Teiginiai



Nuotrauka, kurioje nepapuošta ir neįžiebta Vilniaus miesto Kalėdų eglė lyginama su Liverpulio egle. Prie Vilniaus eglės nurodyta 321 tūkst. eurų, o prie Liverpulio eglės – 1400 svarų kaina.



Verdiktas



Toks miestų Kalėdinių puošmenų palyginimas nėra korektiškas. Visų pirma, lyginama nepapuoštos ir neįžiebtos Vilniaus Kalėdų eglės išvaizda ir kaina su jau įžiebta Liverpulio eglute, be to, Liverpulis nėra Anglijos sostinė, o nuotraukoje pavaizduota eglė nėra pagrindinė miesto eglė. Taip pat, Vilniaus savivaldybė įvardijo, kad šiemet sostinės eglė kainavo 231 710 eurų, o ne 321 tūkst. eurų, kaip nurodoma nuotraukoje.



Melo detektoriaus komentaras



Socialinių tinklų vartotojai pasidalino nuotrauka, kurioje lyginama šių metų Vilniaus Kalėdų eglės išvaizda ir kaina su Liverpulyje stovinčia egle. Žinutėje taip pat pateikiami keli faktai apie tai, kiek kainavo miestų ir bendruomenių eglės įvairiuose Didžiosios Britanijos miestuose.

Kalbos ir pasipiktinimas sostinės egle užvirė dar iki atskleidžiant kaip ji šiemet atrodys. Gyventojus papiktino tai, kad eglės kaina nuo praėjusių metų išaugo dvigubai, o papuošimai numatyti kuklesni. Spalio pradžioje „Kauno dienoje“ paskelbtame straipsnyje minima, kad sostinės eglės kaina šiemet sieks 321 tūkst. eurų (ČIA), šis skaičius nurodytas ir lapkričio 27 d. socialiniuose tinkluose paviešintoje nuotraukoje, lyginant eglės kainą su Liverpulio miesto puošmena. Tačiau tokią sumą nurodė tik šis portalas. Tą pačią dieną, spalio 3 d., kituose portaluose paskelbtuose straipsniuose buvo pranešta, kad eglė šiemet atsieis daugiau nei 231 tūkst. eurų, o jei tiksliau, 231 710 eurų. Tokia pati suma nurodyta ir eglės įrengimo ir puošimo pirkimo sutartyje, taigi, socialiniame tinkle paviešintoje žinutėje buvo įvardyta klaidinga eglės kaina.

Be to, pateiktas Vilniaus ir Liverpulio Kalėdų eglių palyginimas nėra korektiškas. Sostinės eglė nufotografuota dar nepapuošta, iki įžiebimo. Iš nuotraukos matyti, kad vyksta eglės įrengimo darbai, todėl kuriamas klaidingas įvaizdis, kad įvardyta suma buvo išleista eglei be puošmenų, o, tuo tarpu, Liverpulio eglutė nufotografuota jau su papuošimais, įžiebta.

Įžiebta Vilniaus Kalėdų eglė, 2022 m. DELFI

Be to, Liverpulis nėra Anglijos sostinė, tai – ketvirtas miestas pagal populiacijos skaičių šalyje, todėl Liverpulyje stovinčią eglę būtų korektiškiau lyginti, pavyzdžiui, su Šiaulių, ketvirtu pagal gyventojų skaičių miestu Lietuvoje, egle. Taip pat, nuotraukoje pavaizduota Liverpulio eglutė nėra pagrindinė miesto Kalėdų eglė. Šis medelis stovi Parker ir Church gatvių sankirtoje, tuo tarpu pagrindine miesto egle gyventojai gali pasigrožėti Chavasse parke.

Pagrindinė Liverpulio miesto eglė, 2022 m. © Ekrano nuotr.

Šioje vietoje įrengtą eglę dabina „Liverpool ONE“ prekybos ir laisvalaikio kompleksas, o ne miesto savivaldybė. Informacijos apie tai, kiek iš tiesų kainavo Parker ir Church gatvių sankirtoje įrengta eglė vietos žiniasklaidos priemonės neskelbė.