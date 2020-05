Kreipėsi į Verygą: laiške pažėrė baisių kaltinimų ir keistų teiginių

Koronaviruso pandemija yra išgalvota, tai yra Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) genocidas prieš Lietuvą, o šalies Sveikatos apsaugos ministrui už šią „melo pandemiją“ esą dar ir sumokėjo. Be to, kaukių dėvėjimas neva yra kenksmingas.

Tokiais teiginiais ne šiaip švaistomasi feisbuke, bet ir dalijamasi pastarosiomis dienomis. Vienos feisbuko vartotojos kreipimasis į Sveikatos apsaugos ministrą A. Verygą sulaukė per 5 tūkst. pasidalijimų ir buvo peržiūrėtas 551 tūkst. kartų.

Kas melas





„Laiškas Lietuvos sveikatos ministrui Aurėlijui Verygai. Ponas psichiatre Aurėlijau Veryga. Jus, turbūt, jau supratote iš mano iniciatyvos, kad aš nesu jusų pacientė šios išgalvotos pandemijos atžvilgiu.Todėl jus turite galimybę pateisinti savo veiksmus viešai, prieš visus Lietuvos piliečius. Aš jus kaltinu PSO vygdomu genocidu prieš Lietuvos žmones, nekalbant jau apie tai kas vyksta visame pasaulyje šiuo metu“

, – laišku kreipėsi feisbuko vartotoja (kalba netaisyta – Red.).

Kovo 11-ąją PSO naujo kornaviruso plitimą pasaulyje išties paskelbė pandemija. Tačiau šiame laiške painiojamos dvi sąvokos: pandemija ir genocidas.

PSO nurodo, kad pandemija – terminas, kuriuo apibūdinamas vienu metu visame pasaulyje vykstantis epidemijų plitimas. Nepaisant baimės, kurią neišvengiamai kelia šis žodis, pandemija nusako ligos plitimo mastą, o ne jos sukeltų mirčių skaičių.

Tuo metu genocidas reiškia visai kitus veiksmus. Kaip teigiama garsaus teisininko Justino Žilinsko komentare genocid.lt, Jungtinių Tautų konvencija dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį pateikia šią formuluotę: „[…] bet kuris veiksmas, atliktas siekiant sunaikinti visą ar iš dalies nacionalinę, etninę, rasinę ar religinę grupę kaip tokią […]“

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 71 straipsnis formuluoja taip: „[…] Veiksmai, kuriais siekiama fiziškai sunaikinti visus ar dalį gyventojų, priklausančių kokiai nors nacionalinei, etninei, rasinei, religinei, socialinei ar politinei grupei[…]“ (išskirta aut.).

Taigi, genocido sąvoka neatitinka kriterijų, jei kalbama apie PSO veiksmus skelbiant pandemiją. Be to, PSO teikia rekomendacijas, o ne nurodymus pasaulio valstybėms, tarp jų ir Lietuvai, kaip kovoti su koronavirusu šalyse.

Laiške feisbuko vartotoja taip pat reikalavo atsakyti, kodėl ministras esą „pasirašė šiai melo pandemijai“ ir kiek PSO jam už tai sumokėjo.

„Kodėl neatsisakėte šiam žmonių genocidui ir sutikote paimti atlygį už tai slapta, be jokiu žiniasklaidos priemonių pagalbos, žmonėms parodydamas, kad sutikote su PSO plano dalimi?“

, – klausiama laiške.

Ir nors tokius keistai suformuluotus bei abstrakčius kaltinimus vertinti sudėtinga, pirmiausiai todėl, kad nepateikta jokių tokių klausimo forma išsakytų kaltinimų apie tariamą PSO planą bei „slapta imtą atlygį“ įrodymų, sąvoka „melo pandemija“ sudaro įspūdį, kad viskas esą yra išgalvota.

„Ar tikrai visi žmonės jumis patikės, ar tik silpnesni emociškai ir išsigandę nuo neegzistuojančio pandemijos viruso gairių medijos pagalba, kuris net neturi gydymo ir nėra išrasti, pritaikyti gydymui jokie vaistai net viruso simptomams gydyti?“, – kitoje laiško dalyje virusu abejoja vartotoja.

Iš tikrųjų, PSO duomenimis, gegužės 5-ąją, paskelbto įrašo dieną pasaulyje buvo patvirtinti 3517345 koronaviruso atvejai ir 243401 mirtis.

Keistais išvedžiojimais PSO pavadinusi „pasaulio sveikatos ministerija“ ji dviejuose sakiniuose sugebėjo paprieštarauti sau pačiai.

Iš pradžių suabejojusi virusu užkratu Lietuvoje ji jau kitame sakinyje tikino, kad PSO esą „yra net patvirtinusi raštiškai,kad kaukes nešiojantiems sveikiems žmonėms yra kenksmingos, esant šalia sergančiųjų pandemija, jos taip pat neapsaugo nuo pandemijos“.

Iš tikrųjų PSO rekomendacijose dėl laukių dėvėjimo yra nurodžiusi, kad kaukių dėvėjimas gali sukelti tam tikrų rizikų, kurias kiekviena valstybė turi įvertinti pati, prieš pateikdama savo rekomendacijas ar nurodymus dėl laukių dėvėjimų.

Šios rizikos yra: galimas užsikrėtimas liečiant jau užkrėstą kaukę, pačios kaukės tipą, kvėpavimo sunkumai, klaidingas saugumo pojūtis, kuris veda prie kitų apsaugos veiksmų (socialinės distancijos, rankų higienos) ignoravimo, kaukių trūkumas medicinos personalui. Vis dėlto, PSO rekomendacijose neteigiama, kad „kaukės yra kenksmingos“ ir pažymima, kad kiekviena šalis priima savus sprendimus dėl tokių apsaugos priemonių dėvėjimo.

Feisbuko vartotoja taip pat suabejojo tyrimo dėl COVID-19 atliekamo per nosiaryklę patikimumu, nors SAM yra patvirtinusi tokių tyrimų tvarką ir vadovaujasi visame pasaulyje priimtina praktika testuoti per nosiaryklę.

Šaltiniai



Kas yra pandemija ir kas nutinka ją paskelbus?

Justinas Žilinskas. „Genocidas“ – sąvokos traktuotė Lietuvoje ir užsienyje

Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report– 106

Advice on the use of masks in the context of COVID-19 Interim guidance 6 April 2020

Koronaviruso testai: kuo jie skiriasi, kam ir kada juos atlikti