Vaizdo siužete teigiama, kad pastaruoju metu mirtys nuo COVID-19 vakcinos smarkiai išaugo. „JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras (angl. The Centers for Disease Control and Prevention, CDC) skelbia apie du tūkstančius mirusiųjų šią savaitę. Tiek pat – praėjusią. Neskaitant žmonių, kurie tapo kaliniais savo kūnuose – dėl vakcinos sukeltų neurologinių padarinių“, meluojama siužete, kuris neturi autoriaus ir taip pat nenurodo šaltinių, kuriais naudojasi savo teiginiams pagrįsti.

Informacija iliustruojama klipais iš filmų, taip pat yra žmonių, kuriuos ištiko traukulių priepuolis, kurie kraujuoja ir pan. Sudaromas įspūdis, kad tai – vakcinų padariniai. Pseudo naujienų ataskaita įspėja žiūrovus apie būtinybę apsisaugoti.

Video sukurtas tada, kai VAERS (angl.: Vaccine Adverse Event Reporting System) registre liepos 9 d. per klaidą buvo suvesti ne tik lokalūs, bet ir tarptautiniai duomenys. Klaida netrukus buvo pataisyta, o tai oficialiame pranešime paaiškino ir CDC.

VAERS yra sistema, kurioje registruojami po skiepų per tam tikrą laiką pasireiškę nepageidaujami poveikiai. Apie juos praneša medicinos darbuotojai, skiepų gamintojai ir net patys skiepus gavę asmenys. Pavyzdžiui, žmogus, gavęs skiepą, per dvi savaites gali mirti dėl kitų priežasčių, tačiau jo mirtis bus užfiksuota VAERS.

Visi duomenys yra viešai prieinami dėl skaidrumo. VAERS sistemoje parašyta, kad ten pateikti duomenys negali būti naudojami jokioms išvadoms padaryti, nes registruojami absoliučiai visi įvykiai po skiepo. Nepaisant to, juos dažnai žmonių klaidinimui naudoja melagienų skleidėjai.

Melagienų video ėmė plisti ir Lietuvoje. Juo pasidalinęs feisbuko įrašo autorius pridėjo: „Neoficialiais duomenimis, nuo vakcinacijos mirė daugiau nei milijonas žmonių. Manau, kad ir šis skaičius gali būti sumažintas, deja“. Tačiau tokiems teiginiams nėra absoliučiai jokių įrodymų.

Taigi, remiantis aukščiau išvardinta informacija, galima teigti, kad tiek įrašas, tiek vaizdo siužetas skleidžia melagingą informaciją ir klaidina žmones.