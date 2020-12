COVID-19 mirtingumas yra mažesnis už gripo.

Gruodžio 2 d. portalui karzygys.lt duotą interviu jau peržiūrėjo keli tūkstančiai žmonių, o D. Kepenis pristatomas kaip „tiesos skleidėjas“.

Dainius Kepenis interviu sako netiesą © Ekrano nuotr.

Tačiau tokie teiginiai – klaidingi. Sezoninio gripo mirtingumas siekia ~0.1 proc. Kadangi COVID-19 sukeliantis virusas – dar naujas, ilgą laiką bandoma apskaičiuoti jo mirtingumą. Johns Hopkins universiteto mokslininkai sukūrė pasauliniam COVID-19 mirtingumui skirtą tinklalapį, kurį atnaujina kasdien. Kiekvienai valstybei pateikiami atskiri skaičiavimai. Šiuo metu Lietuvos rodiklis yra ~0.8 proc.

Taigi – bent kelis kartus didesnis negu gripo. Visose iš pateiktų pasaulio valstybių mirtingumas siekia daugiau nei gripo – t. y. – daugiau nei 0.1 proc. Pavyzdžiui, Belgijoje – 2.9 proc., Italijoje – 3.5 proc., Latvijoje – 1.2 proc., Lenkijoje – 1.9 proc., Jungtinėje Karalystėje – 3.6 proc., ir t. t.

Mirtingumas nuo COVID-19 kai kuriose pasaulio valstybėse © Ekrano nuotr. (coronavirus.jhu.edu)

Be to, dar vienas svarbus momentas – Įrodymais pagrįstos medicinos grupė, kurią sudaro mokslininkai ir medikai, skelbia, kad Lietuvoje fiksuojamas septynių pastarųjų savaičių mirčių perviršis. Jų įraše pranešama: „42–48 savaitę Lietuvoje stebėta 6100 mirčių arba net 1200 daugiau nei įprastu metu, kuomet per tą patį laikotarpį tikėtasi 4900 mirčių. Šis reiškinys ypač ryškus vyriausios amžiaus grupės asmenų grupėje (80+ m.), bet pastebimas jau ir amžiaus grupėje virš 50-ies metų. Oficialiais duomenimis per šį laikotarpį nuo Covid-19 mirė apie 350 asmenų, tad likę 850 mirusių asmenų yra nematomos šio pandemijos meto aukos.“

Tai Seimo nario D. Kepenio teiginius, kad COVID-19 mirtingumas yra mažesnis už gripo, galima laikyti melagingais. Visai neseniai esame paneigę ir dar daugiau D. Kepenio pasisakymų, juos rasite čia.