Kas gresia nesumokėjus NT mokesčio? Internete plinta melagingi gąsdinimai

Melas. Užfiksavus, kad žmogus laiku nesumokėjo mokesčių, pirmiausia siekiama išspręsti problemą bendradarbiaujant ir sudarant visas sąlygas, kad mokesčių mokėtojus galėtų mokestį sumokėti, pavyzdžiui, suteikiant galimybę tai padaryti dalimis. Tik kraštutiniais atvejais nesumokėtas mokestis išieškomas iš žmogaus sąskaitoje esančių lėšų, o dar retesniais taikomas turto areštas. Turto areštas nėra nusavinimas. Areštuotą turtą savinikas gali atgauti iš karto po to, kai sumoka mokesčius, be to, areštuoto turto vertė negali būti ženkliai didesnė nei mokestinės skolos dydis.