Текст сообщения гласит: "Под видом вакцинации от «коронавируса» (псевдоопасного вируса – обычной разновидности гриппа), мировое правительство решило уничтожить семь миллиардов, оставив «золотые полмиллиарда» – себя и свой обслуживающий персонал. Людей вводят в состояние паники от «опасного» коронавируса, потом вакцинируют препаратом с инкубационным периодом в полгода, в течении которого не будет видимых изменений, а затем через 1-3 года человек умирает. ПОМНИТЕ! Вакцинация – это смерть. Чипизация = роботизация – превращение нас в бездушных роботов, лишённых Души и Воли".
Мы проверили содержание поста и вот, что нам удалось выяснить:
Сообщение объединяет сразу несколько конспирологических теорий. Во-первых, это существование тайного мирового правительства. Во-вторых, то, что, мировое правительство, в силу неизвестных причин, решило уничтожить семь миллиардов жителей Земли. В-третьих, то, что вакцина от коронавируса, на самом деле не вакцина, а средство для организации массового геноцида и чипирования населения планеты. В-четвертых, авторы текста сообщают, что коронавирус является не более опасным, чем грипп. И наконец, в-пятых, призывают к активным протестам против ограничительных мер для превенции распространения коронавируса.
С просьбой прокомментировать текст мы обратились к Ильей Яблокову, профессору университета в Лидсе, который исследует теории заговора.
"Сам по себе текст – чистая конспирология. Здесь есть тайный план, тайные вершители человеческих судеб, и последствия этого плана ухудшат жизнь общества. Главная мысль текста — это то, что все ведёт к цифровой диктатуре. COVID-19 повлиял на жизнь на всей Земле, поэтому каждый человек хоть на секунду, да поверил в то, что коронавирус - это чей-то тайный план. Этим и пользуются авторы подобных теорий, все они хотят влиять на умы людей, а поскольку сейчас у людей на уме - как бы выжить и скорее бы это все закончилось, то они становятся легкой добычей таких теорий", – предупреждает Илья Яблоков.
Валерий Морозов, известный в Литве врач и популяризатор науки, утверждает: "Лично я бы советовал слушать медиков, которые на самом деле работают с заболевшими коронавирусом в больницах, а не читать вот такие посты в социальных сетях, которые не только не содержат никаких фактов, но и могут оказаться губительными для вашего здоровья. Чтобы не стать жертвой подобных эмоциональных заявлений, требуется придерживаться гигиены информационного потока и не читать таких постов".
В заключении приводим комментарий Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в котором утверждается, что коронавирус является намного более опасным, чем грипп: смертность при COVID‑19, вероятно, выше, чем при гриппе, в особенности, сезонном гриппе. Истинный коэффициент смертности в настоящее время определен неточно, однако, по имеющимся сведениям, летальность (то есть количество умерших, отнесенное к числу зарегистрированных случаев заболевания) колеблется в пределах 3–4%, а доля умерших от инфекции (количество умерших, отнесенное к числу лиц с инфекционными заболеваниями) ниже. Смертность при сезонном гриппе обычно находится на уровне до 0,1%. Тем не менее, смертность в значительной степени зависит от доступа к медицинской помощи и ее качества.
Источники:
- "Существование сумасшедших идей беспокоит". Билл Гейтс - о чипировании и вакцине против коронавируса
- Часто задаваемые вопросы о мерах инфекционного контроля для охраны здоровья медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с подозрением на инфекцию 2019-nCoV или с подтвержденной инфекцией 2019-nCoV
- Часто задаваемые вопросы об использовании масок для профилактики COVID-19
- Немецкий вирусолог ответил на утверждения COVID-диссидентов о коронавирусе
- Фейки о коронавирусе: как COVID-19 стал „биологическим оружием”
- 5G, вакцины и "цифровое порабощение": коронавирус новый, а теории заговора старые
- Коронавирус COVID-19 и теория искусственного происхождения
- Вопросы и ответы: сходства и различия возбудителей COVID‑19 и гриппа
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