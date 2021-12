Pasak R. Hodkinsono, vakcinos nėra saugios ir jis pataria tučtuojau stabdyti vakcinavimą. Pasidomėjus paaiškėja, kad vienintelė reputacija, kuri kybo ant plauko, yra jo paties.

Melas: vakcinos lieka organizme ir jį žaloja

„Jau yra paskelbta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad vakcinose naudojami genetiškai sukurti koronaviruso baltymo spygliai, suleisti į žmogaus kraujotakos sistemą, vėliau yra randami placentoje ir sėklidėse; jie neabejotinai gali numarinti negimusius kūdikius esamo nėštumo metu, o vyrų atžvilgiu tai gali visam laikui nulemti jų nevaisingumą“, – teigia daktaras.

Iš tiesų nė vienos Europos Sąjungoje (ES) patvirtintos naudoti vakcinos sudėtyje nėra SARS-Cov-2 viruso spyglio baltymo. Vakcina tik išmoko žmogaus kūną pasigaminti nedidelį kiekį viruso spyglio baltymo tam, kad imuninė sistema sureaguotų į svetimkūnį ir pradėtų antikūnų gamybą. mRNR vakcinose yra genetinės viruso informacijos, kurią gavusios žmogaus ląstelės geba pagaminti tik virusui SARS-CoV-2 būdingą jo paviršiaus spyglio baltymą. Jį pagaminus, vakcinos medžiaga žmogaus organizme yra sunaikinama, o imuninė sistema, atpažinusi svetimą baltymą pradeda gaminti antikūnus.

Po vakcinacijos, į žmogaus organizmą patekus SARS-CoV-2 virusui imuninė sistema atpažįsta jo paviršiaus baltymą, aktyvuojamas imuninis atsakas ir virusas yra sunaikinamas. Be to, nors po vakcinacijos kurį laiką žmogaus kūne dar galima aptikti spyglio baltymų, maždaug per dvi savaites visi jie suardomi

Šaltinis: nepatikimas

R. Hodkinsonas – pandemijos metu dažnai minima asmenybė. Jis ne kartą pasisakė netikintis pandemijos rimtumu bei mirtimis, taip pat aktyviai agitavo prieš vadovavimąsi oficialiais medicininių įstaigų nurodymais. Šis gydytojas taip pat klaidingai tikino, esą kaukės yra bevertės ir nieko nereiškia saugantis nuo viruso.

„Daktaras Rogeris Hodkinsonas melagingai tvirtina, kad COVID-19 yra apgaulė“, – toks teiginys paminėtas beveik dešimtyje užsienio portalų ir faktų tikrinimo priemonių.

Kanadietis gydytojas dar žymus tuo, kad net devynis kartus buvo sulaukęs apribojimų dėl netinkamo elgesio, taip pat jo laboratorijoje buvo atliktas neplanuotas ir jo nenaudai pasibaigęs patikrinimas.