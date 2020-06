Lietuvos stipruolis įžvelgia sąmokslą: už protestų ir riaušių JAV regi turtuolio ranką

Po visas JAV išplitę protestai, kurių dalis peraugo į riaušes, plėšimus ir susidūrimus su policija JAV prezidentą paskatino priimti ne vieną prieštaringai vertinamą sprendimą. Įsakęs JAV kariniams daliniams bei kitoms federalinėms pajėgoms padėti suvaldyti neramumus tiek Vašingtone, tiek kitose šalies vietose D. Trumpas be užuolankų įvardijo ir kaltuosius – „Antifa“.

Šis padrikas įvairių kraštutinių kairiųjų, antifašistinių ir neretai karingai nusiteikusių grupuočių, nevengiančių kelti riaušes judėjimas pastaraisiais metais sulaukia daug dėmesio JAV žiniasklaidoje. Anarchistų vėliavomis mojuojantys, tamsiais drabužiais vilkintys ir veidus dar iki pandemijos po kaukėmis slėpę „Antifa“ aktyvistai pagarsėjo smurto išpuoliais.

Tačiau sąmokslo teoretikai įsitikinę, kad tai nėra šiaip padrikas judėjimas – jį esą kontroliuoja kur kas galingesnės jėgos. Tad nenuostabu, jog žvilgsniai nukrypo pirmiausiai į JAV milijardierių, liberalių, o kritikų teigimu – kairiųjų pažiūrų milijardierių George'ą Sorosą.

Sąmokslo teorija apie šio turtuolio neva finansuojamos „Antifa“ veiklą dalijasi ir Lietuvos galiūnas, Vilniaus miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, anksčiau Liberalų sąjūdžiui priklausęs Žydrūnas Savickas.

Kas melas



Pastaruoju metu sąmokslo teorijomis ir skandalingais pareiškimais pamėgęs dalintis stipruolis birželio 1-ąją atkreipė dėmesį į įvykius JAV ir pateikė savo versiją apie tai, kas ir kodėl vyksta ne tik Amerikoje, bet ir Lietuvoje.

Ž. Savickas „Lietuvoje Sorošo papirkta žiniasklaida, politologai, celebryčiai dar vis gąsdina korona viruso pandemija, tačiau JAV vietoj pandemijos, jau vyksta kitas planas, bandymas sukelti rasinį konfliktą, pilietinį karą. Dega miestai, siaubiama ir plėšiama viskas iš eilės. Ir visa tai vykdoma Sorošo finansuojamos ANTIFA. Yra vykdomas karas prieš mūsų pagrindinį sąjungininką JAV. Žmonės pabuskite ir pamatykite kas vyksta pasaulyje !!! Netikėkite ką jums sako Sorošo tarnai Lietuvoje uzurpavę visą masinę mediją. Prezidente ar ne laikas iš LRT pašalinti Sorošui atstovaujančius žurnalistus? Ar lauksime, kol jie ir pas mus pradės eskaluoti neramumus, jei lieps jų šeimininkai? Labai džiugu, kad JAV Prezidentas Trampas uždraudė cenzurą socialiniuose tinkluose, todėl galėsime matyti viską kas vyksta pasaulyje be cenzūros“

, – įraše, kuris citavo kito atleto, taip pat sąmokslo teorijomis pastaruoju metu garsėjančio Jamie Leigh Redwoodo įrašu su nuotraukomis.

Pastaruoju įrašu pasidalijo vos keliasdešimt žmonių. Ž. Savicko paskyroje paliktu įrašu – taip pat nedaug, vos 30 asmenų. Tačiau įkeltas į liūdnai pagarsėjusią sąmokslo teoretikų užuovėją feisbukę, grupę UNFOLLOW 15 min.lt, įrašas sulaukė per 230 pasidalijimų, apie 700 žmonių jį pamėgo, o iš viso peržiūrėjo per 27 tūkst. žmonių.

Originalųjį įrašą perspjovęs ir mintį praplėtęs Ž. Savickas be kitų teiginių pateikė ir jau paneigtą sąmokslo teoriją apie G. Soroso ir „Antifa“ ryšį. Tokią sąmokslo teoriją dar gegužės pabaigoje iškėlė konservatyvių pažiūrų komentatorė Candace Owens, kuri užsikabino už jau anksčiau žarstytų įtarimų, esą G. Sorosas ne vienerius metus organizavo įvairius protestus JAV.

Tiesa, savo „Twitter“ žinutėje C. Owens pateikė tik nuomonę – ne teiginį, o sakė mananti, jog G. Sorosas ir jo vadovaujamas „Open Society“ fondas. Šio fondo dalis yra ir „Atviros Lietuvos Fondas“.

Vis dėlto tokios spėlionės, kad G. Soroso „Open society“ fondas ne šiaip atsakingas už riaušes, bet ir esą finansavo jų sukėlėjus pritraukė ir paties fondo dėmesį.

Greitai pasirodė tokią informaciją paneigianti „Open Society“ žinutė, kurioje fondo atstovai pasmerkė smurtą ir riaušes, o sąsajas su riaušininkų finansavimu pavadino niekuo nepagrįstais kaltinimais. Be to, „Open society“ išplatino ir atskirą žinutę, kurioje griežtai atsiribojo nuo kaltinimų papirkinėjant protestuotojus.

Hi Candace, Mr. Soros and the Open Society Foundations oppose all violence and do not pay people to protest.

We lament the effort, through baseless allegations, to distract from the crisis of police brutality in Minneapolis and in too many other parts of the country.

— Open Society Foundations (@OpenSociety) May 28, 2020



„Mes nemokame protestuotojams. Taip pat nemoka ir mūsų įkūrėjas George'as Sorosas“, – pažymima fondo įraše.



We do not pay protesters. Neither does our founder George Soros. Claims that we do serve to delegitimize those who are exercising their Constitutionally-protected right to protest peacefully and petition their government for redress of grievances. https://t.co/FYiJ8WvXgS — Open Society Foundations (@OpenSociety) June 1, 2020



Tuo pačiu „Open society“ priminė, kad remia JAV Konstitucijos garantuojamą teisę laisvai reikšti savo nuomonę protesto būdu – būtent tai JAV ir daro didžioji dauguma protestuotojų, reikalaujančių teisingumo dėl G. Floydo nužudymo (šį juodaodį prirėmę prie žemės uždusino mažiausiai vienas policijos pareigūnas, kuris buvo nušalintas ir jam jau pateikti kaltinimai dėl žmogžudystės).

Tuo metu įrodymų, kad G. Sorosą ir „Antifa“ sieja kokie nors finansiniai ar kiti ryšiai nei Ž. Savickas, nei Jamie Leigh Redwoodas nepateikė.

Šaltiniai



Open Society Foundations

Atviros Lietuvos fondas

No, George Soros and his foundations do not pay people to protest

Misinformation About George Floyd Protests Surges on Social Media