„Facebook“ socialiniame tinkle dalinamasi nuoroda į svetainę sapereaude.lt, kurioje patalpintas atviro Vokietijos gydytojų laiško šalies valdantiesiems ir visiems piliečiams vertimas į lietuvių kalba. Laiške aršiai kritikuojamas pandemijos valdymas, žiniasklaidos darbas, tvirtinama, kad „prisidengiant „nacionalinio masto epidemija“ ir tariamai rūpinantis sveikata bei saugumu, griaunami visi sveikatos ir saugumo pamatai“. Taip pat užsimenama apie nutildomus gydytojų bei mokslininkų balsus, išvardijamos jų pavardės.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Vokietijos gydytojai laiške tvirtina, esą šiuo metu atliekami PGR testai koronavirusinei infekcijai nustatyti yra visiškai netikslūs, o griežtas karantinas, koks buvo paskelbtas daugelyje šalių pavasarį, esą visiškai nereikalingas. Be to, atvirame laiške teigiama, kad Pasaulio sveikatos organizacija priskyrė naująjį koronavirusą prie sezoninių gripų, nustačiusi jog mirštamumas nuo viruso siekia vos 0,14 proc.

Socialiniuose tinkluose šiuo laišku pasidalinta kaip autoritetingu šaltiniu, profesionaliai vertinančiu pasaulį ištikusią sveikatos krizę. Ne visi jį skaitantys atkreipia dėmesį, kokių sričių specialistai pasirašė šį laišką.

Tarp laišką pasirašiusiųjų daugiausia bendrosios praktikos gydytojų ir dantistų

Paspaudus nuorodą, kuri turėtų skaitytoją nuvesti į svetainę su dokumentą pasirašiusių gydytojų sąrašu galima pamatyti, kokie gydytojai kritikuoja dabartinį pandemijos valdymą. Iniciatyvos autorė Dr. Magdalena Resch yra neurologijos klinikos gydytoja asistentė. Iš karto po jos pavardės seka gydytoja Christine Roch, prisistatanti homeopate.

Ilgame sąraše toliau vardijamos atvirą laišką pasirašiusių gydytojų pavardės su jų darbo sritimis – jame įrašyti 9 anesteziologai, dalis kurių dar specializuojasi ir homeopatinės medicinos srityje arba yra greitosios pagalbos gydytojai, 2 socialinės medicinos specialistai, 24 vidaus ligų gydytojai, 83 bendrosios praktikos gydytojai, dalis kurių dar yra ir homeopatinės ir natūropatinės medicinos specialistai arba slaugytojai, 5 oftalmologai, 27 psichologai, psichiatrai arba psichosomatinių ligų gydytojai, 53 dantistai, 14 ginekologų ir kiti, niekaip nesusiję su užkrečiamomis ligomis gydytojai.

Viešą laišką pasirašiusių gydytojų sąrašas (nepilnas) © Ekrano nuotr.

Visame laišką pasirašiusių gydytojų sąraše nėra nei vienos užkrečiamų ligų specialisto ar plaučių ligų gydytojo pavardės, taigi, tokio laiško negalima laikyti patikimu šaltiniu SARS-Cov-2 tema. Tai, apie ką kalbame laiške, nėra šių žmonių profesinė sritis.

Gina melagingomis naujienomis išgarsėjusius specialistus

Negana to, laiške tvirtinama, esą bandoma užčiaupti mokslininkų ir gydytojų balsus, įspėjančius apie neproporcingus pandemijos valdymo metodus, tačiau sąraše išvardyti žmonės nėra autoritetai. Dauguma jų ne sykį patraukė žiniasklaidos dėmesį melagingais teiginiais apie naująjį koronavirusą, su mokslinėmis tiesomis neturinčiais nieko bendro.

Pavyzdžiui, laiške įrašytą Wolfgangą Wodargą meluojantį pričiupo „faktograf“ faktų tikrintojai, vokiečio Suharit Bhakdi teiginiuose klaidingą informaciją aptiko „voxukraine“, Johno P.A Ioannidis teiginiai buvo itin kritiškai įvertinti kitų mokslininkų, o „aap“ faktų tikrintojai juos įvertino kaip daugiausia klaidingus, o apie tai, kad otolaringologo Bodo Schiffmanno pasisakymai apie kaukių daromą žalą yra nieko verti anksčiau rašė ir „Melo detektorius“.

Netiesa ir tai, kad PSO, kaip teigiama gydytojų laiške, naująjį koronavirusą palygino su sezoniniu gripu. Minėtoje ataskaitoje gripas apskritai nėra minimas, be to, šis tyrimas nėra oficialus PSO dokumentas. Jo autorius – vienas iš užčiauptaisiais pavadintų gydytojų Johnas P.A Ioannidis, pagarsėjęs klaidinančiais teiginiais naujojo koronaviruso tema. Verta paminėti ir tai, kad ši apžvalga originaliai buvo paviešinta gegužės mėnesį, kai apie užkratą mokslininkai žinojo kur kas mažiau nei dabar. Nors PSO tyrimą patalpino kaip peržiūrėtą kitų tyrėjų ir patvirtintą, viršuje pabrėžiama, kad dokumentas dar nėra užbaigtas ir pataisytas, remiantis autoriaus ir tikrintojų pastabomis.

PSO vengia oficialiai įvardyti tikslaus mirštamumo nuo naujojo koronaviruso, nes tai – palyginti naujas užkratas ir daryti aiškias išvadas būtų pernelyg skubota, be to, manoma, kad užsikrėtusiųjų virusu pasaulyje yra gerokai daugiau, nei rodo oficiali statistika. Paskutinis bandymas apskaičiuoti, koks procentas užsikrėtusiųjų miršta nuo COVID-19 – rugsėjo mėnesį žurnale „Annals of Internal Medicine“ išspausdintas tyrimas. Jo autorių teigimu, mirštamumas nuo viruso auga, atsižvelgiant į sergančiojo amžių. Pavyzdžiui, jei tarp 12–40 metų žmonių infekcijos mirštamumo rodiklis siekia tik 0,01 proc., tai tarp 40–59 metų žmonių šis skaičius didėja iki 0,12 proc., o perkopus 60 metų – iki 1,71 proc.

„Melo detektoriaus“ vertinimu, socialiniuose tinkluose pasidalintame viešame gydytojų laiške praleista ypač svarbi informacija – remiamasi diskredituotais asmenimis, neakcentuojama, kad laišką pasirašė su užkrečiamomis ligomis nesusiję specialistai, todėl tokio laiško negalima vertinti kaip patikimo šaltinio koronaviruso tema. Nepateikiant šios informacijos laiškas gali klaidinti skaitytojus.