерии, при ношении маски, не в состоянии навредить каким-то образом ни гематоэнцефалическому барьеру, ни, тем более, головному мозгу", - подводит итоги эксперт.
Почему необходимо тестирование на коронавирус
В мире появляются все больше тестов, способных определить наличие в организме коронавируса SARS-CoV-2. Все их можно разделить на две группы: к первой относятся экспресс-тесты и тест ПЦР, которые обнаруживают наличие вируса в организме человека на момент тестирования и указывают на то, что он может быть потенциальным источником заражения. Ко второй относятся тесты на антитела, определяющие, был ли человек в прошлом инфицирован коронавирусом. Чтобы проверить, инфицирован ли человек в настоящий момент и может ли он заразить других, в основном применяется тест ПЦР, проводимый по методике полимеразной цепной реакции. Альтернативой ему может быть тест, основанный на методике изотермической амплификации ДНК (образования дополнительных копий участков хромосомной ДНК), который функционирует сходным с ПЦР образом. В обоих случаях у пациента с помощью ватной палочки берут пробу слюны или мокроты из легких.
Тесты, которые выявляют наличие вируса на момент их проведения, очень важны - они помогают установить цепочки заражения, найти людей, контактировавших с носителем вируса, поместить их в карантин и изолировать распространителя инфекции. Серологические тесты важны, в первую очередь, для эпидемиологов: они позволяют установить, сколько человек уже бессимптомно переболели, и примерно оценить период, необходимый для формирования коллективного иммунитета. Это помогает политикам принимать правильные меры по снятию ограничений, введенных в связи с пандемией. Кроме того, эти тесты дают возможность понять, насколько эффективна вакцина.
Мазок из носа не может повредить мозг
Фотография, показывающая, как делается мазок, широко распространилась в Facebook и Instagram, как и утверждения о том, что мазок берется через "гематоэнцефалический барьер".
Идея о том, что можно получить доступ к гематоэнцефалическому барьеру через мазок из носа, является полным непониманием того, что это такое и как работает.
У мозга много уровней защиты. Первым и наиболее очевидным является череп, а внутри него мозг заключен в защитную мембрану и жидкость.
Внутри кровеносных сосудов, выстилающих мозг, гематоэнцефалический барьер представляет собой плотно упакованный слой клеток, который не позволяет молекулам, циркулирующим в крови, проникать в мозг, при этом пропуская такие вещества, как кислород и питательные вещества.
Палочка для тампона, вставленная в нос, должна пробить несколько слоев ткани и просверлить кость в кровеносные сосуды, чтобы достичь гематоэнцефалического барьера.
"Мазок не может достичь гематоэнцефалического барьера без использования значительной силы, которая разрушает несколько слоев ткани и кости. В нашей неврологической практике мы не наблюдали каких-либо осложнений от мазков Covid", - говорит д-р Лиз Култхард, член комитета Британской ассоциации нейробиологов (BNA).
Источник:
Coronavirus tests: Swabs don't damage the brain and other claims fact-checked; bbc.com
Новые данные о тестах на коронавирус: что нужно знать; dw.com
Fact check: Coronavirus tests do not cause brain damage or plant substances on the brain; reuters.com
Nasal swab used for COVID-19 testing does not reach the brain; healthfeedback.org
Fact check: No, the COVID-19 nasal test doesn't swab the blood-brain barrier; usatoday.com
Siųsk Faktą!
Jei politikų ar ekspertų komentarai tavęs neįtikina, patikrink juos Melo Detektoriumi ir sužinok tiesą!
Top naujienos
Po naujų atvejų šuolio – prastos naujienos: koronavirusas pasiekia vis daugiau ugdymo įstaigų, serga mokytojai (103)
Per praėjusią parą Lietuvoje buvo užfiksuotas naujų koronaviruso atvejų šuolis – net 62....
Skiepo nuo koronaviruso dar nėra, o Lietuva jau blaškosi: rizika labai didelė (141)
Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga dar rugpjūtį džiaugsmingai pranešė, jog Lietuva...
Radviliškio ligoninėje nustatyti dar 23 koronaviruso atvejai
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad ką tik gauta informacija apie...
Socialiniame tinkle pasirodė kaltinimai Nausėdai – ruošia šiltą vietą bendražygiui? (16)
Socialinėje erdvėje pradėtas kelti klausimas – kas bus kitas Lietuvos ambasadorius Europos...
Per vakar dieną nematytas naujų atvejų šuolis – 62: 5 nauji židiniai, įvežtiniai atvejai – iš 4 valstybių (421)
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) rugsėjo 17 d. 9 val. duomenimis, per vakar dieną...
„Projekt“: Navalnas apnuodytas viešbutyje papildyta (516)
Rusijos opozicionierių Aleksejų Navalną apnuodijo dar prieš jam atvykstant į Tomsko oro uostą,...
Transliacija / LOGIN 2020. Kas? Kur? Kada?
Inovacijų ir technologijų gerbėjai kasmet turi savo didžiąją šventę – LOGIN festivalį,...
Kasiulevičius kreipėsi į valstybės vadovus dėl vakcinos pirkimo: priimkite reikalingus sprendimus (144)
Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pareiškė, kad dėl vakcinos nuo COVID-19...
Bauginančiai atrodantis vienas nuošaliausių ežerų planetoje: keistai skilinėjantis ledas kelia daug klausimų
Puma Yumco ežeras – tai Tibeto plynaukštėje tyvuliuojantis vandens telkinys. Jis laikomas vienu...
Transliacija / 1toks unikalus. Urtė Mikelevičiūtė apie sprendimą mesti gerai apmokamą darbą ir taisyklę, kuri padėjo pasiekti svajonę
Delfi pristato sezono naujieną – laidą „ 1toks unikalus “. Svečiuose –...