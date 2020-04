Lietuvius baugina istorija apie kritusius paukščius: tai – tik „ryšių su ateiviais atstovo“ pramanas

„Keistas reiškinys įvyko prieš savaitę, daugelis paukščių Hagoje žuvo savaime, krito parke. Taip buvo manoma… Tačiau, kai staiga mirė dar 150 paukščių, rezultate, mirusių paukščių skaičius pasiekė 297, pradėjo stebėti kas vyksta. Ir jeigu pažiūrėsite šį parką, pamatysite, kas yra pastatyta ant stogo kampo, kurioje vietoje žuvo paukščiai: nauja 5G antena.



refa.lt Paaiškėjo, kad paukščiai žuvo nuo 5G sistemos bandymo vykdomų darbų. Bandymas buvo atliekamas toliau nuo netoliese esančios geležinkelio stoties, kad nesukeltu trikdymo.

Kad nenutiktu, kokia nelaimė. Ir nelaimė tikrai nutiko. Iš karto po sistemos išjungimo paukščiai nukrito nuo medžių. Net, plaukiojančios antys tvenkinyje reagavo, labai keistai – jos vienu metu, savo galvas panardino po vandeniu, kad išvengtu spinduliuotės, bet daugelis po sistemos 5G įjungimo iš karto paliko parką“, – teigiama balandžio 19-ąją išleistama tinklapio refa.lt straipsnyje.

Jis išplatintas tinklapyje paranormal.lt bei per kelias feisbuko grupes, pagarsėjusias melagingų naujienų platinimu ir neapykantos kurstymu, pavyzdžiui „Lietuvos naujienos“, „Už Lietuvą be landsbergistų“, „Muzika mums“, „Tai žavi mus“. Beveik 100 tūkst. kartų feisbuke peržiūrėtas straipsnis sulaukė dešimčių pasidalijimų ir komentarų.

Melagingų naujienų skleidimu jau pagarsėjęs tinklapis nenurodo šaltinių, tačiau prie straipsnio pridėjo du į „Youtube“ įkeltus kanalo „Tik faktai“ vaizdo įrašus rusų kalba – pirmasis apie „Žmonių čipavimą pasitelkiant 5G ryšių technologijas, vaikų kraujo perpylimą suaugusiems, siekiant nemirtingumo“, o antrasis – apie „5G žalą žmogaus odai, akims ir nervinei sistemai“.

Kas melas



Pernai spalį įkurtos ir per 331 tūkst. sekėjų turinčio „Youtube“ kanalo „Tik faktai“ ryšys su refa.lt paskleistais teiginiais apie „5G žalą“ bent jau iš pirmo žvilgsnio tėra bendro pobūdžio – „alternatyvią istoriją – tik faktus“ pristatančio kanalo kūrėjai rusų kalba skleidžia sąmokslo teorijas tiek apie 5G ryšių technologijas, tiek apie „naująją pasaulio tvarką“ – tariamus masonų ir iliuminačių sąmokslus, siekiant užvaldyti pasaulį.

Tačiau refa.lt paskleisti gandai apie neva „prieš savaitę Hagoje žuvusius paukščius“ ne tik yra melas, bet ir senas, nuo 2018-ųjų lapkričio įvairiuose sąmokslo teoretikų tinklapiuose įvairiausiomis kalbomis vis pasirodanti ir kartojama legenda.

Netgi pati nuotrauka, kurio užfiksuotas negyvas paukštis – iš 2018-ųjų, mat po paukščiu padėtas šviežias, tų metų rugsėjo 1-osios renginį reklamuojantis laikraštis.

Dar tuomet pradėjusią sklisti teoriją sustiprino netikėtas sutapimas: 2018-ųjų pabaigoje išleistas Indijos filmas „2.0“ tamilų kalba. Fantastiniame filme lyg tyčia vaizduojama mobiliųjų ryšių bokštų skleidžiama banga, pražudanti tūkstančius paukščių.

Dar keisčiau, kad gandams sklisti leido realus keistas incidentas Hagoje, kai 2018-ųjų spalio 19 d. viename parke ėmė mįslingai kristi paukščiai.

Be to, Hagoje išties buvo bandomos 5G ryšių technologijos, tad sąmokslo teorijų mėgėjai jautėsi teisūs. Jei ne kelios detalės – bandymai buvo atliekami birželio mėnesį ir vos vieną dieną – 28-ąją. Be to, bandymų vieta – už maždaug 4 km nuo parko, kur krito paukščiai.

Pastarasis reiškinys – nepaaiškinama paukščių žūtis nėra itin retas, nors ir dažniausiai nepaaiškinamas bei fiksuotas daug metų prieš 5G technologijų bandymus. Pavyzdžiui 2011-siais JAV ir Švedijoje per trumpą laiką dėl nepaaiškinamų priežasčių krito tūkstančiai paukščių. Nuo praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio tokius reiškinius fiksuojantis JAV Geologijos tarnybos nacionalinis gyvosios gamtos centras pažymi, kad kasmet tokių atvejų vidutiniškai pasitaiko 163.

Kita abejonių tokiam 5G ryšių technologijų ir paukščių žūčių ryšiui suteikianti priežastis – jos kilmė. Apie paukščių žūtį išties skelbė ir Nyderlandų žiniasklaida, o vienu vaizdo įrašu, kaip tariamu įrodymu apie tariamą žalą dalijosi ir sąmokslo teorijų skleidėjai.

Tačiau pačiame įraše pareigūnai nė vienu žodžiu neužsiminė apie 5G ryšį, o pačią teoriją sukūrė ir paskleidė Johnas Kuhlesas, vienas originaliųjų 5G priešininkų, sukūręs grupę „Stop5G“. Joje naujoji technologija kaltinama ir dėl miškų gaisrų Kalifornijoje. Pats J. Kuhlesas save vadina „ateivių tyrinėtoju“ ir „egzopolitikos propaguotoju“, t. y. pseudomokslinės politinės krypties, kurioje tyrinėjama žmonijos ir nežemiškų civilizacijų kontaktai, atstovu.

© snopes

Galiausiai apie tokių mokslininkais apsimetančių veikėjų „tyrimus“ dėl tariamos mirtinos ryšių technologijų žalos paukščiams pasisakė ir Kalifornijos technologijų instituto biofizikas Joe Kirschvnikas, 2014-siais su grupe biologų Vokietijoje atlikęs tikrą mokslinį tyrimą, kurio metu nustatyta, kad magnetinė radiacija, kaip radijo bangos išties gali pakenkti migruojančių paukščių galimybei orientuotis, tačiau tik laikinai ir tikrai jų nepražudo.

„Ne, 5G mobilusis ryšys nežudo paukščių. Radijo bangos 10 MHz ir aukštesniu dažniu nekenkia paukščiams. Šiuolaikiniai šarlatanai neabejotinai griebs šį tyrimą kaip argumentą uždrausti mobiliuosius telefonus, nepaisant skirtingų dažnių“, – teigė jis.

