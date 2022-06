Klaidina, esą NATO leistų okupuoti Baltijos valstybes, o karinį konfliktą provokuoja pati Lietuva

Straipsnį „NATO planas numato leisti Rusijai okupuoti Baltijos šalis“ portale laisvaslaikrastis.lt paskelbė Arvydas Daunys, kuris yra ir Lietuvos šeimų sąjūdžio portalo administratorius. Ši visuomeninė organizacija nuo pat savo įsikūrimo pradžios nuolat kritikuoja Lietuvos vyriausybę, rengia įvairius protestus, mitingus.

Straipsnį apie galimą Baltijos šalių okupaciją A. Daunys parašė remdamasis Estijos premjerės Kajos Kallas pareiškimu. „Estijos premjerė Kaja Kallas tiesiog pranešė su liūdna šypsena, kad NATO gynybos planas, skirtas Baltijoms šalims, numato leisti Rusijai jas užpulti ir po 180 dienų atsiimti. Išlaisvinti“, – teigiama laisvaslaikrastis.lt straipsnyje.

K. Kallas birželio 23 dieną išties užsienio žurnalistams išties teigė, kad NATO taikoma trijų Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – „sprogdiklio“ gynybos strategija, pagal kurią sąjungininkai atvyktų su pastiprinimu ir padėtų atsiimti teritoriją tik po Rusijos invazijos, karo Ukrainoje kontekste yra pasenusi. Estijos ministrė pirmininkė interviu „Financial times“ teigė, jog dabartiniai gynybos planai leistų nušluoti Estiją ir jos žmones nuo žemėlapio, nes numato galimybę leisti užimti Baltijos šalis ir tuomet jas išvaduoti per 180 dienų.

Tačiau K. Kallas savo pareiškime nė karto nepaminėjo žodžio „okupacija“, o Lietuvių kalbos žodyne nurodoma, jog okupacijos reikšmė yra laikinas kitos valstybės teritorijos užėmimas, panaudojant karinę jėgą, ir faktinis jos valdymas. Todėl teiginiai, kad NATO planuose yra numatyta leisti okupuoti Baltijos šalis, yra melagingi.

Panašu, jog A. Dauniui nepatiko, kaip į šį K. Kallas pareiškimą sureagavo Lietuvos premjerė Ingrida Šimonytė, nes ji, esą, Seime tą pačią dieną tvirtino, kad NATO tikrai gins Lietuvą.

„Manau, jau akivaizdu kam dirba ši vyriausybė žinodama apie šiuos planus ir juos slėpdama, ir tuo pačiu savo veiksmais provokuodama Rusiją agresijai, kuri žinodama šiuos planus gali jaustis visiškai rami. VSD turėtų rimtai susirūpinti šia valdančiąja klika (kitaip jos pavadinti jau nebeišeina) ir pasiskaityti dar kartą Lietuvos Konstituciją, kurioje rašoma: 3 straipsnis: „Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką“, – savo straipsnyje teigė A. Daunys, leisdamas suprasti, kad, esą, Lietuvos vyriausybė pati siekia, kad Rusija šalį užpultų.

Tačiau I. Šimonytė, komentuodama K. Kallas pareiškimą, žiniasklaidai teigė, kad Baltijos šalys „ne pirma diena labai aiškiai siunčia žinią apie tai, kad turi būti peržiūrėta tiek NATO laikysena regiono atžvilgiu, tiek ir labai konkretūs sprendimai ir įsipareigojimai“.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas tvirtino, jog K. Kallas nebuvo visiškai tiksli, nes kalbėti reikėtų apie kur kas trumpesnį NATO reakcijos laiką, nei K. Kallas įvardintas 180 dienų. „Tai yra dienų klausimas, mes nekalbame apie 180 dienų“, – Seime sakė L. Kasčiūnas.

Tačiau jis taip pat pripažino, kad NATO planus reikia keisti. „Dabar NATO doktrina yra atgrasymas per nubaudimą. Yra planai, kaip ateiti į pagalbą ir atkariauti. Dėl to mes ir sakome, kad reikia keisti doktriniškai ir eiti atgrasymo per paneigimą link– turėti pajėgų ant žemės, ant linijos tiek kaip Šaltojo karo metais, kad iš esmės paneigtume bet kokias galimas priešo intencijas bandyti testuoti 5 NATO straipsnį“, – sakė L. Kasčiūnas.

Visus šiuos klausimus apie Baltijos šalių saugumą ir gynybą NATO sprendžia šią savaitę Madride vykstančiame Viršūnių susitikime, kuriame dalyvauja ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.

Vyriausybei laisvaslaikrastis.lt straipnyje mestas kaltinimas, kad ji pati provokuoja Rusijos agresiją veikiausiai yra susijęs su tuo, kad nuo birželio 17 d. uždrausta tranzitu per Lietuvą į Kaliningradą vežti tam tikras prekes. Rusija apkaltino Lietuvą, kad ši pradėjo Kaliningrado blokadą ir pažadėjo atsaką, nors iš tiesų tranzito draudimas yra ES patvirtintų sankcijų Rusijai įgyvendinimo dalis, todėl vadinti tai Lietuvos provokacijomis yra klaidinga.

Išvados

Teiginiai, kad NATO leistų Rusijai okupuoti Baltijos valstybes 180 dienų, o Lietuvos vyriausybė galimai dirba Rusijos naudai nei pati provokuoja kaimyninę šalį yra klaidingi. Dabartiniai NATO planai numato laikiną Baltijos šalių užėmimą karinio susidūrimo su Rusija atveju ir greitą teritorijų atkariavimą, tačiau apie okupaciją juose nėra kalbama. Uždraudusi tam tikrų prekių gabenimą tranzitu į Kaliningradą per Lietuvą šalis neprovokavo didžiosios kaimynės, o tik vykdė ES patvirtintas sankcijas, įvestas Rusijai dėl pradėto karo Ukrainoje.