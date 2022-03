Autorius išsako tokius teiginius [kalba netaisyta, – aut. past.]: „Rusija galėjo ir turėjo vykdyti karinę operaciją, remdamasi savo saugumo interesais. Rusijos Federacijos gyventojų gyvybei ir sveikatai jau seniai kyla labai rimta grėsmė iš Ukrainos teritorijos. Kalbame apie JAV karines biolaboratorijas“; „Iš viso Jungtinėse Valstijose ir kitose pasaulio šalyse yra apie 400 Pentagono kontroliuojamų laboratorijų, kuriose kuriami biologiniai ginklai“; „JAV išleido apie 100 mlrd. dolerių biologiniams ginklams kurti“; „Šiandien tikrai žinomos laboratorijos yra Odesoje, Vinicoje, Užgorode, Lvove (trys), Charkove, Kijeve (taip pat trys), Chersone, Ternopilyje, Dniepropetrovske, taip pat prie Luhansko ir sienos su Krymu“. Štai, kodėl jie melagingi.

Vos tik prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, socialiniuose tinkluose pradėjo plisti toks Ukrainos žemėlapis, kuriame neva pavaizduotos JAV biologinių ginklų kūrimo laboratorijos. Netgi pasirodė meluojančių, kad Rusija neva subombardavo ir sunaikino 7 iš 11 esančių [lebionka.blogpost.lt autorius tvirtina, kad jų yra netgi daugiau, - aut. past.] laboratorijų.

2005 m. Ukraina ir JAV pasirašė susitarimą, kurio esmė buvo „užkirsti kelią pavojingų patogenų ir su jais susijusių žinių plitimui bei sumažinti galimas biologines grėsmes“, taip pat – tobulinti visuomenės sveikatos laboratorijas ir užkirsti kelią infekcinių ligų protrūkių grėsmei. Dalis susitarimo buvo atnaujinti laboratorijas. Ukrainos saugumo tarnyba pranešė, kad laboratorijos priklauso Ukrainos sveikatos apsaugos ministerijai – jos niekaip nesusijusios su biologinio ginklo gamyba, ir nepriklauso JAV. Šis susitarimas yra dalis iniciatyvos sumažinti masinio naikinimo ginklų pavojų anksčiau sovietų okupuotose valstybėse. Iniciatyva prasidėjo dar 1991 m.

Tačiau Kremliaus režimas jau daugelį metų užsiima dezinformacijos apie laboratorijas platinimu. 2018 m. nevyriausybinė organizacija „Coda“ paskelbė ataskaitą „Does the US Have A Secret Germ Warfare Lab on Russia’s Doorstep?“, kurioje pranešė, kad Kremlius apie susitarimą tikslingai skleidžia dezinformaciją, o jos tikslas – diksredituoti JAV provakarietiškose Ukrainoje ir Sakartvele.

Prasidėjus pandemijai, Rusija ir Kinija dar papildė šią sąmokslo teoriją, ir pradėjo platinti informaciją, kad neva Ukrainoje esančioje JAV karinėje laboratorijoje buvo sukurtas ir naujasis koronavirusas. Tuomet į tai sureagavo ir Ukrainos saugumo tarnyba, kurios atstovai „Facebook“ pranešė: „Melagienos apie neva Amerikos įkurtas karinės biologines laboratorijas Ukrainoje platinamos socialiniuose tinkluose. Ukrainoje neveikia jokios užsienio šalims priklausančios biologinės laboratorijos“.

Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, šį sąmokslo teorija vėl pradėjo plisti socialiniuose tinkluose, taip pat – ir Lietuvoje. Jos tikslas – pateisinti Putino karą. Taip pat svarbu paminėti, kad Rusija bombarduoja ir bando užimti ne tik tas vietas, kuriose neva yra laboratorijos. Pavyzdžiui, Rusija sprogdina vaikų namus, gimdymo namus, ligonines, universitetus, TV bokštą ir kt. civilių objektus – tai tik keli pavyzdžiai, kaip neva slaptų laboratorijų naikinimas visiškai neturi nieko bendro su tikraisiais diktatoriaus Vladimiro Putino užmojais.

Taigi, remiantis išvardintais faktais ir dokumentais, galima teigti, kad bebionka.blogpost.com įraše skleidžiamas melas – nėra jokių įrodymų, kad Ukrainoje yra JAV karinės biologinių ginklų laboratorijos. Taip pat primename, kad pastebėję propagandinius, įžeidžius ir kurstančius nesantaiką įrašus, galite pranešti epolicija.lt arba el. paštu info@policija.lt.