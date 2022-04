„Facebook“ įrašo autorius dalijasi ekrano nuotrauka, kurioje rašoma [kalba netaisyta, – aut. past.]: „Kai Ukraina žude 8 metus Donecko ir Lugansko žmones, visa Europa ir Amerika tylėjo, Kodėl ??? O dabar, dauguma Facebooke dedasi šiu žudiku vėliava sau ant fotografijos, šitie fašistai nužude daugiau kaip 10 tukstančiu taikiu gyventoju Donecke ir Luganske. 2014 gėgužes 2 diena jie gyvai sudegino 48 žmones. O Europa, Amerika ir visas pasaulis visa tai nutyli.“ O pats įrašo autorius nuo savęs prirašo: “...ir tai viskas ka reikia zinoti apie atgimstanti fasizma“.

Taip pat pridėta karių nuotrauka, kurioje kariai su nacistine simbolika. Nors nuotrauka naudojama dažnai (platinant sąmokslo teorijas), „Melo detektoriui“ nepavyko rasti originalaus šaltinio – todėl jos autentiškumą reikėtų vertinti itin kritiškai.

Ukraina ir Rusija nesutaria, kas 2014 metais išprovokavo konflikto pradžią. Jis įsiplieskė tuometiniam Ukrainos prezidentui Viktorui Janukovyčiui atsisakius pasirašyti asociacijos sutartį su Europos Sąjunga. Provakarietiškos demonstracijos galiausiai privertė Janukovyčių pabėgti iš šalies, o po to Ukrainos valdymą perėmė laikinoji vyriausybė.

Būtent tada vadinamieji „žalieji žmogeliukai“ (kareiviai be skiriamųjų ženklų) užėmė Krymą. Tuo metu Rusijos pareigūnai teigė, kad šie kariai veikė ne pagal Kremliaus nurodymus, nors daugelis Vakarų stebėtojų tuo abejojo. Tais pačiais metais buvo surengtas referendumas dėl okupuoto pusiasalio – ar jis turėtų prisijungti prie Rusijos Federacijos. Dauguma rinkėjų balsavo už, taip atverdami kelią Rusijos aneksijai. Tačiau referendumas buvo plačiai atmestas kaip neteisėtas ir neskaidrus. Tuo pat metu Rusija pradėjo remti separatistinius judėjimus Ukrainos rytiniame Donbaso regione.

Donecko ir Luhansko sritys 2014 metais pasiskelbė „liaudies respublikomis“, tačiau Vakarų pasaulis ir Ukraina jų nepripažino. Maskva jas pripažino nepriklausomomis 2022 vasario 21 d., likus kelioms dienoms iki pradėto karo Ukrainoje. Konfliktas peraugo į tarpvalstybinį karą, kai Rusijos kariai 2022 metų vasario 21 dieną kirto Rytų Ukrainos sieną ir įžengė į Ukrainos teritoriją. Tai svarbu pabrėžti – ne Ukraina įžengė į Rusijos teritoriją, o Rusija į Ukrainos.

Kremliaus propagandistai, kaip Maria Zakharova, dažnai suverenios valstybės, Ukrainos, okupaciją ir karą jos teritorijoje teisina tuo, kad, esą, ten Ukrainos fašistai sistemingai naikino Donbaso populiaciją. Tačiau tokiems teiginiams nėra jokių įrodymų. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (The Organization for Security and Co-operation in Europe) kovo pabaigoje paskelbė, kad nerado jokių įrodymų, apie tikslingai vykdytus masinius žudymus Donbase. Savo teiginiams įrodymų nepateikė ir Rusija.

Jungtinės Tautos (JT) jau seniau pranešė, kad iki 2020 m. Ukrainoje žuvo per 13 200 žmonių. JT duomenimis, iš jų 3350 buvo civiliai, 5650 separatistai, o 4100 žuvusiųjų buvo Ukrainos kariuomenės nariai. Todėl teigti, kad žuvo vien tik civiliai, o už žmonių mirtis atsakinga buvo tik Ukraina – melaginga.

Išvados

Remiantis aukščiau pateiktais įrodymais, „Melo detektorius“ konstatuoja, kad įraše pateikiama melaginga informacija apie tragiškas civilių žūtis Donbase.